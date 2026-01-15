A Fővárosi Törvényszék szerint Magyar Péter nyugodtan hazudozhat arról, hogy Lázár Jánosnak Bécsben és Svájcban vannak ingatlanjai (VIDEÓ)

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz
Sokadik forgatókönyv készül a Tisza háza táján, ráadásul épp a választásokkal kapcsolatban.
A miniszter kendőzetlenül beszélt a Lázárinfón.
Váratlan fordulatok zajlottak le Lázár János csütörtöki Lázárinfóját; a nagyatádi rendezvényen Magyar Péter ügyeiről kérdezték a minisztert, aki felidézte: Magyar szerint Lázárnak ingatlanjai vannak Svájcban és Bécsben.
Őt, minden tiszást, és minden jelenlévőt felhatalmazok, hogy amelyiket megtalálja, költözzön bele, Magyarországon kívül bárhol”
– folytatta.
Lázár János azzal folytatta, hogy az ügyben eljáró bíró kimondta, „igen, ez nem igaz (mármint a külföldi ingatlanok – a szerk.), Magyar Péter nem mondott igazat, de ilyet szabad”.
Tehát Magyar Péternek joga van ahhoz, hogy hazudjon fideszes politikusok anyagi helyzetéről, vagyonáról vagy éppenséggel szokásairól. Magyar Péter szabadon mondhatja azt a Facebookon, hogy nekem ez van vagy az van, semmi köze a valósághoz – ezt mondja a bíró, (...) de nekem ezt tűrnöm kell, ez beletartozik a véleményszabadságba”
– jelentette ki a közlekedési miniszter.
A tárcavezető elárulta, bár nem akarta előhozni, de most elmondja: Magyar Péternek Dubajban van lakása, ahol a gyerekeivel 2023-ban karácsonyozott.
Az ügyben kérdéseket küldtünk a Tisza Párt sajtóosztályának, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.
Nyitókép: Facebook