Botrány az egyetemen: az Andrássy Egyetem oktatói már nem is titkolják, kinek a szekerét tolják

Az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem az utóbbi időszakban egyre nehezebben tudja leplezni politikai irányultságát, különösen akkor, ha a Tisza Párt és annak vezetője kerül szóba. Az Ungarn Heute beszámolója szerint elég egy gyors pillantást vetni az intézményhez köthető felületekre, és máris kirajzolódik, honnan fúj a szél.

A német nyelvű kulturális programok Budapesten eleve ritkaságszámba mennek, ám ami van, az annál koncentráltabban közvetít egy meghatározott világnézetet. Az Andrássy Egyetemhez hasonló intézmények sorra biztosítanak platformot olyan szereplőknek, akik a hazai politikai viszonyokat egyetlen, kizárólagos értelmezési keretben mutatják be.