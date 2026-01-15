Ft
„A rezsicsökkentés rossz, többkulcsos adó kell” – újabb megszorításpárti közgazdász jelent meg a Tisza Párt körül (VIDEÓ)

2026. január 15. 22:20

Király Júlia volt jegybanki alelnök Tisza-közeli szerepvállalása arra utal, hogy a párt kormányra kerülve vélhetően szakítana a rezsicsökkentés politikájával.

2026. január 15. 22:20
null

Az Ellenpont arról írt, hogy Király Júlia volt jegybanki alelnök a Tisza Párt gazdaságpolitikai hátországához sorolható. A portál felidézte, hogy a közgazdász korábbi nyilatkozataiban több alkalommal bírálta a rezsicsökkentést, támogatta a többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetését, és több, az uniós elvárásokhoz igazodó gazdaságpolitikai irányváltást is sürgetett.

A portál szerint Király Júlia olyan gazdaságpolitikai elképzeléseket képvisel, amelyek megszorításokkal és adóemelésekkel járhatnak. Az Ellenpont értékelése alapján ezek az intézkedések

jelentős többletterhet rónának a magyar családokra, miközben veszélybe sodornák a rezsicsökkentést és a jelenlegi gazdaságpolitikai irányt.

A portál emllett hangsúlyozta, hogy az említett elképzelések összhangban állnak a Brüsszelből érkező ajánlásokkal, és akár a Tisza Párt gazdasági programjának alapját is jelenthetik. Az Ellenpont szerint Király Júlia szerepvállalása iránymutató lehet arra nézve, milyen gazdaságpolitikát követne a Tisza Párt kormányzati pozícióban.

 

Nyitókép: Mátrai Dávid/Mandiner

tapir32
2026. január 15. 23:30
A Tiszás gazdasági modell visszalépést és évekig tartó átalakítást, a gazdaság hosszas lejtmenetét jelentené és nincs rá biztosíték, hogy valaha is jól fog működni. A Fideszes modell folytatása és fejlesztése az egyedül járható út. Az OECD szerint jól működik a Fidesz gazdaságpolitikája. A Tisza gazdasági szakértői az MSzP, SzDSz és a DK színeiben már bizonyították alkalmatlanságukat. Miért hinnénk a hitványaknak? A Fidesz gazdaságpolitikája képes volt kihúzni az országot a gazdasági válságból. A balosoké belevitte. Nem kell gazdasági válság, nem kell a Tisza!
Válasz erre
1
0
westend
2026. január 15. 23:22
vajon még hány kőbolsi múmiát 'támaszt fel' a teszkós-messiás?
Válasz erre
0
0
anna bolena
2026. január 15. 23:07
Egy boszorkától mi jót várhatunk?
Válasz erre
1
0
Treeoflife
2026. január 15. 23:00
Ezt a bányarémet megint honnan kotorták elő. Apró Piroska nagy "barátnéja", és "harcostársa". Többek között a Postabank eladásának volt az elsőszámú "bábája", és mindenhol ott volt, ahol privatizáció zajlott. Most "szagra" bújt elő? Évek óta nem láttam feltűnni a nyilvánosságban ... "vérszagra gyűl az éji vad ..."
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!