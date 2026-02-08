Ft
02. 08.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Manchester City Liverpool videó Premier League Orbán Viktor Szoboszlai Dominik

Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül, amit Szoboszlai csinált a Manchester City ellen

2026. február 08. 20:44

A magyar válogatott csapatkapitánya főszereplő volt a rangadón. Szoboszlai előbb elképesztően nagy szabadrúgásgólt lőtt, majd kiállították. Orbán Viktor megosztotta a találatot.

2026. február 08. 20:44
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Manchester City idegenben 2–1-re legyőzte a Liverpoolt az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 25. fordulójának rangadóján. Szoboszlai Dominik bombagólt lőtt, a végén viszont kiállították. A szabadrúgásgólját Orbán Viktor miniszterelnök is megosztotta a közösségi oldalán.

 

A holdról is látszott!”

– jegyezte meg.


A mérkőzés összefoglalója


Szoboszlai főszereplő volt

Szoboszlait hivatalosan a 103. percben állították ki
Szoboszlait hivatalosan a 103. percben állították ki (Fotó: Paul Ellis/AFP)

Csak úgy, mint a két csapat tavaly februári mérkőzésén, úgy Szoboszlai most is főszereplő volt. Akkor gólt és gólpasszt jegyzett, most viszont a gólja után, az utolsó pillanatokban kiállították, miután a gólhelyzetben kilépő Erling Haalanddal szemben kiállították. Erről bővebben itt olvashat!

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Paul Ellis/AFP

 

