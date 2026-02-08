Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül, amit Szoboszlai csinált a Manchester City ellen

Csak úgy, mint a két csapat tavaly februári mérkőzésén, úgy Szoboszlai most is főszereplő volt. Akkor gólt és gólpasszt jegyzett, most viszont a gólja után, az utolsó pillanatokban kiállították, miután a gólhelyzetben kilépő Erling Haalanddal szemben kiállították. Erről bővebben itt olvashat!