Itt a legújabb felmérés: a Fidesz jól indította az évet, a Tisza viszont bukdácsolással kezdte a januárt

Szabadesésben a Tisza népszerűsége: belső mérésből derült ki, mi indította el a lejtőn Magyar Péteréket
Egyre nagyobbak a problémák a párton belül.
Stabil a kormánypártok előnye.
A Fidesz-KDNP országos listáját a biztos szavazó pártválasztók 49 százaléka támogatná egy most vasárnap esedékes választáson, míg a Tisza Pártra csak 41 százalékuk voksolna – derül ki az Alapjogokért Központ friss, országosan reprezentatív közvélemény-kutatásából.
A pártpreferencia adatok az utóbbi egy hónapban érdemben nem változtak, a kormánypártok előnye állandósult: 8 százalékpontos, jóval hibahatáron túli különbség birtokában vágnak neki a kampányidőszaknak. A jobboldal elmúlt hónapokban mért népszerűség-növekedése és stabilizálódása mögött az húzódhat meg, hogy
április 12-éhez közeledve egyre többen érzik úgy, hogy a „biztos választás” valóban biztosabb, mint a veszélyes alternatíva.
Az Alapjogokért Központ október óta havi rendszereséggel publikálja országosan reprezentatív pártpreferencia-méréseit. Az őszi politikai szezon indulása óta a népszerűségi trendek egyértelmű helyzetről árulkodnak: a Fidesz-KDNP vezető pozícióját stabilizálta, előnyét pedig a kezdeti 5 százalékpontról csaknem megduplázta. A kormánypártok jelentős fölénye 2026 év elején is megmaradt:
a biztos szavazó pártválasztók 49 százaléka szavazna egy most vasárnap esedékes választáson a Fidesz-KDNP listájára, míg Magyar Péterék megtorpantak, a Tiszát támogatók aránya 40-42 százalék között mozgott az utóbbi hónapokban.
Mindez jól mutatja, hogy az ellenzéki formáció számára az év eleje sem bizonyult sikeresnek, részben a korábbi ügyek utóhatásai, részben az „újévi” viták miatt.
A kormánypárti vezetés mögött a jobboldallal nemzetstratégiai kérdésekben egyetértő szimpatizánsok aktivizálódása áll. Ők békét, a migrációs paktum végrehajtásának elutasítását, fizikai és anyagi biztonságot, a rezsicsökkentés fenntartását, a családtámogatási rendszer megőrzését várják el, tehát a biztosat választják az egyre bizonytalanabb geopolitikai környezetben.
Magyar Péter és pártja ezzel szemben bizonytalanságot – „nem fogunk mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – sőt, a brüsszeli fősodor döntéseinek végrehajtását emelte programja részévé többkulcsos SZJA-val, a családtámogatások csökkentésével vagy a nyugdíjrendszer privatizációjának tervével. Ezt a választók egyre jelentősebb része láthatóan veszélyként értékeli.
A januári adatfelvétel alapján a fenti két párton kívül csak a Mi Hazánk jutna be a parlamentbe, őket a biztos szavazó pártválasztók 6 százaléka támogatja. Ezúttal sem érte el a bejutási küszöböt a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (2 százalék), valamint a Demokratikus Koalíció (2 százalék).
Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Ezt is ajánljuk a témában
Egyre nagyobbak a problémák a párton belül.
***