Hírek
Vélemények
Hetilap
kossuth rádió magyarország orbán viktor

Orbán Viktor: A Tisza Párt végül magyar fiatalokat küldene katonának Ukrajnába! (VIDEÓ)

2026. január 16. 07:08

Látjuk, miképp nyilatkoznak az európai országok: katonákat akarnak küldeni a frontra, bevezetik a sorkötelezettséget – mondta a kormányfő a Kossuth rádiónak. Orbán Viktor szerint jogos az a félelem, hogy a baloldalon engedni fog annak, hogy a fiatalokat a frontra küldjék.

2026. január 16. 07:08
null
Kovács András
Kovács András

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! - című műsőrának az elején jelezte, a rendkívüli időjárás próbatétel mindenkinek, így az államigazgatásnak is. Összességében ezt a hópróbát kiállta az ország – tette hozzá. Hálás vagyok akiknek el kellett hárítania a veszélyt – mondta. 

Orbán
Orbán Viktor: Az emberek fgyelmezetten kezelték a hóhelyzetet!

 

Az emberek türelmesen és fegyelmezetten lettek túl ezen a helyzeten.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy amikor utoljára volt ilyen helyzet, akkor az M1-es autópályán hirtelen lecsapott a téli idő, így most csak elő kellett venni az akkori dossziékat.  Még nincs vége ennek a helyzetnek, mert hidegek lesznek – tette hozzá. 

Orbán Viktor: Megfelelő mennyiségű a gáztartalék

A kormányfő közölte, az éves fogyasztás 40 százalékának van meg gázból tartalékként jelenleg, de folyamatosan érkezik az országba. Messze nagyobb tartalék van, mint a nyugati országokban – mondta. A tűzifáról azt mondta, megduplázták az idei mennyiséget, és felső korlát nélküli elszámolásban vannak – tette hozzá. 

Mi a helyzet Ukrajnával?

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy eddig Brüsszel 193 milliárd eurót költött Ukrajna támogatására. Amerikával szemben a brüsszeli vezetők feltétel nélkül adnak támogatást Ukrajnának – tette hozzá. Az ukránok pedig inkább követelnek. Most az idei és a következő évre nincs pénzügyi fedezete az uniónak Ukrajna támogatására, így 90 milliárd eurós hitelt akarnak felvenni  – mondta a kormányfő. 

Ebben a 90 milliárdos hitelfelvételben csak 23 tagállam vesz részt, így Magyarország, Csehország és Szlovákia ebben nenm vesz részt. 

Orbán Viktor közölte, Ukrajna 2027 utánra is elkészített egy pénzügyi igényt 800 milliárd eurós követeléssel. 800 milliárd euróból 40 évig lehetne fizetni az összes magyar nyugdíjat – tette hozzá.

 Az EU arra teszi fel a lapjait, hogy Ukrajna ezt a háborút megnyeri, és az EU ehhez a győztes háborúhoz ad pénzt, majd pedig az oroszok jóvátételt fizetnek –

mondta. Az európai gazdaságból hiányoznak ezek a pénzek. Olyan emberrel még nem találkoztam, aki szerint az oroszokat úgy meg lehet verni, hogy jóvátételt fizessenek – mondta Orbán Viktor. Egy ilyen szöveggel én maximum egy hétig tudnám tartani az álláspontomat Magyarországon, mert mindenki kinevetne – jelezte a kormányfő. 

Brüsszeli megszorítások

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy nyugaton kitapossák az embrekből a pénzt, mert ott többek között négyszer magasabb a rezsiár. Magyarország esetében is részletesen leírta Brüsszel milyen megszorítások kellenek – tette hozzá.

 Magyarország most egy kedvező helyzetben van, mert a brüsszeli megszorításokat nem vezettük be. 

Orbán Viktor közölte, hogy ezeket a brüsszeli pénzügyi követelések nyilvánosságra hozták, így ezeket mindenki el tudja olvasni. Éppen ezért itt az ideje, hogy a magyar választókat erről a stratégiai kérdésről megkérdezzük, így egy nemzeti petíció indul, amit mindenki meg fog kapni – ismertette. 

A Tisza a háború oldalán áll

Teljes ellentétben van a Tisza-DK és a Fidesz pozíciója, mivel az előbbiek az ukránokat teljes mellszélességgel támogatják – mondta a kormányfő. A Tisza még itthon is megszavaztatta a híveit Ukrajna uniós tagságáról, és ott az igenek voltak többségben. 

Így került egyre közelebb a Tisza Párt az ukránokhoz

Videó

Magyar Péter másfél éve még Orbán Viktorral értett egyet Ukrajna kérdésében, most pedig kiderült, hogy egy ukrán hadiipari érintettségű cég is részt vett pártja alkalmazásának fejlesztésében, amelyből húszezer támogató adatai kerültek nyilvánosságra. Bemutatjuk a Tisza Párt ukránbarát fordulatát.

Miután a háborúba egyre jobban belesodródik Európa, és katonákat akar küldeni Ukrajnába, és ebbe minden uniós tagállamot bele akarják vonni. 

Az ukránpárti erők végül el fogják küldeni a magyar fiatalokat katonának Ukrajnába, ha ahatalomra kerülnének – mondta a kormányfő. A kulcskérdés, hogy ki tudunk-e maradni a háborúból, ha egész Európa harcolni megy? – tette fel a kérdést Orbán Viktor. 

  • Eddig sem az I., sem a II. világháborúból nem tudtunk kimaradni – tette hozzá. 
  • A következő évek legnagyobb kérdése, hogy lesz-e elég erőnk, hogy ebből kimaradjunk – közölte. 

Már 2010 óta hirdetem, hogy itt egy új világ jön – mondta Orbán Viktor. A liberális világrendnek vége lesz, és a nemzetek korszaka következik – tette hozzá. Már korábban lehetett tudni, hogy átalakulás lesz, és ez független az amerikai elnök személyétől. Korábban kétoldalú szerződést kötöttünk a világ nagyhatalmaival – ismertette Orbán Viktor. 

2026 egyszerre lesz a veszélyek és a lehetőségek éve a magyaroknak, az április választás pedig sorsdöntő ebből a szempontból –

 mondta Orbán Viktor. Ha a Brüsszel-párti erők győznek, akkor a veszélyek erősödnek fel, míg a Fidesz sikere esetén a lehetőségek bővűlnének – tette hozzá. 

Nyitókép: Orbán Viktor közösségi oldala

 

