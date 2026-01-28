Órákon belül indul a nemzeti petíció – bárki üzenhet Kijevnek és Brüsszelnek

Elhangzott, hogy a petíció kitöltésével három dologra mondhatnak nemet a magyar állampolgárok:

Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására!

Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására!

Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!

Ezután a miniszterelnök felhívta arra a figyelmet, hogy „az idei választás egyik tétje, hogy engedjük-e, hogy Magyarország a pénzügyi adósrabszolgaságba süllyedjen, vagy nemet mondunk és ellenállunk”.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hétfőn pedig arról beszélt, arra biztat mindenkit, hogy üzenje meg Brüsszelnek, hogy nem fizetünk.

Az államtitkár azt is hozzátette: