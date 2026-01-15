„A rezsicsökkentés rossz, többkulcsos adó kell” – újabb megszorításpárti közgazdász jelent meg a Tisza Párt körül (VIDEÓ)

A Fővárosi Törvényszék szerint Magyar Péter nyugodtan hazudozhat arról, hogy Lázár Jánosnak Bécsben és Svájcban vannak ingatlanjai (VIDEÓ)
A miniszter kendőzetlenül beszélt a Lázárinfón.
Király Júlia volt jegybanki alelnök Tisza-közeli szerepvállalása arra utal, hogy a párt kormányra kerülve vélhetően szakítana a rezsicsökkentés politikájával.
Az Ellenpont arról írt, hogy Király Júlia volt jegybanki alelnök a Tisza Párt gazdaságpolitikai hátországához sorolható. A portál felidézte, hogy a közgazdász korábbi nyilatkozataiban több alkalommal bírálta a rezsicsökkentést, támogatta a többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetését, és több, az uniós elvárásokhoz igazodó gazdaságpolitikai irányváltást is sürgetett.
A portál szerint Király Júlia olyan gazdaságpolitikai elképzeléseket képvisel, amelyek megszorításokkal és adóemelésekkel járhatnak. Az Ellenpont értékelése alapján ezek az intézkedések
jelentős többletterhet rónának a magyar családokra, miközben veszélybe sodornák a rezsicsökkentést és a jelenlegi gazdaságpolitikai irányt.
A portál emllett hangsúlyozta, hogy az említett elképzelések összhangban állnak a Brüsszelből érkező ajánlásokkal, és akár a Tisza Párt gazdasági programjának alapját is jelenthetik. Az Ellenpont szerint Király Júlia szerepvállalása iránymutató lehet arra nézve, milyen gazdaságpolitikát követne a Tisza Párt kormányzati pozícióban.
Nyitókép: Mátrai Dávid/Mandiner
***
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszter kendőzetlenül beszélt a Lázárinfón.