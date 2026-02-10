Könyörögnek a receptért nyugaton: Budapest Európa élére került, de a Tisza hamar elgáncsolná a magyar sikert

Európa-szerte továbbra is érezhetők a 2022-es energiaválság hatásai, még akkor is, ha az árak az elmúlt időszakban stabilizálódtak – írja kedd reggeli cikkében a VG. Itthon továbbra is kulcskérdés, hogy milyen költségekkel jár a háztartások számára a villamos energia és a földgáz Európában, különösen a 2022-es energiaválság óta. Bár az árak növekedése azóta mérséklődött, a válság előtti szintekhez képest azok továbbra is magasak, és Európán belül jelentős eltérések figyelhetők meg. Ebben az összevetésben Budapest kifejezetten sajátos pozíciót foglal el – mutat rá a lap.

2026. január elején a lakossági végfelhasználói villamosenergia-árak uniós átlaga 25,8 eurocent volt kilowattóránként, ami mintegy 100 forintnak felel meg kilowattóránként. Ebben az összevetésben