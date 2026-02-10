Az osztrák kancellár gyakorlatilag kimondta: Orbán Viktornak igaza volt

– jelentette ki az osztrák kancellár. Mint mondta, Ausztriában a szén-dioxid-kibocsátás csökkenése elsősorban a termelés visszaeséséből fakadt.
Zöldebbé válni nem lehet cél, mert az elszegényedést jelent.
Az Európai Unió már megkezdte környezetvédelmi szabálykönyvének lazítását egy szélesebb deregulációs folyamat részeként, amelyet a tagállamok többsége támogat. Friedrich Merz német kancellár és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök közös állásfoglalásban sürgették a folyamat felgyorsítását, valamint egyfajta „vészfék” bevezetését az új uniós jogszabályokkal szemben.
Stocker szerint az irányváltás már elindult, a következő lépésként pedig az ingyenes kibocsátási kvóták meghosszabbítását fogja szorgalmazni az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerben. Úgy látja, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy az európai ipar versenyképes maradjon, és a vállalatok ne kényszerüljenek termelésük áthelyezésére.
