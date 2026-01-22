Ft
Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány gulyás gergely brüsszel európai unió orosz-ukrán háború pénz petíció

„Nem tartozik Ukrajnára, hogy mire költjük a magyar adófizetők pénzét” – nemzeti petíció indul

2026. január 22. 15:08

„Mi nem akarunk többet fizetni gázért és benzinért, nem akarunk fizetni a háborúért, és nem akarunk fizetni Ukrajnának” – jelentette ki Gulyás Gergely a Kormányinfón.

2026. január 22. 15:08
null

A szuverenitás semmibevételének és a magyar belpolitikába való elfogadhatatlan beavatkozásnak tekinti a kormány, hogy Ukrajna bekérette a kijevi magyar nagykövetet – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Kormányinfón. Hangsúlyozta: 

semmilyen formában nem tartozik Ukrajnára, hogy Magyarország egy nemzeti petíciót indít, ami arról szól, hogy a magyar adófizetők pénzét mire költsük.

Ha az Európai Unió tagja lenne Ukrajna – amitől a Jóisten óvjon bennünket – akkor se tartozna rá. Ez kizárólag magyar szuverenitási kérdés, kizárólag a magyar emberek jogosultak erről dönteni – szögezte le a miniszter kérdésre válaszolva.

Világos üzenet: nem akarunk fizetni a háborúért

Értékelése szerint ez az ügy jól mutatja az ukrán kormánynak a magyar döntésekhez való hozzáállását, amely azt az alapvető jogot vitatja el, hogy mi döntsünk a saját ügyeinkben.

„Mi sose szóltunk bele, hogy az ukránok mire költik a saját pénzüket. Ha az Európai Unió pénzét aranyvécékre költik, és a korrupciónak olyan fokát honosítják meg, ami még abban a régióban is ismeretlen volt, akkor ezt esetleg észrevételezzük, de ezen túlmenően mi nem szóltunk abba bele, hogy az ukrán adófizetők pénzét az ukrán kormány mire kívánja költeni és elvárjuk, hogy ez viszont is így legyen” – fogalmazott.

Gulyás Gergely beszélt arról is, hogy Brüsszel úgy gondolja, a háborút és Ukrajnát az EU-nak kell finanszíroznia. 

Mi nem akarunk többet fizetni gázért és benzinért, nem akarunk fizetni a háborúért, és nem akarunk fizetni Ukrajnának. 

A magyar baloldal – a Tisza és a DK – fontos dolgokban nem tud Brüsszelnek nemet mondani” – húzta alá a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

(MTI/Mandiner)

Fotó: Gulyás Gergely Facebook-oldala

