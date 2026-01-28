Ft
háború brüsszel magyarország üzenet kijev petíció orbán viktor

Órákon belül indul a nemzeti petíció – bárki üzenhet Kijevnek és Brüsszelnek

2026. január 28. 20:21

Orbán Viktor a kaposvári háborúellenes gyűlésen elárulta, a petíció kitöltésével három dologra mondhatnak nemet a magyar állampolgárok.

2026. január 28. 20:21
null

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán közölte, hogy csütörtökön indul a nemzeti petíció

Kiemelte, mondjunk nemet

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

  • az orosz-ukrán háború finanszírozása, 
  • Ukrajna anyagi támogatására a magyar adófizetők pénzéből, 
  • a háború miatt megnövekedő rezsiárakra!

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Ezt tudjuk eddig az újabb nemzeti petícióról

Mint ismert, a kormányfő a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen ismertette a kormány által elindított nemzeti petíció tartalmát, és a nyomtatványt is felmutatta a közönségnek. 

Ennek kapcsán megjegyezte, 

itt vannak a csomagban megvásárolható brüsszeli politikusok”.

Elhangzott, hogy a petíció kitöltésével három dologra mondhatnak nemet a magyar állampolgárok:

  • Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására!
  • Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására!
  • Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!

Ezután a miniszterelnök felhívta arra a figyelmet, hogy „az idei választás egyik tétje, hogy engedjük-e, hogy Magyarország a pénzügyi adósrabszolgaságba süllyedjen, vagy nemet mondunk és ellenállunk”.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hétfőn pedig arról beszélt, arra biztat mindenkit, hogy üzenje meg Brüsszelnek, hogy nem fizetünk.

Az államtitkár azt is hozzátette:

mi, magyarok nem akarjuk fizetni a háborút, nem akarjuk fizetni Ukrajna működését a következő tíz éven keresztül, vagy még ki tudja, meddig, és nem akarunk magasabb rezsit fizetni a háború miatt”. 

A petícióban erre a három ügyre lehet nemet mondani” – jegyezte meg a Facebook-oldalán közzétett videóban.

Nyitókép: Facebook

tapir32
2026. január 28. 20:56
Semmi garancia nincs arra, hogy egy erős hadsereg birtokában az ukrán vezetés nem zsarolja meg vagy nem támadja meg az EU-t. A brüsszeli vezetés a szerintük renitens tagállamokat fenyegetheti az ukrán hadsereggel. Ukrajna egy maffiaállam. Az Ukrán hadseregnek fizetendő pénznél eszesebb az USA-t marasztalni Európában. Jobb és korszerűbb hadsereg.
tapir32
2026. január 28. 20:54
Ukrajnában pénzen mérik az igazságot. Jogállamról, demokráciáról nem is hallottak.
tapir32
2026. január 28. 20:51
250 000 ukrán katona dezertált. Erőszakkal kell sorozni. Átlagban 5 órán át harcképes egy ukrán sorkatona a fronton. Vagy meghal vagy megsebesül. Egy ilyen hadseregbe egy fillért nem érdemes befektetni. Az ukrán embereken próbálták ki az oroszok, az USA és az európai államok az új fegyvereiket, de nem adták nekik, csak az elavultat kapták az ukránok. Szart sem érnek az ukránok harci tapasztalatai. Ukrajnát le kell fegyverezni! Európát a NATO védi nem Ukrajna!
saidaldo
2026. január 28. 20:42
Üzennék én, a francia még megy, úgy-ahogy, oroszul meg muszáj volt tanulni - csak félek, hogy amit mondanék, arra nem lesz rubrika a szavazólapon.
