Ezt már nem mossa le magáról a Tisza: Magyar Péter brüsszeli gazdája hivatalosan is igent mondott a 90 milliárd eurós ukrán hitelre

2026. február 10. 07:04

Az Európai Parlament teljes baloldala felsorakozott Ukrajna – és ezzel a háború folytatása – mellett.

2026. február 10. 07:04
null

Az Európai Parlament szerdán szavaz az EU 90 milliárd eurós hiteléről, amely Ukrajna háborús erőfeszítéseinek finanszírozására szolgál – jelentette be hétfőn Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke. A hitelről szóló szavazást eredetileg a hónap végére tervezték, de mégis előrehozták, írja a Politico.

„A képviselőcsoportok között megegyezés született” – mondta Delphine Colard, az EP szóvivője a plenáris ülés megnyitása előtt.

A Mandfred Weber, Ursula von der Leyen és Magyar Péter fémjelezte Európai Néppárt, a balközép Szocialisták és Demokraták, valamint a liberális Renew Europe mindannyian egyetértettek abban, hogy gyorsított szavazással lehetővé tegyék a hitelfelvételt a Bizottság számára.

A három csoport támogatása azt jelenti, hogy a javaslatok – beleértve az EU költségvetésének és a meglévő ukrán finanszírozási mechanizmusnak a módosításait is – megkapják a szükséges többséget.

A Politico megjegyzi, a szavazásokat korábban egy február 24-re összehívott rendkívüli plenáris ülésre tervezték, amelynek célja az volt, hogy megemlékezzenek Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziójának 4. évfordulójáról.

