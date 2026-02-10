Ezt már nem mossa le magáról a Tisza: Magyar Péter brüsszeli gazdája hivatalosan is igent mondott a 90 milliárd eurós ukrán hitelre

A Mandfred Weber, Ursula von der Leyen és Magyar Péter fémjelezte Európai Néppárt, a balközép Szocialisták és Demokraták, valamint a liberális Renew Europe mindannyian egyetértettek abban, hogy gyorsított szavazással lehetővé tegyék a hitelfelvételt a Bizottság számára.

A három csoport támogatása azt jelenti, hogy a javaslatok – beleértve az EU költségvetésének és a meglévő ukrán finanszírozási mechanizmusnak a módosításait is – megkapják a szükséges többséget.

A Politico megjegyzi, a szavazásokat korábban egy február 24-re összehívott rendkívüli plenáris ülésre tervezték, amelynek célja az volt, hogy megemlékezzenek Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziójának 4. évfordulójáról.