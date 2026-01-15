„A rezsicsökkentés rossz, többkulcsos adó kell” – újabb megszorításpárti közgazdász jelent meg a Tisza Párt körül (VIDEÓ)

Az Ellenpont arról írt, hogy Király Júlia volt jegybanki alelnök a Tisza Párt gazdaságpolitikai hátországához sorolható. A portál felidézte, hogy a közgazdász korábbi nyilatkozataiban több alkalommal bírálta a rezsicsökkentést, támogatta a többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetését, és több, az uniós elvárásokhoz igazodó gazdaságpolitikai irányváltást is sürgetett.

A portál szerint Király Júlia olyan gazdaságpolitikai elképzeléseket képvisel, amelyek megszorításokkal és adóemelésekkel járhatnak. Az Ellenpont értékelése alapján ezek az intézkedések