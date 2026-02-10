Dermesztő részletek derültek ki: gyorsított eljárásban verik keresztül az óriáshitelt, a tagállamokkal fizettetik meg Ukrajna helyett

Az Európai Parlament szerdán szavaz a 90 milliárd eurós hitelről, amely Ukrajna számára biztosítana forrásokat a 2026–27-es időszakra. A döntést felgyorsított eljárásban készítik elő Strasbourgban, ami önmagában is jelzi: a politikai akarat erősebb, mint az érdemi vita igénye.

Az eunews szerint a voksolást eredetileg február 24-re, az orosz invázió évfordulójára tervezték, ám végül előrehozták február 11-re. Delphine Colard, az Európai Parlament szóvivője ugyan jelezte, hogy a szavazás véglegesítéséről csak a plenáris ülés elején döntenek, de a fő irány már egyértelmű. A Újítsuk meg Európát frakció nyíltan sürgeti az elfogadást, hangsúlyozva, hogy gyors elfogadásra van szükség, hogy a Bizottság megkezdhesse a kifizetéseket: