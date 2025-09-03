Ft
Ft
30°C
17°C
Ft
Ft
30°C
17°C
09. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
telex.hu Tisza Párt Tisza Sziget Magyar Péter

Megerősítették Magyar Péterék: személyes sértettségből oszlanak a Tisza Szigetek

2025. szeptember 03. 13:03

Az ellenzéki párt belső feszültségei újabb látványos töréspontot értek el.

2025. szeptember 03. 13:03
null

Ahogy arról beszámoltunk, a Tisza Párt belső feszültségei újabb látványos töréspontot értek el: négy budapesti Tisza Sziget – az Újbudai, a Lendület, az Újhullám és a Tavaszi Szellő – hétfőn este közleményben jelentette be feloszlását. A nyilatkozatban éles kritikát fogalmaztak meg a pártvezetéssel szemben: 

Tiltakozunk az embertelen abúzus minden formája, az etikai kérelmeink eltussolása, a diszkrimináció és a központi vezetés teljes hiánya ellen.”

A szigetek szerint Magyar Péter álma mára csak az övék maradt. 

Ezt is ajánljuk a témában

A párt sajtóosztálya a Telexnek reagált a történtekre, és azt állította:

 Az említett Tisza Szigeteket a kapcsolattartók a tagokkal történt előzetes egyeztetés nélkül törölték személyes sértettségből.”

Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az érintett mintegy 140 tag „külön emailt kapott a Tisza Párttól, és a döntő többségük belép más szigetekbe, vagy új szigeteket alapít.”

A párt közleménye szerint a média nem tükrözi a mozgalom valós dinamikáját. Külön nehezményezték, hogy a Telex nem számol be arról, hogy „hetente több tucat új Tisza Sziget alakul országszerte. A számuk már 2200 felett jár, több tízezer taggal.” 

A párt szerint ezek az emberek „nem digitális harcosok, hanem valódi magyar emberek, akik nem zsoldosként, hanem hazafiként végeznek önkéntes munkát teljesen ingyen. Jótékonysági és politikai munkát folytatnak a szabadidejükben.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
allen9
2025. szeptember 03. 14:12
2200 Pisa sziget!!!!! Az 22 ezer ember!!!!! Megvan a 4/5-öd te barom Pisa Péter!
Válasz erre
3
0
Szerintem
2025. szeptember 03. 14:05
"hazafiként végeznek önkéntes munkát teljesen ingyen" Ez se így van, hogy ingyen, de pénzt nem ők kapnak. Nekik kell venniük un. rendszerváltó kártyákat és van valami kötelező vásárlási kvótájuk is, amit le kell vásárolniuk a tiszafostos bazárjában. Ez a feltétele, hogy a tiszafostos seggét nyalhassák.
Válasz erre
5
0
Sün Balázs
2025. szeptember 03. 14:04
Ez a 140 Tisza-szigetesnek hamar megvilágosodott, hogy MP csak a bosszúálló tevékenységéhez akarja őket galád módon felhasználni őket. Már ők is látják, hogy ezzel a felfuvalkodott békával (a'la La Fontane) nem lehet együttműködni, és semmit jót nem lehet tőle várni. Ők most biztos nagy csalódás után vannak. De örülök neki, hogy időben kiszálltak a süllyedő hajóról, és számukra hamarosan eljön a jelenlegi helyzettel való megbékélésük ideje. APAD A TISZA! Hurrá!
Válasz erre
7
0
hegyaljai-2
2025. szeptember 03. 13:56
Eddig ellentmondásosan nyilatkoztak, hazudtak. Most pont ezt miért kellene elhinnem. Személyes sértődöttség? Aki politikusnak áll ne számítson hálára, és társaitól sem remélhet igazságos viselkedés. Ők is nyomulnak előre, a módszer, a szóhasználat nem fontos, csak legyűrni mindenkit.
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!