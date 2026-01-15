Ft
01. 15.
csütörtök
Demokratikus Koalíció (DK) alapjogokért központ tisza párt magyar péter mi hazánk fidesz

Itt a legújabb felmérés: a Fidesz jól indította az évet, a Tisza viszont bukdácsolással kezdte a januárt

2026. január 15. 07:49

Stabil a kormánypártok előnye.

2026. január 15. 07:49
null

A Fidesz-KDNP országos listáját a biztos szavazó pártválasztók 49 százaléka támogatná egy most vasárnap esedékes választáson, míg a Tisza Pártra csak 41 százalékuk voksolna – derül ki az Alapjogokért Központ friss, országosan reprezentatív közvélemény-kutatásából.

A pártpreferencia adatok az utóbbi egy hónapban érdemben nem változtak, a kormánypártok előnye állandósult: 8 százalékpontos, jóval hibahatáron túli különbség birtokában vágnak neki a kampányidőszaknak. A jobboldal elmúlt hónapokban mért népszerűség-növekedése és stabilizálódása mögött az húzódhat meg, hogy 

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz
április 12-éhez közeledve egyre többen érzik úgy, hogy a „biztos választás” valóban biztosabb, mint a veszélyes alternatíva.

Az Alapjogokért Központ október óta havi rendszereséggel publikálja országosan reprezentatív pártpreferencia-méréseit. Az őszi politikai szezon indulása óta a népszerűségi trendek egyértelmű helyzetről árulkodnak: a Fidesz-KDNP vezető pozícióját stabilizálta, előnyét pedig a kezdeti 5 százalékpontról csaknem megduplázta. A kormánypártok jelentős fölénye 2026 év elején is megmaradt:

a biztos szavazó pártválasztók 49 százaléka szavazna egy most vasárnap esedékes választáson a Fidesz-KDNP listájára, míg Magyar Péterék megtorpantak, a Tiszát támogatók aránya 40-42 százalék között mozgott az utóbbi hónapokban.

Mindez jól mutatja, hogy az ellenzéki formáció számára az év eleje sem bizonyult sikeresnek, részben a korábbi ügyek utóhatásai, részben az „újévi” viták miatt.

Forrás: Alapjogokért Központ

A kormánypárti vezetés mögött a jobboldallal nemzetstratégiai kérdésekben egyetértő szimpatizánsok aktivizálódása áll. Ők békét, a migrációs paktum végrehajtásának elutasítását, fizikai és anyagi biztonságot, a rezsicsökkentés fenntartását, a családtámogatási rendszer megőrzését várják el, tehát a biztosat választják az egyre bizonytalanabb geopolitikai környezetben.

Magyar Péter és pártja ezzel szemben bizonytalanságot – „nem fogunk mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – sőt, a brüsszeli fősodor döntéseinek végrehajtását emelte programja részévé többkulcsos SZJA-val, a családtámogatások csökkentésével vagy a nyugdíjrendszer privatizációjának tervével. Ezt a választók egyre jelentősebb része láthatóan veszélyként értékeli.

A januári adatfelvétel alapján a fenti két párton kívül csak a Mi Hazánk jutna be a parlamentbe, őket a biztos szavazó pártválasztók 6 százaléka támogatja. Ezúttal sem érte el a bejutási küszöböt a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (2 százalék), valamint a Demokratikus Koalíció (2 százalék).

Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

***

 

Összesen 25 komment

coyote-0
2026. január 15. 08:54
Választást kell nyerni, nem közvélemény kutatást!
rasputin
2026. január 15. 08:49
hümmrasputin 2026. január 15. 08:36 Érdekes hogy cigányozol meg lopást emlegetsz. A Fidesz adopolitikája a munkát díjazza Ezért adóztatta meg a minimálbért.
jump-ing
2026. január 15. 08:41
Főleg Lázár. A vonatbaleset tegnapi városföldi tetemét az éjjel átszállította Törökbálintra. Így eggyel kevesebb a hulla. Bár igaz, hogy már egynél is azt ígérte, hogy lemond..de úgy láccik hullákra szelektíven szenilis is a cigány barom. Sokkoló baleset történt: elgázolt egy embert a vonat Törökbálinton
Cs72
2026. január 15. 08:18
Akkor nyugodtan maradjatok otthon szektások,hisz orbánviktor aztmondta ,hogy a fidzse utcahosszal vezet és ez behozhatatlan.Nyugodtan dőljetek hátra a hokedlin ,igyátok a kannasbort jó étvágyat a farháthoz és éltessen viktorkat !
