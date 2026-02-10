Megszólalt a kényszersorozásban elhunyt kárpátaljai magyar családja

Mintha csak ott járt volna a végzet Miklós nyomában, várva, hogy kiteljen az ideje. A férfi addig azért kerülte el a sorozást, mert az ukrán törvények a háromgyerekes apákat mentesítik a frontszolgálat alól. Miklósnak pedig három saját gyermeke volt, kettő a korábbi házasságából: egy fia és egy lánya, utóbbi augusztusban töltötte be a 18-at.

Az ukrán bürokrácia nyomban észlelte, hogy Miklós ekkortól hivatalosan már csak kétgyermekes apának számított a nyilvántartásban, küldték is neki a behívót.

Így látja legalábbis az összefüggéseket a korábbi felesége, Katalin. Nyolc éve váltak külön az útjaik, de megmaradt köztük a jó viszony, Miklós rendszeresen látogatta a gyerekeit, amíg ők át nem költöztek Magyarországra.

„A két gyerekünk Mátészalkán tanul, és már nem is jártak haza a háború miatt. Itt nyomorult lett az élet. Napi 5-6 órát nincs áram, víz sincs, az internet akadozik. A fiam most hazajött az apja halála miatt, remélem, nem sokáig marad. Még 17 éves, de ha betölti a 18-at, elvihetik katonának, ha addig nem ér véget a háború. Nem engedem! Én is elmennék innen, ha tudnék, csak a szüleim miatt nem tudok végleg elköltözni, de muszáj lépnünk, nincs miért itt maradnunk, itt csak meghalni lehet, élni már nem” – hangsúlyozta az asszony.

Reagált a kormány