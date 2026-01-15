Ft
magyar péter lázár jános fővárosi törvényszék

A Fővárosi Törvényszék szerint Magyar Péter nyugodtan hazudozhat arról, hogy Lázár Jánosnak Bécsben és Svájcban vannak ingatlanjai (VIDEÓ)

2026. január 15. 19:23

A miniszter kendőzetlenül beszélt a Lázárinfón.

2026. január 15. 19:23
null

Váratlan fordulatok zajlottak le Lázár János csütörtöki Lázárinfóját; a nagyatádi rendezvényen Magyar Péter ügyeiről kérdezték a minisztert, aki felidézte: Magyar szerint Lázárnak ingatlanjai vannak Svájcban és Bécsben.

Őt, minden tiszást, és minden jelenlévőt felhatalmazok, hogy amelyiket megtalálja, költözzön bele, Magyarországon kívül bárhol” 

– folytatta.

Lázár János azzal folytatta, hogy az ügyben eljáró bíró kimondta, „igen, ez nem igaz (mármint a külföldi ingatlanok – a szerk.), Magyar Péter nem mondott igazat, de ilyet szabad”. 

Tehát Magyar Péternek joga van ahhoz, hogy hazudjon fideszes politikusok anyagi helyzetéről, vagyonáról vagy éppenséggel szokásairól. Magyar Péter szabadon mondhatja azt a Facebookon, hogy nekem ez van vagy az van, semmi köze a valósághoz – ezt mondja a bíró, (...) de nekem ezt tűrnöm kell, ez beletartozik a véleményszabadságba”

 – jelentette ki a közlekedési miniszter.

A tárcavezető elárulta, bár nem akarta előhozni, de most elmondja: Magyar Péternek Dubajban van lakása, ahol a gyerekeivel 2023-ban karácsonyozott. 

Az ügyben kérdéseket küldtünk a Tisza Párt sajtóosztályának, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket. 

Nyitókép: Facebook

 

galancza-2
2026. január 15. 20:26
lázár b@szd meg! Menjél már el hetente 2-szer 3 órás interjúkra gulyi marcsihoz,kaffermanhoz, fábingerhez. Simán lemosnád őket,és szereznél többszázezer ingadozó szavazót a Fidesznek. Össze lehetne hozni az 50% szavazatot, és akkor ismét 2/3. De nem szabad nagyképűnek leeni. A hőbörgő poloskások mellett rengeteg átlagos csendes ember gondolkodik erősen azon hogy poloskára szavaz. Ezek közül sokat közérthető, nem nagyképű stílussal igenis meg lehet győzni a Fidesz érdekében.De ezek a csendes átlagos emberek nem a Fideszes médiákat követik, tehát ott nem lehet megszerezni a szavazataikat.
Válasz erre
0
0
falusi-8
2026. január 15. 20:26
Az úgy volt, hogy az Erőss Pali bácsival sétált a kis Petike Ali Baba sivatagjában . Ment mendegélt a kis Peti ,egyszer csak talált valamit. Mi ez .kérdezte- .csak nem napraforgó ? Nem ez teveszar -mondta az öreg Pali. Meghallotta a beszélgetést Ali Baba, úgy megörült az érdeklődő kisfiúnak, hogy rögtön adott neki egy pisztáciás csokit. Nagykorú lett a kis Peti mikor megtudta, hogy egy Dubaji lakás is az övé lett! Ez így volt!! Aki nem hiszi annak utána járnak!
Válasz erre
0
0
pollip
2026. január 15. 20:23
A bíró egy poklot szabadított el! Véleményem szerint MP bennfentes kereskedést folytatott és így hatalmas vagyonra tett szert. Ebből a pénzből vehetett Afrikában egy tengerparti nyaralót, valamint Spanyolországban egy hatalmas birtokot, ahová a választási vereség után fog elvonulni. Ez az én véleményem, MP -nek tűrnie kell!!!!
Válasz erre
0
0
stephan-2
2026. január 15. 20:13
Innentol szabad a palya. Barmit mondhatunk a pszichopatarol es kovetoirol is. Azt hiszem mostantol tenyleg megszunt a jogallam - de ki nem szarja le.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!