Orbán Viktor: A Tisza Párt végül magyar fiatalokat küldene katonának Ukrajnába! (VIDEÓ)

Miután a háborúba egyre jobban belesodródik Európa, és katonákat akar küldeni Ukrajnába, és ebbe minden uniós tagállamot bele akarják vonni.
Az ukránpárti erők végül el fogják küldeni a magyar fiatalokat katonának Ukrajnába, ha ahatalomra kerülnének – mondta a kormányfő. A kulcskérdés, hogy ki tudunk-e maradni a háborúból, ha egész Európa harcolni megy? – tette fel a kérdést Orbán Viktor.
- Eddig sem az I., sem a II. világháborúból nem tudtunk kimaradni – tette hozzá.
- A következő évek legnagyobb kérdése, hogy lesz-e elég erőnk, hogy ebből kimaradjunk – közölte.
Már 2010 óta hirdetem, hogy itt egy új világ jön – mondta Orbán Viktor. A liberális világrendnek vége lesz, és a nemzetek korszaka következik – tette hozzá. Már korábban lehetett tudni, hogy átalakulás lesz, és ez független az amerikai elnök személyétől. Korábban kétoldalú szerződést kötöttünk a világ nagyhatalmaival – ismertette Orbán Viktor.