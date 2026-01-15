A Fővárosi Törvényszék szerint Magyar Péter nyugodtan hazudozhat arról, hogy Lázár Jánosnak Bécsben és Svájcban vannak ingatlanjai (VIDEÓ)

Tehát Magyar Péternek joga van ahhoz, hogy hazudjon fideszes politikusok anyagi helyzetéről, vagyonáról vagy éppenséggel szokásairól. Magyar Péter szabadon mondhatja azt a Facebookon, hogy nekem ez van vagy az van, semmi köze a valósághoz – ezt mondja a bíró, (...) de nekem ezt tűrnöm kell, ez beletartozik a véleményszabadságba”