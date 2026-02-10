Botrány az egyetemen: az Andrássy Egyetem oktatói már nem is titkolják, kinek a szekerét tolják

Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók
Arról is lerántották a leplet, mi lesz majd a balos magyarázat arra az esetre, ha a fals jóslatok nem jönnek be.
Stoiberék alapították, most mégis Magyar Péter dicsőítésétől hangos az egyetem. Lelepleződött a budapesti intézmény, nyíltan a Tisza Pártnak kampányolnak.
Az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem az utóbbi időszakban egyre nehezebben tudja leplezni politikai irányultságát, különösen akkor, ha a Tisza Párt és annak vezetője kerül szóba. Az Ungarn Heute beszámolója szerint elég egy gyors pillantást vetni az intézményhez köthető felületekre, és máris kirajzolódik, honnan fúj a szél.
A német nyelvű kulturális programok Budapesten eleve ritkaságszámba mennek, ám ami van, az annál koncentráltabban közvetít egy meghatározott világnézetet. Az Andrássy Egyetemhez hasonló intézmények sorra biztosítanak platformot olyan szereplőknek, akik a hazai politikai viszonyokat egyetlen, kizárólagos értelmezési keretben mutatják be.
A cikk szerint nem csupán vendégelőadók, hanem az Andrássy Egyetem saját oktatói is aktívan részt vesznek olyan eseményeken és megszólalásokban, amelyek egyértelműen a hazai ellenzék narratíváját erősítik.
Különösen beszédes, hogy egy politológus is feltűnt egy olyan rendezvényen, amely az „illiberális hatalom” mindennapi stratégiáit taglalta.
Az Ungarn Heute felidézi, hogy az intézményt annak idején kifejezetten konzervatív politikusok hívták életre, köztük Orbán Viktor, Edmund Stoiber, Erwin Teufel és Wolfgang Schüssel. Ehhez képest ma már egészen más szerepben tűnik fel:
egyfajta liberális/baloldali ideológiai bástyaként működik a fővárosban.
A helyzetet tovább árnyalja, hogy az intézmény vezetéséből többen is nyilvánosan kedvezően nyilatkoznak a Tisza Párt elnökéről. Ellen Bos prorektor több megszólalásában is olyan politikusként mutatja be Magyar Pétert, aki egy polgári, modern és európai irányba terelné az országot, miközben Orbán Viktort ötlettelennek állítja be, és azt sugallja, hogy politikáját elsősorban félelemkeltésre építi.
A közösségi oldalak böngészése során további, hasonló szellemiségű tartalmak is előkerülnek, amelyek a kormánypártokat „populistaként” bélyegzik meg, míg az ellenzéki kezdeményezések természetes európai alternatívaként jelennek meg.
A kérdés így egyre kevésbé az, hogy létezik-e politikai elfogultság, hanem az, hogy egy egyetem mennyire engedheti meg magának az ilyen nyílt állásfoglalást. Az Ungarn Heute végül több nyitott kérdést is feltesz: kinek az érdekeit szolgálja ez az egyértelmű pozíciófoglalás, és mennyiben egyeztethető össze az akadémiai függetlenség eszményével. Egy biztos: a választási kampányban ez az aktivitás aligha tekinthető semleges háttérzajnak.
Nyitókép: Facebook / Andrássy Universität Budapest