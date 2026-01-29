Ft
01. 29.
csütörtök
kormány brüsszeli vezetés európai unió konzultáció vélemény ukrajna orbán viktor

A nap, amelyről Von der Leyen remélte, hogy sosem jön el: kulcsfontosságú pillanat ez a magyar választások szempontjából

2026. január 29. 06:46

Indul a nemzeti petíciós ívek postázása, március végéig várják vissza a kitöltött íveket.

2026. január 29. 06:46
null

A kormánynak már nagy tapasztalata van abban, hogy a magyar érdeket sikeresen képviselje Brüsszelben, ebben pedig rendre tud az emberek egyértelmű és szilárd véleményére támaszkodni – írta a Magyar Nemzet.

A most induló nemzeti petícióval a magyarok nemet mondhatnak:

  • az orosz–ukrán háború további finanszírozására, 
  • továbbá arra is, hogy az ukrán állam működését a következő tíz évben velünk fizettessék meg, 
  • illetve a rezsiárak háború miatti emelésére.

Emlékezetes, hogy Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a háborúellenes gyűlés kaposvári állomásán ismertette a nemzeti petíció három pontját. Beszédében kiemelte, ha most Ukrajna tagja lenne az EU-nak, akkor az unió közvetlen katonai konfliktusban állna Oroszországgal.

Ukrajnának kívül kell maradnia az Európai ­Unión, beengedni őket életveszély, és Magyarország számára folyamatos háborús veszélyt jelent”

– húzta alá a kormányfő.

Ezt követően pár nappal Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pedig jelezte, hogy a héten indul a nemzeti petíciós ívek postázása.

A miniszterelnök szerda este pedig bejelentette, hogy rövidesen mindenki kézbe veheti az íveket, hiszen csütörtökön indul a nemzeti petíció.

A kitöltött dokumentumokat pedig március 23-ig várják vissza.

Felhívásában Orbán Viktor egyértelmű üzenetet küldött már most Kijevnek és Brüsszelnek: „Nem fizetünk!” – olvasható öles betűkkel a közösségi oldalán.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Már „hagyománya” van annak, hogy a kormány kikéri a választók véleményét

Az összeállításban felidézték, nem új keletű, hogy a kormány veszélyek és a meghatározó átalakulások idején az emberekhez fordul, hogy kikérje a véleményüket. Az elmúlt években már számos alkalommal élt a kabinet a nemzeti konzultáció lehetőségével.

Legutóbb tavaly ősszel tartottak nemzeti konzultációt, akkor gazdasági kérdésekkel fordultak a lakossághoz. A témák között a személyi jövedelemadó rendszere és az adóemelések szerepeltek, miután nyáron kiszivárgott, hogy hatalomra kerülve a Tisza Párt többkulcsos szja-t vezetne be.

A konzultációban több mint 1,6 millióan mondták el a véleményüket. 

Az eredmények pedig egyértelműek voltak, 

hiszen a magyarok túlnyomó többsége elutasította a baloldali megszorításokat.

De nem csak a konzultációk adnak lehetőséget arra, hogy kikérjék a szavazók véleményét fontos kérdésekben. Emlékezetes, hogy tavaly tavasszal véleménynyilvánító szavazást hirdetett meg Orbán Viktor Ukrajna EU-s tagságáról. 

A Voks 2025 elnevezésű szavazáson 2,1 millióan vettek részt. A miniszterelnök a tavaly júniusi brüsszeli EU-csúcson ismertette, hogy 95 százalék nem támogatta, hogy Ukrajna gyorsított eljárásban az Európai Unió tagja legyen – írta a Magyar Nemzet.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

csapláros
2026. január 29. 10:02
rasputin 2026. január 29. 07:50 ördöngös pepecselés 2026. január 29. 07:43 ..."Tehát kinek az érdeke a háború? A fidesznek. És miért? Mert ha kitör a béke nem tud vele riogatni."... A BAJ az, hogy ezek NEM RIOGATÁSOK. És nem Orbán és Ukrajna, hanem a JELENLEGI, az országot gyarapító kormányzás VAGY a téged is kirabló, meztelen picsájú rabszolgává silányító LIBERÁLNÁCI új DIKTATÚRA. Van alternatívád, amely jobb, eredményesebb lenne a mostaninál ? NINCS. De te csak, mint az öngyilkos lemming, eredj a tengernek, balfaszka.
Válasz erre
0
0
csapláros
2026. január 29. 09:56
rasputin 2026. január 29. 06:48 ..."Fidesz kampány közpénzből."... Ha lenne ELLENZÉK (és nem ez a Poloskapeti külföldről felépített patkányfogó által összefurulyázott, külföldi pénzekből összetrombitált nemzetáruló patkány csürhe, amelynek magad is oszlopos tagja vagy), akkor nem lenne szükség rá. De ez a kisebbik ok. A nagyobbik, hogy az eredményeket Brüsszelben lobogtatva mások számára is látsszon: a király meztelen. Ezzel sikerült a Patriótákat is megalapítani és ez is hozzájárult, hogy bármikor fogadják a magyar politikusokat a Fehér Házban, Moszkvában és Pekingben és mindenhol másutt. Ezt is megfontolják minden egyes Magyarországra telepített ÚJ és ideköltöztetett beruházáskor. Magyarán: egy kicsivel kevesebb a népnek, katalizátor módon sokszorozza meg a jövőben adható, jólétet növelő pénzeket.
Válasz erre
0
0
rasputin
2026. január 29. 09:42
ördöngös pepecselésrasputin 2026. január 29. 08:23 ebben mi nem igaz? 2 dolog. A választás másnapján mégha veszített volna a fidesz 2022ben Orbán Viktor a miniszterelnök. Még vagy 50 napig. A másik, hogy a köztársasági elnök engedélye nélkül magyar katona nem mehet harcolni külföldre.
Válasz erre
0
1
rasputin
2026. január 29. 08:01
ördöngös pepecselésrasputin 2026. január 29. 07:56 a valóság nem riogatás hanem kétharmad Orbán talán 2022. márciusában azt mondta hogy ha veszít a fidesz akkior az ellenzék a választás másnapján fegyvert és katonát küld Ukrajnába.
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!