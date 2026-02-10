Ezt már nem mossa le magáról a Tisza: Magyar Péter brüsszeli gazdája hivatalosan is igent mondott a 90 milliárd eurós ukrán hitelre

Sokkoló számok: Ukrajna öt év alatt négyszer annyi pénzt kap az EU-tól, mint amennyit mi húsz év alatt összesen láttunk
Kijózanító számok láttak napvilágot Brüsszel valódi prioritásairól.
Az Európai Parlament teljes baloldala felsorakozott Ukrajna – és ezzel a háború folytatása – mellett.
Az Európai Parlament szerdán szavaz az EU 90 milliárd eurós hiteléről, amely Ukrajna háborús erőfeszítéseinek finanszírozására szolgál – jelentette be hétfőn Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke. A hitelről szóló szavazást eredetileg a hónap végére tervezték, de mégis előrehozták, írja a Politico.
„A képviselőcsoportok között megegyezés született” – mondta Delphine Colard, az EP szóvivője a plenáris ülés megnyitása előtt.
A Mandfred Weber, Ursula von der Leyen és Magyar Péter fémjelezte Európai Néppárt, a balközép Szocialisták és Demokraták, valamint a liberális Renew Europe mindannyian egyetértettek abban, hogy gyorsított szavazással lehetővé tegyék a hitelfelvételt a Bizottság számára.
A három csoport támogatása azt jelenti, hogy a javaslatok – beleértve az EU költségvetésének és a meglévő ukrán finanszírozási mechanizmusnak a módosításait is – megkapják a szükséges többséget.
A Politico megjegyzi, a szavazásokat korábban egy február 24-re összehívott rendkívüli plenáris ülésre tervezték, amelynek célja az volt, hogy megemlékezzenek Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziójának 4. évfordulójáról.
