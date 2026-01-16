Ft
01. 16.
péntek
brüsszel európai unió ukrajna európai bizottság orbán viktor

Minden magyar elmondhatja a véleményét Ukrajna erőn felüli támogatásával kapcsolatban

2026. január 16. 18:10

Nemzeti petíciót indít a kormány az Ukrajna támogatásáról szóló brüsszeli követelésekkel kapcsolatban – erről számolt be a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

2026. január 16. 18:10
null

A miniszter arról számolt be: Brüsszelnek nyilvánvaló háborús tervei vannak, a kormány úgy látja, hogy egy rendkívüli uniós tanácsülésen februárban az Európai Bizottság az Európai Unió következő évtizedeit kész elzálogosítani Ukrajna javára.

Mostantól „Ukrajnát az Európai Unió kívánja fizetni” – számolt be a miniszter, rámutatva: nemcsak egy 90 milliárdos hitelről van szó, amit hivatalosan is bejelentett a bizottság elnöke nemrég, hanem további 800 milliárd eurót követel Ukrajna Európától. 

Brüsszelben azt is nyilvánvalóvá tették: a hitelt Ukrajnának csak akkor kellene visszafizetnie, ha Oroszországtól háborús jóvátételt kap. 

Erre – szögezte le Gulyás Gergely – semmi esély nincsen, azaz 

egy olyan támogatásról van szó, aminek a mértéke minden korábbit meghalad.

Ezért fontos a nemzeti petícióban való részvétel

A bejelentésében Gulyás Gergely arról is beszélt: fontos, hogy a nemzeti petícióban minél többen vegyenek részt és minél többen tegyék egyértelművé a saját álláspontjukat az idézett brüsszeli követelésekkel kapcsolatban. Leszögezte:

A kormány szerint a brüsszeli követeléseket el kell utasítani, nem gondolják azt, hogy az ukránok rezsijét, az ukrán állam működőképességét Európának kellene biztosítani.

Ez ugyanis minden magyar család számára 1,3 millió forintot jelentene.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad Törőcsik Zsolt műsorvezetőnek a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia óbudai stúdiójában 2026. január 16-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor: Most minden magyar véleményt mondhat

Orbán Viktor miniszterelnök szerint a nemzeti petícióval minden magyar lehetőséget kap arra, hogy nemet mondjon Ukrajna és a háború finanszírozására. Szokásos péntek reggeli rádióinterjújában úgy fogalmazott: az EU arra számít, hogy legyőzik a frontvonalon az ukrán hadsereggel az oroszokat, az oroszok jóvátételt fognak fizetni, és mindenki visszakapja a pénzét. 

Csakhogy – szögezte le – 

erre a feltételezésre „füstölik el” százmilliárdjával az európai adófizetők pénzét egy olyan helyzetben, amikor Európának nincsen pénze. 

Mint figyelmeztetett: egyetlen komolyan vehető szakértő sem állíthatja, hogy az oroszokat meg lehet verni a fronton.

A kormányfő az interjúban arról beszélt, hogy a háború finanszírozásához a nyugati emberekből „kitapossák a pénzt”, de 

mivel azt látják, hogy Magyarország erre nem hajlandó, ezért van velünk szemben egy követeléslista: „leírták, mi várnak el tőlünk. Ilyen a családi adókedvezmény, szja-mentesség, rezsicsökkentés, nyugdíjak, otthontámogatási program eltörlése.”

Mi ebben nem veszünk részt – erősítette meg Orbán Viktor, aki szerint 

a nemzeti petícióval minden magyar lehetőséget kap arra, hogy nemet mondjon, azt mondja a kormánnyal együtt: „mi nem fizetünk, ránk ne számítsatok, a magyar jóléti intézkedéseket nem fogjuk megváltoztatni”.

A nemzeti petícióval kapcsolatos további részleteket várhatóan a következő napokban fogják közölni.

akitiosz
2026. január 16. 18:47
Az én javaslatom Ukrajna jogutód nélküli megszüntetése. Ezzel Ukrajna minden adóssága is megszűnik létezni. Aki hitelezett Ukrajnának ő így járt, legközelebb talán majd jobban meg fogja gondolni. Ukrajna területét pedig fel kell osztani a szomszédos országok között, Ukrajna sok orosz, lengyel, magyar, román területet bitorol, amelyekért nem tett, de Ukrajna lakói bármelyik, az összes szomszédos országgal sokkal, azaz SOKKAL jobban járnának, mint Ukrajnával. Ezek az országok a lehetőségeikhez mérten idővel rendbe tennék és felfejlesztenék a jelenlegi ukrajnai területeket. A Fidesz vezér gyáva ezt felvetni, pedig állítólag jóban van Putyinnal, Trumppal és Xie-vel is. Más véleménye meg nem sokat számít. Ő Ukrajnát akarja Magyarország értékét növelő szomszédnak, amely ötletet inkább nem minősítek.
Válasz erre
0
5
hidegenhagy
2026. január 16. 18:42
zsoltika, vedd be az esti gyógyszert és tessék lefeküdni.
Válasz erre
0
1
akitiosz
2026. január 16. 18:40
Akinek esze van ő már 2003-ban is tudta, hogy nem jó ötlet Magyarországot alárendelni egy ilyen európai birodalomnak. A Fidesznek ez azonban máig nem esett le, foggal körömmel ragaszkodik az EU-hoz, mert a géniusz vezérének túl kicsi Magyarország, - nagyobbá mégsem akarja tenni - ezért Brüsszel ura akar lenni, bár eddig még nem sikerült elfoglalnia.
Válasz erre
0
8
akitiosz
2026. január 16. 18:37
A Fidesz húsz évnyi "regnálása" :-) alatt egyetlenegy népszavazási kezdeményezésből sem lett népszavazás. A 2011-es alkotmányeltörléskor rendkívül megszigorították a népszavazás feltételeit azzal az indoklással Salamon László és Gulyás Gergely által, hogy "a népszavazás csökkenti az országgyűlés szuverenitását." A NERendszer szerint ebben az országban az országgyűlés a szuverén. Ami világosan jelzi, hogy semmibe veszi az ország alkotmányos alapjait, jogfejlődését és hagyományait. Ebben az országban a Szent Korona, mint jogi személy az egyetlen szuverén. Véletlenül sem az egy párt által irányított országgyűlés. Drasztikusa csökkenteni kellene a kormány és az országgyűlés jogköreit és drasztikusan növelni az államfő és a nép(szavazás) jogköreit. Kb. egyenlő erősre. Három a magyar igazság. Így nem lehetne patthelyzet meg alkotmányos válság.
Válasz erre
2
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!