Megerősítették Magyar Péterék: személyes sértettségből oszlanak a Tisza Szigetek

A párt sajtóosztálya a Telexnek reagált a történtekre, és azt állította:

Az említett Tisza Szigeteket a kapcsolattartók a tagokkal történt előzetes egyeztetés nélkül törölték személyes sértettségből.”

Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az érintett mintegy 140 tag „külön emailt kapott a Tisza Párttól, és a döntő többségük belép más szigetekbe, vagy új szigeteket alapít.”

A párt közleménye szerint a média nem tükrözi a mozgalom valós dinamikáját. Külön nehezményezték, hogy a Telex nem számol be arról, hogy „hetente több tucat új Tisza Sziget alakul országszerte. A számuk már 2200 felett jár, több tízezer taggal.”

A párt szerint ezek az emberek „nem digitális harcosok, hanem valódi magyar emberek, akik nem zsoldosként, hanem hazafiként végeznek önkéntes munkát teljesen ingyen. Jótékonysági és politikai munkát folytatnak a szabadidejükben.”