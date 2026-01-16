Tarr Zoltán egyértelművé tette: szerinte teljesen rendben van, ha a magyarok pénzét Ukrajnának adják. Sőt, jó üzletnek tartja.

Most pedig az Ukrajnát dicsőítő Ruszin-Szendi Romulusztól azt is megtudtuk, hogy a Tisza nem akarja, hogy Nemzeti Petíció induljon és a magyar emberek elmondhassák a véleményüket arról, hogy velük akarják megfizettetni a brüsszeli háborús terv árát!

Az ukránbarát Ruszin-Szendi egyenesen a képünkbe hazudik: bagatellizálja a háborús veszélyt, védi Ukrajna féktelen uniós finanszírozását, és letagadja a tényt, hogy Brüsszel további pénzt követel a tagállamoktól. Magyarországtól is megszorításokat és adóemeléseket követel. Az erről szóló jelentést a kormány ezen a héten közzé is tette.

Brüsszel épp azért támadja az Orbán Viktor vezette nemzeti kormányt, mert minderre nem hajlandó. Se a háborúra, se a megszorításokra. Ők egy bábkormányt akarnak hatalomra juttatni, amely kiszolgálja Brüsszel háborúpárti, ukránpárti politikáját és hajlandó a pénzbehajtásra.

A Tisza pedig kész erre. Védik a háborúpárti, ukránpárti döntéseket és már készítik elő a Brüsszeltől elvárt pénzbehajtást, megszorításokat:

- személyi jövedelemadó-emelés

- családi adókedvezmények megszüntetése

- brutális adóemelés a vállalkozásoknak, kkv-támogatások elvétele

- rezsicsökkentés eltörlése

- a 13. és 14. havi nyugdíj megszüntetése

- az állami nyugdíj kivezetése, nyugdíjadó

- ingyenes egészségügy felszámolása

- vagyonadók, ingatlanadók