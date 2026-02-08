Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül, amit Szoboszlai csinált a Manchester City ellen

Káosz a legvégén: ezért állították ki a Haalandot lerántó Szoboszlait a Liverpool–Manchester Cityn (VIDEÓ)
Itt a magyarázat!
A magyar válogatott csapatkapitánya főszereplő volt a rangadón. Szoboszlai előbb elképesztően nagy szabadrúgásgólt lőtt, majd kiállították. Orbán Viktor megosztotta a találatot.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Manchester City idegenben 2–1-re legyőzte a Liverpoolt az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 25. fordulójának rangadóján. Szoboszlai Dominik bombagólt lőtt, a végén viszont kiállították. A szabadrúgásgólját Orbán Viktor miniszterelnök is megosztotta a közösségi oldalán.
A holdról is látszott!”
– jegyezte meg.
Csak úgy, mint a két csapat tavaly februári mérkőzésén, úgy Szoboszlai most is főszereplő volt. Akkor gólt és gólpasszt jegyzett, most viszont a gólja után, az utolsó pillanatokban kiállították, miután a gólhelyzetben kilépő Erling Haalanddal szemben kiállították. Erről bővebben itt olvashat!
Ezt is ajánljuk a témában
Itt a magyarázat!
Nyitókép: Paul Ellis/AFP