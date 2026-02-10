„Telt házas meccs” – hatalmas tömeg gyűlt össze Orbán Viktor országjárásának szentendrei állomásán (GALÉRIA)

Ezt nevezi a baloldal elszigetelődésnek: napokon belül a kínai és az amerikai külügyminiszter is Magyarországra látogat
A találkozók alátámasztják, hogy Magyarország meghatározó szereplője a nemzetközi békefolyamatoknak.
Szentendrén telt ház és kirobbanó lelkesedés fogadta a kormányfőt.
Újabb állomásához érkezett Orbán Viktor miniszterelnök országjárása: Szentendrén telt ház és kirobbanó lelkesedés fogadta a kormányfőt. A közönség vastapssal üdvözölte a miniszterelnököt, jelezve, hogy személyes jelenléte erősen megmozgatja a helyieket – számolt be Orbán Viktor Facebook-oldalán.
Telt házas meccs”
– kommenálta az eseményeket a kormányfő.
Szentendrén hatalmas tömeg gyűlt össze, hogy meghallgathassa a miniszterelnök beszédét. A résztvevők érdeklődése és lelkesedése egyértelműen mutatta, hogy Orbán Viktor üzenetei széles körben hatást gyakorolnak a nemzetre, és az országjárás sokak számára különleges lehetőséget jelent a kormányfővel való találkozás.
