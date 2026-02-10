Ft
tisza párt andrássy gyula német nyelvű egyetem andrássy egyetem Magyar Péter orbán viktor

Botrány az egyetemen: az Andrássy Egyetem oktatói már nem is titkolják, kinek a szekerét tolják

2026. február 10. 22:14

Stoiberék alapították, most mégis Magyar Péter dicsőítésétől hangos az egyetem. Lelepleződött a budapesti intézmény, nyíltan a Tisza Pártnak kampányolnak.

null

Az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem az utóbbi időszakban egyre nehezebben tudja leplezni politikai irányultságát, különösen akkor, ha a Tisza Párt és annak vezetője kerül szóba. Az Ungarn Heute beszámolója szerint elég egy gyors pillantást vetni az intézményhez köthető felületekre, és máris kirajzolódik, honnan fúj a szél.

A német nyelvű kulturális programok Budapesten eleve ritkaságszámba mennek, ám ami van, az annál koncentráltabban közvetít egy meghatározott világnézetet. Az Andrássy Egyetemhez hasonló intézmények sorra biztosítanak platformot olyan szereplőknek, akik a hazai politikai viszonyokat egyetlen, kizárólagos értelmezési keretben mutatják be.

A Tisza Párt árnyékában zajló akadémiai aktivitás

A cikk szerint nem csupán vendégelőadók, hanem az Andrássy Egyetem saját oktatói is aktívan részt vesznek olyan eseményeken és megszólalásokban, amelyek egyértelműen a hazai ellenzék narratíváját erősítik

Különösen beszédes, hogy egy politológus is feltűnt egy olyan rendezvényen, amely az „illiberális hatalom” mindennapi stratégiáit taglalta.

Az Ungarn Heute felidézi, hogy az intézményt annak idején kifejezetten konzervatív politikusok hívták életre, köztük Orbán Viktor, Edmund Stoiber, Erwin Teufel és Wolfgang Schüssel. Ehhez képest ma már egészen más szerepben tűnik fel: 

egyfajta liberális/baloldali ideológiai bástyaként működik a fővárosban.

A helyzetet tovább árnyalja, hogy az intézmény vezetéséből többen is nyilvánosan kedvezően nyilatkoznak a Tisza Párt elnökéről. Ellen Bos prorektor több megszólalásában is olyan politikusként mutatja be Magyar Pétert, aki egy polgári, modern és európai irányba terelné az országot, miközben Orbán Viktort ötlettelennek állítja be, és azt sugallja, hogy politikáját elsősorban félelemkeltésre építi.

A közösségi oldalak böngészése során további, hasonló szellemiségű tartalmak is előkerülnek, amelyek a kormánypártokat „populistaként” bélyegzik meg, míg az ellenzéki kezdeményezések természetes európai alternatívaként jelennek meg. 

A kérdés így egyre kevésbé az, hogy létezik-e politikai elfogultság, hanem az, hogy egy egyetem mennyire engedheti meg magának az ilyen nyílt állásfoglalást. Az Ungarn Heute végül több nyitott kérdést is feltesz: kinek az érdekeit szolgálja ez az egyértelmű pozíciófoglalás, és mennyiben egyeztethető össze az akadémiai függetlenség eszményével. Egy biztos: a választási kampányban ez az aktivitás aligha tekinthető semleges háttérzajnak.

Nyitókép: Facebook / Andrássy Universität Budapest

 

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csapláros
2026. február 10. 23:45
Az Andrássy Egyetemet meg kell fosztani az Andrássy névtől. Legyen Pannon LIBERÁLNÁCI Német Egyetem (PLNE), és akkor the problem solved... Bruhahaha.
Válasz erre
0
0
bagoly-29
2026. február 10. 23:16
Német kutyából sem lesz szalonna!
Válasz erre
3
0
nuevoreynuevaley
2026. február 10. 22:58
Persze, van allamilag finanszirozott kepzes is Igaz, nem Orban lanyanak, onokajanak...nekik az nem koll, akkor mar inkabb a haldoklo nyugati multikulti
Válasz erre
0
9
pollip
2026. február 10. 22:36
Államilag finanszírozott képzések is elérhetőek. A szavazófülkében mindenki oda teszi az ikszet, ahová akarja. De egy egyetemnek nem kéne politikai állásfoglalást megjelenítenie.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!