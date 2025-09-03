Megerősítették Magyar Péterék: személyes sértettségből oszlanak a Tisza Szigetek

Rohamosan apad – sorra oszlanak fel a Tisza-szigetek
„Sajnáljuk, hogy Magyar Péter álma mára csak a mi álmunk maradt” – írták közleményükben a feloszlott Tisza-szigetek.
Az ellenzéki párt belső feszültségei újabb látványos töréspontot értek el.
Ahogy arról beszámoltunk, a Tisza Párt belső feszültségei újabb látványos töréspontot értek el: négy budapesti Tisza Sziget – az Újbudai, a Lendület, az Újhullám és a Tavaszi Szellő – hétfőn este közleményben jelentette be feloszlását. A nyilatkozatban éles kritikát fogalmaztak meg a pártvezetéssel szemben:
Tiltakozunk az embertelen abúzus minden formája, az etikai kérelmeink eltussolása, a diszkrimináció és a központi vezetés teljes hiánya ellen.”
A szigetek szerint Magyar Péter álma mára csak az övék maradt.
Ezt is ajánljuk a témában
„Sajnáljuk, hogy Magyar Péter álma mára csak a mi álmunk maradt” – írták közleményükben a feloszlott Tisza-szigetek.
A párt sajtóosztálya a Telexnek reagált a történtekre, és azt állította:
Az említett Tisza Szigeteket a kapcsolattartók a tagokkal történt előzetes egyeztetés nélkül törölték személyes sértettségből.”
Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az érintett mintegy 140 tag „külön emailt kapott a Tisza Párttól, és a döntő többségük belép más szigetekbe, vagy új szigeteket alapít.”
A párt közleménye szerint a média nem tükrözi a mozgalom valós dinamikáját. Külön nehezményezték, hogy a Telex nem számol be arról, hogy „hetente több tucat új Tisza Sziget alakul országszerte. A számuk már 2200 felett jár, több tízezer taggal.”
A párt szerint ezek az emberek „nem digitális harcosok, hanem valódi magyar emberek, akik nem zsoldosként, hanem hazafiként végeznek önkéntes munkát teljesen ingyen. Jótékonysági és politikai munkát folytatnak a szabadidejükben.”
Ezt is ajánljuk a témában
Már a vak is látja, hogy komoly bajban van a Tisza Párt.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd