Az osztrák kancellár gyakorlatilag kimondta: Orbán Viktornak igaza volt

Az osztrák kancellár szerint a vezetőknek a találkozón közös menetrendet kell kialakítaniuk a gazdaság élénkítésére és az unió nagyobb függetlenségének megteremtésére. A háttérben több tagállami vezető is igyekszik befolyásolni a tárgyalások irányát: Emmanuel Macron francia elnök például közös adósságvállalást és európai preferenciapolitikát sürgetett.

Az energiaárak és a zöldpolitika határai

Stocker megszólalása illeszkedik azon vezetők álláspontjához, akik az uniós környezetvédelmi szabályozás enyhítését sürgetik a magas energiaárak miatt. Ebbe a körbe tartozik Orbán Viktor magyar kormányfő és Andrej Babiš cseh miniszterelnök is.