christian stocker környezetvédelmi szabályozás energiaárak európai unió

Az osztrák kancellár gyakorlatilag kimondta: Orbán Viktornak igaza volt

2026. február 10. 19:43

Az Európai Unió vezetői informális csúcstalálkozóra készülnek Belgiumban, ahol a gazdasági növekedés újraindítása kerül napirendre. A megbeszélés előtt az osztrák kancellár világossá tette: az energiaárak csökkentése nélkül az európai ipar versenyképessége tovább romlik.

2026. február 10. 19:43
null

Az Európai Uniónak sürgősen lépnie kell az energiaárak mérséklése érdekében, mert azok súlyosan visszafogják az ipari termelést és egyszerre több tagállamot is negatívan érintenek – erről beszélt Christian Stocker osztrák kancellár a Politico-nak adott interjújában a belga csúcstalálkozó előtt.

A legsürgetőbb feladat az energiaárak csökkentése

– fogalmazott Stocker, majd hozzátette: 

Semmi sem fojtja annyira az európai ipart, mint ez, és nincs még egy kérdés, amely ennyi tagállamot érintene egyszerre.

Az osztrák kancellár szerint a vezetőknek a találkozón közös menetrendet kell kialakítaniuk a gazdaság élénkítésére és az unió nagyobb függetlenségének megteremtésére. A háttérben több tagállami vezető is igyekszik befolyásolni a tárgyalások irányát: Emmanuel Macron francia elnök például közös adósságvállalást és európai preferenciapolitikát sürgetett.

Az energiaárak és a zöldpolitika határai

Stocker megszólalása illeszkedik azon vezetők álláspontjához, akik az uniós környezetvédelmi szabályozás enyhítését sürgetik a magas energiaárak miatt. Ebbe a körbe tartozik Orbán Viktor magyar kormányfő és Andrej Babiš cseh miniszterelnök is.

– jelentette ki az osztrák kancellár. Mint mondta, Ausztriában a szén-dioxid-kibocsátás csökkenése elsősorban a termelés visszaeséséből fakadt. 

Zöldebbé válni nem lehet cél, mert az elszegényedést jelent.

Az Európai Unió már megkezdte környezetvédelmi szabálykönyvének lazítását egy szélesebb deregulációs folyamat részeként, amelyet a tagállamok többsége támogat. Friedrich Merz német kancellár és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök közös állásfoglalásban sürgették a folyamat felgyorsítását, valamint egyfajta „vészfék” bevezetését az új uniós jogszabályokkal szemben.

Stocker szerint az irányváltás már elindult, a következő lépésként pedig az ingyenes kibocsátási kvóták meghosszabbítását fogja szorgalmazni az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerben. Úgy látja, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy az európai ipar versenyképes maradjon, és a vállalatok ne kényszerüljenek termelésük áthelyezésére.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

 

