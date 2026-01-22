„Nem tartozik Ukrajnára, hogy mire költjük a magyar adófizetők pénzét” – nemzeti petíció indul

Értékelése szerint ez az ügy jól mutatja az ukrán kormánynak a magyar döntésekhez való hozzáállását, amely azt az alapvető jogot vitatja el, hogy mi döntsünk a saját ügyeinkben.

„Mi sose szóltunk bele, hogy az ukránok mire költik a saját pénzüket. Ha az Európai Unió pénzét aranyvécékre költik, és a korrupciónak olyan fokát honosítják meg, ami még abban a régióban is ismeretlen volt, akkor ezt esetleg észrevételezzük, de ezen túlmenően mi nem szóltunk abba bele, hogy az ukrán adófizetők pénzét az ukrán kormány mire kívánja költeni és elvárjuk, hogy ez viszont is így legyen” – fogalmazott.

Gulyás Gergely beszélt arról is, hogy Brüsszel úgy gondolja, a háborút és Ukrajnát az EU-nak kell finanszíroznia.

Mi nem akarunk többet fizetni gázért és benzinért, nem akarunk fizetni a háborúért, és nem akarunk fizetni Ukrajnának.

A magyar baloldal – a Tisza és a DK – fontos dolgokban nem tud Brüsszelnek nemet mondani” – húzta alá a Miniszterelnökséget vezető miniszter.