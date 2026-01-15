Itt a legújabb felmérés: a Fidesz jól indította az évet, a Tisza viszont bukdácsolással kezdte a januárt

a biztos szavazó pártválasztók 49 százaléka szavazna egy most vasárnap esedékes választáson a Fidesz-KDNP listájára, míg Magyar Péterék megtorpantak, a Tiszát támogatók aránya 40-42 százalék között mozgott az utóbbi hónapokban.

Mindez jól mutatja, hogy az ellenzéki formáció számára az év eleje sem bizonyult sikeresnek, részben a korábbi ügyek utóhatásai, részben az „újévi” viták miatt.

Forrás: Alapjogokért Központ

A kormánypárti vezetés mögött a jobboldallal nemzetstratégiai kérdésekben egyetértő szimpatizánsok aktivizálódása áll. Ők békét, a migrációs paktum végrehajtásának elutasítását, fizikai és anyagi biztonságot, a rezsicsökkentés fenntartását, a családtámogatási rendszer megőrzését várják el, tehát a biztosat választják az egyre bizonytalanabb geopolitikai környezetben.

Magyar Péter és pártja ezzel szemben bizonytalanságot – „nem fogunk mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – sőt, a brüsszeli fősodor döntéseinek végrehajtását emelte programja részévé többkulcsos SZJA-val, a családtámogatások csökkentésével vagy a nyugdíjrendszer privatizációjának tervével. Ezt a választók egyre jelentősebb része láthatóan veszélyként értékeli.