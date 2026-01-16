Minden magyar elmondhatja a véleményét Ukrajna erőn felüli támogatásával kapcsolatban

A miniszter arról számolt be: Brüsszelnek nyilvánvaló háborús tervei vannak, a kormány úgy látja, hogy egy rendkívüli uniós tanácsülésen februárban az Európai Bizottság az Európai Unió következő évtizedeit kész elzálogosítani Ukrajna javára.

Mostantól „Ukrajnát az Európai Unió kívánja fizetni” – számolt be a miniszter, rámutatva: nemcsak egy 90 milliárdos hitelről van szó, amit hivatalosan is bejelentett a bizottság elnöke nemrég, hanem további 800 milliárd eurót követel Ukrajna Európától.