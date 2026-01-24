Ez fájni fog Zelenszkijnek: Orbán Viktor bejelentette a nemzeti petíció kérdéseit

„Az idei választás egyik tétje, hogy engedjük-e, hogy Magyarország a pénzügyi adósrabszolgaságba süllyedjen, vagy nemet mondunk és ellenállunk” – hívta fel rá a figyelmet Orbán Viktor Kaposváron.

A nemzeti petíció kapcsán hangsúlyozta továbbá, hogy ha most Ukrajna EU-tag lenne, az unió ezáltal közvetlen katonai konfliktusban állna Oroszországgal.