Mindezek után megdöbbentő ránézni a hasonló európai adatokra. 2024. január 1-jén 44,7 millió, az EU-n kívül született személy élt az Unió területén, ami a teljes lakosság 9,9%-át tette ki. Tehát ebben a számban nem voltak benne azok az uniós állampolgárok, akik egy másik tagállam területén éltek. Ezek alapján azt látjuk, hogy 2024-ben hét olyan uniós állam volt, ahol a külföldi lakosság meghaladta vagy megközelítette a történelmi rekordnak számító amerikai adatot: Málta (23,6%), Luxemburg (18,1%), Ciprus (17,6%), Írország (16%), Észtország (15.9%), Svédország (15,3%) és Spanyolország (14,9%). További nyolc olyan országot találunk, ahol 10% fölött van a nem-EU tagállam területén született külföldiek aránya (Ausztria, Belgium, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Lettország, Németország, Portugália, Szlovénia).

Az átalakulásnak nem csupán a mértéke, de esetenként a sebessége is drámai. Svédország a 20. század közepén etnikailag lényegében homogén társadalomnak számított.

2024-re azonban a lakosság kevesebb, mint kétharmada számított etnikai értelemben svédnek.

Mára minden ötödik Svédországban tartózkodó személy külföldön született, és ebből a 2,1 millió személyből 1,6 millióan származtak nem-uniós országból – 198 000-en Szíriából, 147 000-en Irakból, 85 000-en Iránból, 69 000-en Szomáliából és 66 000-en Afganisztánból. Különösen elgondolkodtató, hogy 2010 és 2023 között nettó 800 000 fővel nőtt a bevándorlók száma.

Szintén elgondolkodtató Portugália esete. Az 1990-es évekig – dacára a gyarmati örökségnek – a bevándorlók aránya az országban egy százalék körül mozgott, és a 2000-es évek elejére is csak a lakosság 2,5%-át jelentette. Ezt követően azonban intenzív növekedés kezdődött, és 2020-ra már 662 000 külföldi élt az országban. Az igazán megdöbbentő azonban, hogy négy év alatt ez a szám a laza bevándorláspolitikának köszönhetően másfél millióra nőtt, ami meghaladta a lakosság 15%-át. A dolog érdekessége, hogy a volt portugál gyarmatok mellett (Brazília, Angola, Zöldfoki-köztársaság) nagy számban vannak jelen az országban indiai, bangladesi, ukrajnai állampolgárok is.