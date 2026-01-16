Ft
01. 16.
péntek
tisza tisza párt magyar péter mi hazánk fidesz országgyűlés dk parlament

Ettől mindenki felsír a Tisza Pártban: beütött a ménkű az ellenzéknél, a számok könyörtelenül lecsaptak

2026. január 16. 13:25

Három hónappal a választás előtt mindenki megtudta: Magyar Péterék bebetonozódtak a második helyre, a növekedésnek vége. A Fidesz közben turbófokozatba kapcsolt és stabilan vezet.

2026. január 16. 13:25
null

Továbbra is szépen vezet a Fidesz-KDNP, a Tisza a második, a DK be se jut a parlamentbe, viszont a Mi Hazánk már 7 százalékon áll – derült ki a XXI. Század Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából

A Fidesz 45, a Tisza negyven, a Kétfarkúak pedig épp öt százalékon állnak. A Mi Hazánk továbbra is bejutna az Országgyűlésbe (hét százalék), a DK pedig nem érné el az ötszázalékos küszöböt (változatlanul három százalék). Mint fogalmaztak, három hónap van hátra a választásokig, most már tényleg mindenre április 12. felől kell nézni, vagyis azt kell tudnunk megítélni, hogy mindennek, ami történik, van-e jelentősége, hatása a választás kimenetelére nézve. Ha innen nézünk rá a múlt év decemberére és január első két hetére, azt mondhatjuk, hogy semmi olyan nem történt, ami változtatott volna az erőviszonyokon.

A Fidesz megy előre, teszi a dolgát, már nyár óta magasabb fokozatba kapcsolt, és egyáltalán nem lassít.

A Tisza pedig az elemzésük szerint már nem tud hová növekedni, már a múlt évben elérte a plafont.

A Magyar Nemzet összesítette is ennek apropóján a kutatásokat, a Nézőpont intézet legutóbbi kutatása szerint a karácsonyi szünetben lényegében nem mozdultak meg a pártpreferenciák, és ezzel állandósulni látszik a kormánypárt előnye. A Fidesz január 10-i kongresszusa után készített felmérés szerint

a Fidesz–KDNP a listás szavazatok 47 százalékát, míg a Tisza Párt negyven százalékát szerezné meg. Harmadik erőként a Mi Hazánk Mozgalom jutna be a parlamentbe hatszázalékos eredménnyel.

Az Alapjogokért Központ felmérése szerint is hasonló a helyzet, a januári adatfelvétel alapján a kormánypártokra 49 százalék, a Tiszára 41 százalék szavazna egy mostani választáson. Rajtuk kívül csak a Mi Hazánk jutna a parlamentbe, a DK és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt két százalékon rekedt.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

