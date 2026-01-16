Ettől mindenki felsír a Tisza Pártban: beütött a ménkű az ellenzéknél, a számok könyörtelenül lecsaptak

Továbbra is szépen vezet a Fidesz-KDNP, a Tisza a második, a DK be se jut a parlamentbe, viszont a Mi Hazánk már 7 százalékon áll – derült ki a XXI. Század Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából.

A Fidesz 45, a Tisza negyven, a Kétfarkúak pedig épp öt százalékon állnak. A Mi Hazánk továbbra is bejutna az Országgyűlésbe (hét százalék), a DK pedig nem érné el az ötszázalékos küszöböt (változatlanul három százalék). Mint fogalmaztak, három hónap van hátra a választásokig, most már tényleg mindenre április 12. felől kell nézni, vagyis azt kell tudnunk megítélni, hogy mindennek, ami történik, van-e jelentősége, hatása a választás kimenetelére nézve. Ha innen nézünk rá a múlt év decemberére és január első két hetére, azt mondhatjuk, hogy semmi olyan nem történt, ami változtatott volna az erőviszonyokon.