Háborúellenes Gyűlés kaposvár petíció orbán viktor

Ez fájni fog Zelenszkijnek: Orbán Viktor bejelentette a nemzeti petíció kérdéseit

2026. január 24. 16:05

A miniszterelnök a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen ismertette a kormány indította petíció tartalmát.

2026. január 24. 16:05
null

Elindítottunk egy nemzeti petíciót, elhoztam önöknek is. Itt vannak a csomagban megvásárolható brüsszeli politikusok” – jelentette ki Orbán Viktor a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen szombaton, a nyomtatványt is felmutatva a közönség számára.

A petíció kitöltésével három dologra mondhatnak nemet a magyar állampolgárok:

Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására!
Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására!
Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!

Az idei választás egyik tétje, hogy engedjük-e, hogy Magyarország a pénzügyi adósrabszolgaságba süllyedjen, vagy nemet mondunk és ellenállunk” – hívta fel rá a figyelmet Orbán Viktor Kaposváron. 

A nemzeti petíció kapcsán hangsúlyozta továbbá, hogy ha most Ukrajna EU-tag lenne, az unió ezáltal közvetlen katonai konfliktusban állna Oroszországgal. 

„Ezért Ukrajnának kívül kell maradnia az Európai Unión, beengedni őket életveszély és Magyarország számára folyamatos háborús veszélyt jelent!”

Nyitókép: Orbán Viktor miniszterelnök a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen 2026. január 24-én. (Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

bekeev-2025
2026. január 24. 16:51
hernadvolgyi-2bekeev-2025 2026. január 24. 16:48 "Nincs szükségem pelenkára," Szobatiszta vagy? Gratulálok, harminc éves korodra megérted. Hát neked, vénember? Már pelenkáznak? Látszik az írásodon demens vagy, mint Trump.
patikus-3
2026. január 24. 16:50
Orbán Viktor matróz lett. Orbán Viktor matróz lett. Elment a hajó, hollári hohó, Orbán Viktor matróz lett. Borzasztó hajó, nem neki való, Kapitánya Trumpli lett.
patikus-3
2026. január 24. 16:47 Szerkesztve
Sok egybites fideszes buzigyerek, nem latom a kérdéseket. Ez valami tréfa? Foxi Maxi matróz lett. Foxi Maxi matróz lett. Elment a hajó, hollári hohó, Foxi Maxi matróz lett. Borzasztó hajó, nem neki való, Kapitánya Piszkos Fred! Neményi Béla, Atlantisz
Sacap
2026. január 24. 16:45
Hihetetlen hogy 15 év alatt sem tudták megtörni Orbánt, sőt úgy látom egyre jobban élvezi a kampfot...Gratula! 2026.04.12.Fidesz kétharmad.
