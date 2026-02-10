„Telt házas meccs” – hatalmas tömeg gyűlt össze Orbán Viktor országjárásának szentendrei állomásán (GALÉRIA)

Szentendrén hatalmas tömeg gyűlt össze, hogy meghallgathassa a miniszterelnök beszédét. A résztvevők érdeklődése és lelkesedése egyértelműen mutatta, hogy Orbán Viktor üzenetei széles körben hatást gyakorolnak a nemzetre, és az országjárás sokak számára különleges lehetőséget jelent a kormányfővel való találkozás.