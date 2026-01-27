Ft
01. 27.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború nemzeti petíció brüsszel európai unió kaposvár orbán viktor

Brüsszelben és Kijevben is őrjöngenek: elindult a nemzeti petíció, amivel a magyarok behúzhatják a féket az eszement pénzszórás előtt

2026. január 27. 08:21

Vége a finomkodásnak: a kormány a magyar emberek kezébe adja a döntést, hogy megállítsák az Európát csődbe vivő háborús őrületet. A héten a postaládákba kerül a nemzeti petíció.

2026. január 27. 08:21
null

Ahogy arról beszámoltunk, a miniszterelnök a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen ismertette a kormány által elindított nemzeti petíció tartalmát.

Orbán Viktor miniszterelnök bemutatja a nemzeti petíciót a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen 2026. január 24-én (Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)
Elindítottunk egy nemzeti petíciót, elhoztam önöknek is. Itt vannak a csomagban megvásárolható brüsszeli politikusok” – jelentette ki Orbán Viktor a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen szombaton, a nyomtatványt is felmutatva a közönség számára.

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
A petíció kitöltésével három dologra mondhatnak nemet a magyar állampolgárok:

  • Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására!
  • Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására!
  • Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!

Az idei választás egyik tétje, hogy engedjük-e, hogy Magyarország a pénzügyi adósrabszolgaságba süllyedjen, vagy nemet mondunk és ellenállunk” – hívta fel rá a figyelmet Orbán Viktor Kaposváron. 

A nemzeti petíció kapcsán hangsúlyozta továbbá, hogy ha most Ukrajna EU-tag lenne, az unió ezáltal közvetlen katonai konfliktusban állna Oroszországgal. 

„Ezért Ukrajnának kívül kell maradnia az Európai Unión, beengedni őket életveszély és Magyarország számára folyamatos háborús veszélyt jelent!”

A héten elindul a nemzeti petíció kipostázása

Elkészült a nemzeti petíció nyomtatványa és ezen a héten indul a postázás. Arra biztatok mindenkit, hogy üzenjünk Brüsszelnek, hogy nem fizetünk – mondta Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hétfőn közzétett Facebook-videójában.

Hidvéghi Balázs hozzátette: „mi, magyarok nem akarjuk fizetni a háborút, nem akarjuk fizetni Ukrajna működését a következő tíz éven keresztül, vagy még ki tudja, meddig, és nem akarunk magasabb rezsit fizetni a háború miatt”. A petícióban erre a három ügyre lehet nemet mondani – jegyezte meg.
Mint mondta, „Brüsszel féktelenül önti az európaiak pénzét Ukrajnába és a háborúra” úgy, hogy erről nem kérdezték meg az embereket, így az európai emberek „nem mondhatták el, hogy akarják-e, hogy Európa belépjen ebbe a háborúba, és akarják-e vajon fizetni ennek a költségeit”.

„A brüsszeli elit megállás nélkül zengi a »háborúzunk« és a »fizessünk« jelszavakat. 

A brüsszeli bizottság elnöke, Ursula von der Leyen naponta arról beszél, hogy Európának harcolnia kell, Manfred Weber meg arról, hogy bármibe is kerül, és bármennyi ideig is tart, pénzelni kell Ukrajnát”

 – emelte ki. Hozzátette: „ők a Tisza brüsszeli főnökei”.

Hidvéghi Balázs szólt arról is, „170 milliárd euró, azaz 70 ezer milliárd forint már elment”, és most Ukrajna újabb követeléseit is ki akarják fizettetni az európaiakkal, „800 milliárd eurót akarnak behajtani a tagállamoktól csak az ukrán állam működtetésére, és további 700 milliárdot háborús kiadásokra”. 

Megjegyezte: Brüsszel ezt a pénzt „egy engedelmes brüsszeli bábkormánnyal megszorításokból, adóemelésekből és a rezsicsökkentés eltörléséből” akarja behajtani.

„Ennek megálljt kell parancsolnunk! Arra biztatok mindenkit, hogy csatlakozzon a nemzeti petícióhoz, és üzenjünk Brüsszelnek, hogy nem fizetünk!” – fogalmazott a parlamenti államtitkár.

Gulyás: „Nem tartozik Ukrajnára, hogy mire költjük a magyar adófizetők pénzét”

A szuverenitás semmibevételének és a magyar belpolitikába való elfogadhatatlan beavatkozásnak tekinti a kormány, hogy Ukrajna bekérette a kijevi magyar nagykövetet – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Kormányinfón. Hangsúlyozta: 

semmilyen formában nem tartozik Ukrajnára, hogy Magyarország egy nemzeti petíciót indít, ami arról szól, hogy a magyar adófizetők pénzét mire költsük.

Ha az Európai Unió tagja lenne Ukrajna – amitől a Jóisten óvjon bennünket – akkor se tartozna rá. Ez kizárólag magyar szuverenitási kérdés, kizárólag a magyar emberek jogosultak erről dönteni – szögezte le a miniszter kérdésre válaszolva.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

 

 

bagira004
2026. január 27. 09:53
Nemzeti petíciót minél hamarabb a netre rakják fel . mindenki hozzá férjen pláne idősek . Az meg várható Tiszászok igyekeznek megakadályozni. Pöti az ukrán titkosszolgálatot élesítheti a pártja mögött bujkálnak .
1
0
bekeev-2025
2026. január 27. 09:45
neszteklipschik 2026. január 27. 09:40 • Szerkesztve A jó kormányzás alapja, hogy az emberek véleményét kikérik és figyelembe is veszik. Ezt a naiv marhát. 🤣🤣🤣
0
5
Gyula bá
2026. január 27. 09:44
Ellenzékiek, ne verjétek habosra a szátokat mert hiába. Aláírjuk és szavazunk és a magyarok megértik Pio atya proféciáját! Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!
4
1
etosha11
•••
2026. január 27. 09:42 Szerkesztve
Ilyen peticióknak egyidejűleg kellene Németországban és Franciaországban megjelenniük (gyakorlatilag ma csak ez a két ország dönt mindenről az EU-ban) és ha a két nép elmeszelné a további pénzkidobást akkor várhatnánk változást. Mi magyarok EU-szinten nem számítunk az Ursulák korában. Itthon viszont fontos politikai esemény.
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!