Ez ugye ugyanaz a vasifjúság, akikkel az EU az Oroszország elleni háborút akarja megvívni? – keményen nekiment az EU-nak Robert C. Castel

Arról is lerántották a leplet, mi lesz majd a balos magyarázat arra az esetre, ha a fals jóslatok nem jönnek be.
Átfogó uniós fellépés fog indulni az online zaklatás ellen, a gyermekek és fiatalok védelmének megerősítése érdekében.
Átfogó uniós fellépés indul az online zaklatás ellen, a gyermekek és fiatalok védelmének megerősítése érdekében – jelentette ki Henna Virkkunen technológiai szuverenitásért felelős uniós biztos kedden Strasbourgban.
Az Európai Parlament plenáris ülésen a biztos hangsúlyozta: Európa büszke lehet a kiskorúak online biztonságát szolgáló szabályozási keretére, amelynek középpontjában digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA) áll.
A biztos hangsúlyozta: a DSA előírja, hogy minden, kiskorúak számára elérhető online platformnak nagyon magas szintű adatvédelmet, biztonságot és védelmet kell garantálnia. A gyermekek védelméről szóló iránymutatásokkal az Európai Unió globális mércét állított fel. Mint mondta, a folyamatban lévő DSA-eljárások – például a TikTok, az Instagram és a Facebook ellen – abból a gyanúból indultak, hogy a kiskorúak védelme nem megfelelő ezeken a felületeken.
Az Európai bizottság a múlt héten előzetesen megállapította, hogy a TikTok megsérthette az uniós szabályokat a rendkívül addiktív kialakítási megoldások alkalmazásával. Virkkunen közölte:
részletes információkat kértek a Snapchattől, a YouTube-tól, valamint az alkalmazásáruházaktól arról, miként biztosítják a gyermekek védelmét.
Emellett kiterjesztették az eljárást az X ellen is, különös tekintettel a Grok nevű mesterségesintelligencia-modell jelentette kockázatokra.
A biztos hozzátette: a bizottság folyamatos párbeszédet folytat a platformokkal annak érdekében, hogy az uniós szabályokat megértsék, kövessék és tiszteletben tartsák. Kiemelte a „Jobb internetet a gyermekeknek” stratégiát is, amelynek részeként minden tagállamban működnek uniós társfinanszírozású Biztonságos Internet Központok. Ezek segélyvonalakkal, bejelentő forródrótokkal és figyelemfelhívó központokkal támogatják a gyermekeket és fiatalokat az online térben.
Virkkunen rámutatott: egyre több gyermek és fiatal érzi magát kirekesztettnek az online zaklatás miatt. Az elmúlt öt évben a Biztonságos Internet Központokhoz érkező megkeresések leggyakoribb oka az online zaklatás volt. Egy friss uniós felmérés szerint a 12-17 évesek körében minden negyedik fiatal személyesen is megtapasztalta az online zaklatást, több mint egyharmaduk pedig tanúja volt ilyen esetnek.
Ez ugye ugyanaz a vasifjúság, akikkel az EU az Oroszország elleni háborút akarja megvívni?”
– tette fel a kérdést az eset kapcsán Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő.
„Nem mintha össze akarnám hasonlítani az online megfélemlítés borzalmait egy semmi kis gyalogsági rohammal. Csak úgy megkérdeztem” – tette hozzá bejegyzésében.
(MTI)
Nyitókép forrása: Nicolas TUCAT / AFP