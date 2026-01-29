A nap, amelyről Von der Leyen remélte, hogy sosem jön el: kulcsfontosságú pillanat ez a magyar választások szempontjából

Legutóbb tavaly ősszel tartottak nemzeti konzultációt, akkor gazdasági kérdésekkel fordultak a lakossághoz. A témák között a személyi jövedelemadó rendszere és az adóemelések szerepeltek, miután nyáron kiszivárgott, hogy hatalomra kerülve a Tisza Párt többkulcsos szja-t vezetne be.
A konzultációban több mint 1,6 millióan mondták el a véleményüket.
Az eredmények pedig egyértelműek voltak,
hiszen a magyarok túlnyomó többsége elutasította a baloldali megszorításokat.
De nem csak a konzultációk adnak lehetőséget arra, hogy kikérjék a szavazók véleményét fontos kérdésekben. Emlékezetes, hogy tavaly tavasszal véleménynyilvánító szavazást hirdetett meg Orbán Viktor Ukrajna EU-s tagságáról.