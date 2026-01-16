Minden magyar elmondhatja a véleményét Ukrajna erőn felüli támogatásával kapcsolatban

Orbán Viktor: A Tisza Párt végül magyar fiatalokat küldene katonának Ukrajnába! (VIDEÓ)
Brüsszel ki akarja préselni a pénzt Magyarországból, hogy Ukrajnának adja – mondta a kormányfő.
Nemzeti petíciót indít a kormány az Ukrajna támogatásáról szóló brüsszeli követelésekkel kapcsolatban – erről számolt be a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.
A miniszter arról számolt be: Brüsszelnek nyilvánvaló háborús tervei vannak, a kormány úgy látja, hogy egy rendkívüli uniós tanácsülésen februárban az Európai Bizottság az Európai Unió következő évtizedeit kész elzálogosítani Ukrajna javára.
Mostantól „Ukrajnát az Európai Unió kívánja fizetni” – számolt be a miniszter, rámutatva: nemcsak egy 90 milliárdos hitelről van szó, amit hivatalosan is bejelentett a bizottság elnöke nemrég, hanem további 800 milliárd eurót követel Ukrajna Európától.
Brüsszelben azt is nyilvánvalóvá tették: a hitelt Ukrajnának csak akkor kellene visszafizetnie, ha Oroszországtól háborús jóvátételt kap.
Erre – szögezte le Gulyás Gergely – semmi esély nincsen, azaz
egy olyan támogatásról van szó, aminek a mértéke minden korábbit meghalad.
A bejelentésében Gulyás Gergely arról is beszélt: fontos, hogy a nemzeti petícióban minél többen vegyenek részt és minél többen tegyék egyértelművé a saját álláspontjukat az idézett brüsszeli követelésekkel kapcsolatban. Leszögezte:
A kormány szerint a brüsszeli követeléseket el kell utasítani, nem gondolják azt, hogy az ukránok rezsijét, az ukrán állam működőképességét Európának kellene biztosítani.
Ez ugyanis minden magyar család számára 1,3 millió forintot jelentene.
Orbán Viktor miniszterelnök szerint a nemzeti petícióval minden magyar lehetőséget kap arra, hogy nemet mondjon Ukrajna és a háború finanszírozására. Szokásos péntek reggeli rádióinterjújában úgy fogalmazott: az EU arra számít, hogy legyőzik a frontvonalon az ukrán hadsereggel az oroszokat, az oroszok jóvátételt fognak fizetni, és mindenki visszakapja a pénzét.
Csakhogy – szögezte le –
erre a feltételezésre „füstölik el” százmilliárdjával az európai adófizetők pénzét egy olyan helyzetben, amikor Európának nincsen pénze.
Mint figyelmeztetett: egyetlen komolyan vehető szakértő sem állíthatja, hogy az oroszokat meg lehet verni a fronton.
A kormányfő az interjúban arról beszélt, hogy a háború finanszírozásához a nyugati emberekből „kitapossák a pénzt”, de
mivel azt látják, hogy Magyarország erre nem hajlandó, ezért van velünk szemben egy követeléslista: „leírták, mi várnak el tőlünk. Ilyen a családi adókedvezmény, szja-mentesség, rezsicsökkentés, nyugdíjak, otthontámogatási program eltörlése.”
Mi ebben nem veszünk részt – erősítette meg Orbán Viktor, aki szerint
a nemzeti petícióval minden magyar lehetőséget kap arra, hogy nemet mondjon, azt mondja a kormánnyal együtt: „mi nem fizetünk, ránk ne számítsatok, a magyar jóléti intézkedéseket nem fogjuk megváltoztatni”.
A nemzeti petícióval kapcsolatos további részleteket várhatóan a következő napokban fogják közölni.
