Orbán Viktor: A Tisza Párt végül magyar fiatalokat küldene katonának Ukrajnába! (VIDEÓ)

Az emberek türelmesen és fegyelmezetten lettek túl ezen a helyzeten.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy amikor utoljára volt ilyen helyzet, akkor az M1-es autópályán hirtelen lecsapott a téli idő, így most csak elő kellett venni az akkori dossziékat. Még nincs vége ennek a helyzetnek, mert hidegek lesznek – tette hozzá.

Orbán Viktor: Megfelelő mennyiségű a gáztartalék

A kormányfő közölte, az éves fogyasztás 40 százalékának van meg gázból tartalékként jelenleg, de folyamatosan érkezik az országba. Messze nagyobb tartalék van, mint a nyugati országokban – mondta. A tűzifáról azt mondta, megduplázták az idei mennyiséget, és felső korlát nélküli elszámolásban vannak – tette hozzá.