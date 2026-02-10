Brutálisan őszintén válaszolt Slot arra, hogy ki helyettesíti Szoboszlait

Arne Slot a szerdai Sunderland elleni bajnoki előtt tartott sajtótájékoztatóján kendőzetlen őszinteséggel beszélt Szoboszlai Dominik kiállításáról, eltiltásáról és a kényszerű átalakításokról. A Liverpool vezetőedzője elárulta: a magyar középpályás elsősorban nem a piros lap, hanem a Manchester City elleni elveszített rangadó miatt volt csalódott, különösen annak fényében, hogy szenzációs gólt szerzett, és a csapat sokáig közel állt a győzelemhez. Slot szerint Szoboszlait természetesen megviselte, hogy ki kell hagynia a Sunderland elleni mérkőzést, de elfogadta a döntést, hiszen a játékvezető a szabályok szerint járt el.

A holland szakember nem titkolta azt sem, hogy a Liverpool számára rendkívül nehéz idény zajlik. Úgy fogalmazott: ennél a klubnál még a döntetlen is vereségérzetet kelt, a jelenlegi teljesítmény pedig messze elmarad a Liverpool színvonalától. Slot hangsúlyozta, a Bajnokok Ligája-indulást érő helyekhez szinte tökéletes sorozatra lenne szükség, mert a riválisok rendre gyűjtik a pontokat, miközben az ő csapata túl sok lehetőséget hagyott elúszni.