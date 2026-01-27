Brüsszelben és Kijevben is őrjöngenek: elindult a nemzeti petíció, amivel a magyarok behúzhatják a féket az eszement pénzszórás előtt

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon
Az a hajó már elment, amelyre a tiszás politikusok szerettek volna felkapaszkodni – mutatott rá az elemző.
Vége a finomkodásnak: a kormány a magyar emberek kezébe adja a döntést, hogy megállítsák az Európát csődbe vivő háborús őrületet. A héten a postaládákba kerül a nemzeti petíció.
Ahogy arról beszámoltunk, a miniszterelnök a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen ismertette a kormány által elindított nemzeti petíció tartalmát.
„Elindítottunk egy nemzeti petíciót, elhoztam önöknek is. Itt vannak a csomagban megvásárolható brüsszeli politikusok” – jelentette ki Orbán Viktor a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen szombaton, a nyomtatványt is felmutatva a közönség számára.
A petíció kitöltésével három dologra mondhatnak nemet a magyar állampolgárok:
„Az idei választás egyik tétje, hogy engedjük-e, hogy Magyarország a pénzügyi adósrabszolgaságba süllyedjen, vagy nemet mondunk és ellenállunk” – hívta fel rá a figyelmet Orbán Viktor Kaposváron.
A nemzeti petíció kapcsán hangsúlyozta továbbá, hogy ha most Ukrajna EU-tag lenne, az unió ezáltal közvetlen katonai konfliktusban állna Oroszországgal.
„Ezért Ukrajnának kívül kell maradnia az Európai Unión, beengedni őket életveszély és Magyarország számára folyamatos háborús veszélyt jelent!”
Elkészült a nemzeti petíció nyomtatványa és ezen a héten indul a postázás. Arra biztatok mindenkit, hogy üzenjünk Brüsszelnek, hogy nem fizetünk – mondta Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hétfőn közzétett Facebook-videójában.
Hidvéghi Balázs hozzátette: „mi, magyarok nem akarjuk fizetni a háborút, nem akarjuk fizetni Ukrajna működését a következő tíz éven keresztül, vagy még ki tudja, meddig, és nem akarunk magasabb rezsit fizetni a háború miatt”. A petícióban erre a három ügyre lehet nemet mondani – jegyezte meg.
Mint mondta, „Brüsszel féktelenül önti az európaiak pénzét Ukrajnába és a háborúra” úgy, hogy erről nem kérdezték meg az embereket, így az európai emberek „nem mondhatták el, hogy akarják-e, hogy Európa belépjen ebbe a háborúba, és akarják-e vajon fizetni ennek a költségeit”.
„A brüsszeli elit megállás nélkül zengi a »háborúzunk« és a »fizessünk« jelszavakat.
A brüsszeli bizottság elnöke, Ursula von der Leyen naponta arról beszél, hogy Európának harcolnia kell, Manfred Weber meg arról, hogy bármibe is kerül, és bármennyi ideig is tart, pénzelni kell Ukrajnát”
– emelte ki. Hozzátette: „ők a Tisza brüsszeli főnökei”.
Hidvéghi Balázs szólt arról is, „170 milliárd euró, azaz 70 ezer milliárd forint már elment”, és most Ukrajna újabb követeléseit is ki akarják fizettetni az európaiakkal, „800 milliárd eurót akarnak behajtani a tagállamoktól csak az ukrán állam működtetésére, és további 700 milliárdot háborús kiadásokra”.
Megjegyezte: Brüsszel ezt a pénzt „egy engedelmes brüsszeli bábkormánnyal megszorításokból, adóemelésekből és a rezsicsökkentés eltörléséből” akarja behajtani.
„Ennek megálljt kell parancsolnunk! Arra biztatok mindenkit, hogy csatlakozzon a nemzeti petícióhoz, és üzenjünk Brüsszelnek, hogy nem fizetünk!” – fogalmazott a parlamenti államtitkár.
A szuverenitás semmibevételének és a magyar belpolitikába való elfogadhatatlan beavatkozásnak tekinti a kormány, hogy Ukrajna bekérette a kijevi magyar nagykövetet – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Kormányinfón. Hangsúlyozta:
semmilyen formában nem tartozik Ukrajnára, hogy Magyarország egy nemzeti petíciót indít, ami arról szól, hogy a magyar adófizetők pénzét mire költsük.
Ha az Európai Unió tagja lenne Ukrajna – amitől a Jóisten óvjon bennünket – akkor se tartozna rá. Ez kizárólag magyar szuverenitási kérdés, kizárólag a magyar emberek jogosultak erről dönteni – szögezte le a miniszter kérdésre válaszolva.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP