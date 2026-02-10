Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
02. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború strasbourg európai unió európai parlament orosz-ukrán háború oroszország

Ez ugye ugyanaz a vasifjúság, akikkel az EU az Oroszország elleni háborút akarja megvívni? – keményen nekiment az EU-nak Robert C. Castel

2026. február 10. 22:06

Átfogó uniós fellépés fog indulni az online zaklatás ellen, a gyermekek és fiatalok védelmének megerősítése érdekében.

2026. február 10. 22:06
null

Átfogó uniós fellépés indul az online zaklatás ellen, a gyermekek és fiatalok védelmének megerősítése érdekében – jelentette ki Henna Virkkunen technológiai szuverenitásért felelős uniós biztos kedden Strasbourgban.

Az Európai Parlament plenáris ülésen a biztos hangsúlyozta: Európa büszke lehet a kiskorúak online biztonságát szolgáló szabályozási keretére, amelynek középpontjában digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA) áll.

A biztos hangsúlyozta: a DSA előírja, hogy minden, kiskorúak számára elérhető online platformnak nagyon magas szintű adatvédelmet, biztonságot és védelmet kell garantálnia. A gyermekek védelméről szóló iránymutatásokkal az Európai Unió globális mércét állított fel. Mint mondta, a folyamatban lévő DSA-eljárások – például a TikTok, az Instagram és a Facebook ellen – abból a gyanúból indultak, hogy a kiskorúak védelme nem megfelelő ezeken a felületeken.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak
Tovább a cikkhezchevron

Az Európai bizottság a múlt héten előzetesen megállapította, hogy a TikTok megsérthette az uniós szabályokat a rendkívül addiktív kialakítási megoldások alkalmazásával. Virkkunen közölte: 

részletes információkat kértek a Snapchattől, a YouTube-tól, valamint az alkalmazásáruházaktól arról, miként biztosítják a gyermekek védelmét.

Emellett kiterjesztették az eljárást az X ellen is, különös tekintettel a Grok nevű mesterségesintelligencia-modell jelentette kockázatokra.

A biztos hozzátette: a bizottság folyamatos párbeszédet folytat a platformokkal annak érdekében, hogy az uniós szabályokat megértsék, kövessék és tiszteletben tartsák. Kiemelte a „Jobb internetet a gyermekeknek” stratégiát is, amelynek részeként minden tagállamban működnek uniós társfinanszírozású Biztonságos Internet Központok. Ezek segélyvonalakkal, bejelentő forródrótokkal és figyelemfelhívó központokkal támogatják a gyermekeket és fiatalokat az online térben.

Virkkunen rámutatott: egyre több gyermek és fiatal érzi magát kirekesztettnek az online zaklatás miatt. Az elmúlt öt évben a Biztonságos Internet Központokhoz érkező megkeresések leggyakoribb oka az online zaklatás volt. Egy friss uniós felmérés szerint a 12-17 évesek körében minden negyedik fiatal személyesen is megtapasztalta az online zaklatást, több mint egyharmaduk pedig tanúja volt ilyen esetnek.

Velük a háborúba?

Ez ugye ugyanaz a vasifjúság, akikkel az EU az Oroszország elleni háborút akarja megvívni?”

 – tette fel a kérdést az eset kapcsán Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő. 

„Nem mintha össze akarnám hasonlítani az online megfélemlítés borzalmait egy semmi kis gyalogsági rohammal. Csak úgy megkérdeztem” – tette hozzá bejegyzésében.

(MTI)

Nyitókép forrása: Nicolas TUCAT / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Csigorin
2026. február 10. 22:29
nyilvan eselyuk se lenne, de ez a brusszeli elitet cseppet se zavarna, amig a lemeszarlasukbol profitalni tudnak
Válasz erre
6
0
szilvarozsa
2026. február 10. 22:23
Majd meglátod, amikor a német ratyik tűsarkú csizmái tapodják az orosz földet!
Válasz erre
9
0
Pandaka pygmaea
2026. február 10. 22:13
👍 Na igen.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!