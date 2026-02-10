Ft
„Telt házas meccs” – hatalmas tömeg gyűlt össze Orbán Viktor országjárásának szentendrei állomásán (GALÉRIA)

2026. február 10. 21:11

Szentendrén telt ház és kirobbanó lelkesedés fogadta a kormányfőt.

2026. február 10. 21:11
null

Újabb állomásához érkezett Orbán Viktor miniszterelnök országjárása: Szentendrén telt ház és kirobbanó lelkesedés fogadta a kormányfőt. A közönség vastapssal üdvözölte a miniszterelnököt, jelezve, hogy személyes jelenléte erősen megmozgatja a helyieket – számolt be Orbán Viktor Facebook-oldalán.

Telt házas meccs”

– kommenálta az eseményeket a kormányfő.

Szentendrén hatalmas tömeg gyűlt össze, hogy meghallgathassa a miniszterelnök beszédét. A résztvevők érdeklődése és lelkesedése egyértelműen mutatta, hogy Orbán Viktor üzenetei széles körben hatást gyakorolnak a nemzetre, és az országjárás sokak számára különleges lehetőséget jelent a kormányfővel való találkozás.

Nyitókép: Mandiner

