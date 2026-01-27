Brüsszelben és Kijevben is őrjöngenek: elindult a nemzeti petíció, amivel a magyarok behúzhatják a féket az eszement pénzszórás előtt

Elkészült a nemzeti petíció nyomtatványa és ezen a héten indul a postázás. Arra biztatok mindenkit, hogy üzenjünk Brüsszelnek, hogy nem fizetünk – mondta Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hétfőn közzétett Facebook-videójában.

Hidvéghi Balázs hozzátette: „mi, magyarok nem akarjuk fizetni a háborút, nem akarjuk fizetni Ukrajna működését a következő tíz éven keresztül, vagy még ki tudja, meddig, és nem akarunk magasabb rezsit fizetni a háború miatt”. A petícióban erre a három ügyre lehet nemet mondani – jegyezte meg.

Mint mondta, „Brüsszel féktelenül önti az európaiak pénzét Ukrajnába és a háborúra” úgy, hogy erről nem kérdezték meg az embereket, így az európai emberek „nem mondhatták el, hogy akarják-e, hogy Európa belépjen ebbe a háborúba, és akarják-e vajon fizetni ennek a költségeit”.

„A brüsszeli elit megállás nélkül zengi a »háborúzunk« és a »fizessünk« jelszavakat.

A brüsszeli bizottság elnöke, Ursula von der Leyen naponta arról beszél, hogy Európának harcolnia kell, Manfred Weber meg arról, hogy bármibe is kerül, és bármennyi ideig is tart, pénzelni kell Ukrajnát”

– emelte ki. Hozzátette: „ők a Tisza brüsszeli főnökei”.