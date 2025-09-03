Dömötör Csaba: Brüsszeli megszorítások jönnek a Tiszával

Aki ennek az okaira kíváncsi, az jó, ha megnézi, hogy mit is követelnek Magyar Péter brüsszeli támogatói és szponzorai évek óta"

- fogalmazott.

Amióta csak egykulcsos adózás van Magyarországon, az Európai Bizottság folyamatosan követelte annak megváltoztatását, és ezt írásba is adta - hívta fel a figyelmet.

Az EP-képviselő arra emlékeztetett, hogy az Európai Bizottság minden évben elkészít egy úgynevezett országspecifikus ajánlást. "Ha ezeket megnézzük, azt látjuk, hogy 2011 óta minden évben követelték a magyar adórendszer megváltoztatását: többkulcsos adózást, tehát magasabb adókat" - fogalmazott.

Szavai szerint nem csupán arról van szó, hogy a többkulcsos adórendszer mellett kampányoltak, hanem azt is folyamatosan követelték, hogy a magyar kormány vezesse ki az ágazati különadókat. Egyes jelentésekben rendszeres vagyonadót és nagyobb mértékű energiaadót is követeltek – emelte ki.

A képlet tehát egyszerű: itt Brüsszelben nagyobb adóterhet raknának a családok nyakába, miközben csökkentenék a bankok adóját"

- fogalmazott Dömötör Csaba, majd hozzátette: ezek a követelések lopództak át a Tisza kiszivárgott programjába.

Aki a részletekre kíváncsi, elolvashatja ezeket a bizottsági jelentéséket, mindenki számára elérhetőek az interneten – tájékoztatott.

Közölte: semmi véletlenszerűség nincs abban, hogy Magyar Péter háttéremberei hónapok óta az adóemelés mellett kampányolnak. Nem ez a meglepő, hanem az, hogy ezek után megpróbálják letagadni. De hiába teszik, Petschnig Mária Zita, Magyar Bálint, Bod Péter Ákos és Dálnoki Áron szavai egyértelműek – jelentette ki.

„Minősítő körülmény, hogy közben arról beszélnek, hogy erről nem beszélhetnek. Mert utána viszont ”mindent lehet„. A ”mindent lehet„ kifejezés leánykori neve: megszorító csomag.

Csak most nem Bokros Lajossal érkezne, hanem bajusz nélkül, a Tiszával” – fogalmazott Dömötör Csaba.

Elmondta: benne lenne ebben a csomagban minden, amit az elmúlt években Brüsszel hiába követelt, adóemelés, a családi adókedvezmények eltörlése, energiaadó, vagyonadó, „na és persze a cseresznye a megszorító tortán”: a rezsicsökkentés eltörlése.

„Most már tudjuk, hogy vaskos adóemelést akarnak. És azt is tudjuk, hogy miért: mert az itteni támogatóik ezt várják tőlük.

Cserébe minden pénzügyi és politikai támogatást megkapnak” – fogalmazott.

„Mi, itt Brüsszelben, mindent megteszünk azért, hogy ezt ne tudják végrehajtani” – tette hozzá nyilatkozatában Dömötör Csaba.

Kérdésre válaszolva elmondta: szeptemberben az Európai Parlamentben is elkezdődött az ülésszak, de Magyar Péter, úgy néz ki, hogy nem vette fel a munkát, pedig lett volna teendő, például részt vehetett volna a mezőgazdasági bizottsági ülésen, ahol ő tag, ahol volt szavazás is.

„Többek között arról szavaztunk, hogy legyen-e duplája a kártalanítási alap a magyar gazdák számára. Magyar Péter nem volt ott, nem szavazta ezt meg. Szavaztak viszont a cimborái, támogatói és néppárti frakciótársai: ők ezt leszavazták. Ebből is látszik, hogy kinek fontos az ország képviselete és kinek saját maga”- közölte.

(MTI)

Nyitókép: Vasvári Tamás / MTI

