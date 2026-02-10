Ez ugye ugyanaz a vasifjúság, akikkel az EU az Oroszország elleni háborút akarja megvívni? – keményen nekiment az EU-nak Robert C. Castel

részletes információkat kértek a Snapchattől, a YouTube-tól, valamint az alkalmazásáruházaktól arról, miként biztosítják a gyermekek védelmét.

Emellett kiterjesztették az eljárást az X ellen is, különös tekintettel a Grok nevű mesterségesintelligencia-modell jelentette kockázatokra.

A biztos hozzátette: a bizottság folyamatos párbeszédet folytat a platformokkal annak érdekében, hogy az uniós szabályokat megértsék, kövessék és tiszteletben tartsák. Kiemelte a „Jobb internetet a gyermekeknek” stratégiát is, amelynek részeként minden tagállamban működnek uniós társfinanszírozású Biztonságos Internet Központok. Ezek segélyvonalakkal, bejelentő forródrótokkal és figyelemfelhívó központokkal támogatják a gyermekeket és fiatalokat az online térben.

Virkkunen rámutatott: egyre több gyermek és fiatal érzi magát kirekesztettnek az online zaklatás miatt. Az elmúlt öt évben a Biztonságos Internet Központokhoz érkező megkeresések leggyakoribb oka az online zaklatás volt. Egy friss uniós felmérés szerint a 12-17 évesek körében minden negyedik fiatal személyesen is megtapasztalta az online zaklatást, több mint egyharmaduk pedig tanúja volt ilyen esetnek.

