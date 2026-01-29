Sokkoló számok: Ukrajna öt év alatt négyszer annyi pénzt kap az EU-tól, mint amennyit mi húsz év alatt összesen láttunk

A szakértő levezette: Magyarország a 2004-es uniós csatlakozása óta eltelt húsz évben összesen 73 milliárd euró támogatást kapott az Európai Uniótól. Ez az az összeg, amiből autópályák épültek, városközpontok újultak meg, kórházakat korszerűsítettek és vállalkozásokat fejlesztettek két évtizeden keresztül. Ezzel szemben Ukrajna esetében a számok egészen más dimenzióban mozognak. A jelentések szerint Kijev eddig 193 milliárd eurót kapott, és már született döntés további 90 milliárd euró folyósításáról. Ez összesen 283 milliárd euró. Szalai Piroska rámutatott az aránytalanságra:

ez az összeg a teljes, húsz évre jutó magyar forráskeretnek a négyszerese. És mindezt Ukrajna nem húsz, hanem mindössze öt év alatt – a 2022 és 2027 közötti ciklusban – kapja meg.

Petri Bernadett miniszteri biztos a beszélgetés során rávilágított, hogy ez a pénzügyi manőver gyakorlatilag felborítja az Európai Unió eredeti működési logikáját. Az uniós költségvetés, a hétéves pénzügyi keret (MFF) arra szolgálna, hogy a tagállamok közötti gazdasági különbségeket mérsékelje, és a közösség egészét tegye versenyképesebbé. Ezzel szemben most azt látjuk, hogy a forrásokat kiszivattyúzzák a rendszerből, és egy unión kívüli, háborúban álló ország fenntartására fordítják. A miniszteri biztos hangsúlyozta:

amikor Brüsszelben arról beszélnek, hogy „nincs pénz” a határvédelemre, a gazdák támogatására vagy a közép-európai infrastruktúra fejlesztésére, az valójában nem igaz. Pénz van, csak éppen nem az európai adófizetők érdekeit szolgáló célokra költik el.

A helyzet még drámaibb, ha a jövőbeli igényeket nézzük. A műsorban elhangzott adatok szerint Ukrajna újjáépítési és finanszírozási igénye a következő időszakra eléri a 700-800 milliárd eurót. Szalai Piroska kiszámolta: ez az összeg a Magyarországnak két évtized alatt juttatott forrásoknak a tízszerese. Petri Bernadett hozzátette, hogy az Európai Unió teljes hétéves költségvetése nagyjából 2000 milliárd euró. Ha ebből levonjuk az Ukrajnának szánt 800 milliárdos igényt, akkor láthatóvá válik, hogy