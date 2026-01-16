Ft
01. 16.
péntek
tisza tarr zoltán háborús terv nemzeti petíció brüsszel ukrajna

A Tisza nem akarja, hogy a magyarok elmondják a véleményüket

2026. január 16. 15:04

A magyar embereknek joguk van elmondani, hogy mit gondolnak arról, hogy velük akarják megfizettetni a brüsszeli háborús terv árát.

2026. január 16. 15:04
null
Hidvéghi Balázs
Hidvéghi Balázs
Facebook

„Nocsak, nocsak! A Tisza ismét kegyetlenül elárulta magát: Brüsszel bábja!


A Tisza máris támadja a Nemzeti Petíciót! A Tisza nem akarja, hogy a magyarok elmondják a véleményüket arról, hogy velük akarják megfizettetni a brüsszeli háborús terv árát.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán-ellenes puccs készül: a titkos szálak Brüsszelig vezetnek – itt az új Mesterterv

Orbán-ellenes puccs készül: a titkos szálak Brüsszelig vezetnek – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Nem kellett sokat várni: ahogy a magyar kormány bejelentette a Nemzeti Petíciót a brüsszeli háborús terv finanszírozása ellen, megérkezett a parancs Brüsszelből – és a Tisza máris ugrik, hogy támadja a petíciót.

A brüsszeli bábok egymás után darálják a megszokott mantrát. A Tisza most sem a magyar embereket védi – Brüsszel háborús terveit védi!

Tarr Zoltán egyértelművé tette: szerinte teljesen rendben van, ha a magyarok pénzét Ukrajnának adják. Sőt, jó üzletnek tartja.

Most pedig az Ukrajnát dicsőítő Ruszin-Szendi Romulusztól azt is megtudtuk, hogy a Tisza nem akarja, hogy Nemzeti Petíció induljon és a magyar emberek elmondhassák a véleményüket arról, hogy velük akarják megfizettetni a brüsszeli háborús terv árát!

Az ukránbarát Ruszin-Szendi egyenesen a képünkbe hazudik: bagatellizálja a háborús veszélyt, védi Ukrajna féktelen uniós finanszírozását, és letagadja a tényt, hogy Brüsszel további pénzt követel a tagállamoktól. Magyarországtól is megszorításokat és adóemeléseket követel. Az erről szóló jelentést a kormány ezen a héten közzé is tette.

Brüsszel épp azért támadja az Orbán Viktor vezette nemzeti kormányt, mert minderre nem hajlandó. Se a háborúra, se a megszorításokra. Ők egy bábkormányt akarnak hatalomra juttatni, amely kiszolgálja Brüsszel háborúpárti, ukránpárti politikáját és hajlandó a pénzbehajtásra.

A Tisza pedig kész erre. Védik a háborúpárti, ukránpárti döntéseket és már készítik elő a Brüsszeltől elvárt pénzbehajtást, megszorításokat:
-  személyi jövedelemadó-emelés
-  családi adókedvezmények megszüntetése
-  brutális adóemelés a vállalkozásoknak, kkv-támogatások elvétele
- rezsicsökkentés eltörlése
- a 13. és 14. havi nyugdíj megszüntetése
- az állami nyugdíj kivezetése, nyugdíjadó
- ingyenes egészségügy felszámolása
- vagyonadók, ingatlanadók

Ez lenne a hatalmuk és a brüsszeli háborús terv ára.
És a Tisza boldogan kifizettetné a magyarokkal.

Ezt is ajánljuk a témában

A magyar embereknek joguk van elmondani, hogy mit gondolnak arról, hogy velük akarják megfizettetni a brüsszeli háborús terv árát. Na, ezért indítjuk a Nemzeti Petíciót!”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

