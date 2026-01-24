Ez fájni fog Zelenszkijnek: Orbán Viktor bejelentette a nemzeti petíció kérdéseit

Elképesztő tömeg gyűlt össze a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen (GALÉRIA)
Megtelt a Kaposvár Aréna.
A miniszterelnök a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen ismertette a kormány indította petíció tartalmát.
„Elindítottunk egy nemzeti petíciót, elhoztam önöknek is. Itt vannak a csomagban megvásárolható brüsszeli politikusok” – jelentette ki Orbán Viktor a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen szombaton, a nyomtatványt is felmutatva a közönség számára.
A petíció kitöltésével három dologra mondhatnak nemet a magyar állampolgárok:
Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására!
Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására!
Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!
„Az idei választás egyik tétje, hogy engedjük-e, hogy Magyarország a pénzügyi adósrabszolgaságba süllyedjen, vagy nemet mondunk és ellenállunk” – hívta fel rá a figyelmet Orbán Viktor Kaposváron.
A nemzeti petíció kapcsán hangsúlyozta továbbá, hogy ha most Ukrajna EU-tag lenne, az unió ezáltal közvetlen katonai konfliktusban állna Oroszországgal.
„Ezért Ukrajnának kívül kell maradnia az Európai Unión, beengedni őket életveszély és Magyarország számára folyamatos háborús veszélyt jelent!”
„A fenyegetésnek van egy sajátos, ukrán formája, ami a sértegetéssel kombinálódik” – mondta Orbán Viktor a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen.
Nyitókép: Orbán Viktor miniszterelnök a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen 2026. január 24-én. (Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)