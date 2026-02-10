Brutálisan őszintén válaszolt Slot arra, hogy ki helyettesíti Szoboszlait

Levideózták Szoboszlait és Haalandot a Liverpool–Manchester City után
Arne Slot kendőzetlenül beszélt a kényszerű változtatásokról és egyértelművé tette, hogy nem minden kézenfekvő megoldás jöhet szóba. A Sunderland–Liverpool mérkőzés előtt a holland szakember azt is elárulta, mely játékosokra nem számít, még a súlyos posztgondok ellenére sem.
Arne Slot a szerdai Sunderland elleni bajnoki előtt tartott sajtótájékoztatóján kendőzetlen őszinteséggel beszélt Szoboszlai Dominik kiállításáról, eltiltásáról és a kényszerű átalakításokról. A Liverpool vezetőedzője elárulta: a magyar középpályás elsősorban nem a piros lap, hanem a Manchester City elleni elveszített rangadó miatt volt csalódott, különösen annak fényében, hogy szenzációs gólt szerzett, és a csapat sokáig közel állt a győzelemhez. Slot szerint Szoboszlait természetesen megviselte, hogy ki kell hagynia a Sunderland elleni mérkőzést, de elfogadta a döntést, hiszen a játékvezető a szabályok szerint járt el.
A holland szakember nem titkolta azt sem, hogy a Liverpool számára rendkívül nehéz idény zajlik. Úgy fogalmazott: ennél a klubnál még a döntetlen is vereségérzetet kelt, a jelenlegi teljesítmény pedig messze elmarad a Liverpool színvonalától. Slot hangsúlyozta, a Bajnokok Ligája-indulást érő helyekhez szinte tökéletes sorozatra lenne szükség, mert a riválisok rendre gyűjtik a pontokat, miközben az ő csapata túl sok lehetőséget hagyott elúszni.
A Szoboszlai eltiltása miatt kialakult helyzet különösen érzékenyen érinti a Sunderland elleni meccset, ugyanis a Liverpoolnál jobbhátvéd-poszton komoly hiány van. Ennek ellenére Slot brutális egyenességgel jelentette ki:
Calvin Ramsay nem lesz kezdő, hiába ő az egyetlen klasszikus jobbhátvéd a keretben.
A tréner szerint általános jelenség, hogy amikor egy csapat nem nyer, mindig azok tűnnek a legjobb opciónak, akik nem játszanak – de ez nem jelenti azt, hogy valóban ők lennének a megoldás.
Slot megerősítette, hogy inkább Curtis Jonest vagy Wataru Endót használja majd ezen a poszton, ahogyan erre az idény során már többször is volt példa. Hozzátette: döntéseivel a játékosait szeretné megvédeni, és kitart azok mellett, akiket eddig is választott. Joe Gomez visszatérése még kérdéses, így a Liverpool ebben a szezonban már a hatodik különböző játékosát vetheti be jobbhátvédként – jól mutatva, mennyire kaotikus és küzdelmes időszakon megy keresztül a csapat.
ANGOL PREMIER LEAGUE
26. FORDULÓ
21.15: Sunderland–Liverpool (Tv: Spíler1)
