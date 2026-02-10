Kiderült a brutális valóság: az elemző szerint Magyar Péter tudott a tervről, de „sumákolt”, mert fél a választóktól

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – Tarr Zoltán a Tisza pesterzsébeti jelöltje
„Kimondták azt, amit eddig nem mertek vállalni, hogy Magyarország zsarolása a legfontosabb feltétele annak, hogy Ukrajna csatlakozása megvalósuljon ilyen rövid határidővel” – mondta a Mandinernek Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője annak kapcsán, hogy a Politico megírta: Brüsszelben ötlépéses tervet dolgoztak ki Ukrajna uniós csatlakozására.
A vezető elemző szerint az ötpontos tervvel azt is
elismerték, hogy Ukrajna gyorsított, 2027-re tervezett uniós csatlakozásának terve valóságos.
A hadi helyzetből következik, hogy Zelenszkijnek a béketárgyalások részeként sok engedményt kell majd tennie, amit az uniós tagsággal politikailag egyszerűbben el tud adni, vagyis Zelenszkij hatalmának megmentése érdekében is történik mindez. Az a cél, hogy az ukrán vezetőnek ne kelljen bevallania: eddig rossz politikát követett – véli Dornfeld. Sőt – tette hozzá – még meg is jutalmazzák azért a háborúpárti politikáért, amit folytatott.
A vezető elemző kiemelte, hogy az említett öt pontból három Magyarországgal foglalkozik, aminek lényege, hogy
Magyarország vétóját úgy lehet a legjobban feloldani, hogyha itt más kormányzat van,
hiszen Magyar Péter ígéretet tett arra, hogy változás lesz az Ukrajna politikában, „ez feketén-fehéren le is van írva” – mutatott rá a vezető elemző.
Ha ez a terv mégsem sikerülne az áprilisi választásokon, akkor még van két tervük. Az egyik az, hogy Donald Trump segítségével kell Magyarországot rászorítani arra, hogy megváltoztassa az álláspontját Ukrajna csatlakozása kapcsán. Dornfeld szerint nem ez volna az első, hogy Trump és Orbán közé megpróbálnának éket verni, ám a szakértő ezt nem tudja valós tervként értelmezni, hiszen a két vezető személyesen is jó kapcsolatban van egymással. Szerinte ez a pont inkább egyfajta zavarkeltési kísérletként értelmezhető csupán.
Az utolsó pont pedig nem más – ha minden kötél szakad, és Ukrajna a 2027-es céldátummal csatlakozni szeretne – minthogy
a 7-es cikkelyre való hivatkozással felfüggesztik Magyarország vétójogát
– mondta Dornfeld, aki szerint ez a terv nagyon is az asztalon van. Mivel sokan nem egyeznének bele Ukrajna teljesjogú tagságába, a vezető elemző szerint az is reális, hogy a háborúban álló országnak fokozatos tagságot adnának. „Létrejönne egy ilyen másodrendű tagstátusz, a háború finanszírozásának és az ukrán gabona szempontjából bekerülne az ország az unióba, viszont például nem lenne vétójoga, vagyis korlátozott tagságot kapna” – hangsúlyozta a vezető elemző.
Fontos azt is elmondani, hogy Ukrajna úgy lehet tagja az uniónak a terv szerint, hogy nem teljesíti a szükséges reformokat.
„Márpedig ez szerződésekbe ütköző eljárás lenne”
– mutat rá Dornfeld. Hozzátette, ennek ellenére látjuk, hogy teljesen komolyan veszik ezt a tervet, ami azt is mutatja, hogy mennyire elkötelezettek Ukrajna csatlakozásának irányba. „Nem csak egy politikai gesztusról beszélünk, hanem egy nagyon valós komoly, egyértelmű a politikai szándékról” – hangsúlyozta.
Annak kapcsán, hogy Magyar Péter nemrég még „esélytelennek” nevezte Ukrajna csatlakozását, Dornfeld azt mondta, erre az ellentmondásra tökéletesen illik Tarr Zoltán mondása, miszerint „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”. Mint a vezető elemző rámutatott:
Magyar Péternek, mint a Néppárt tagjának tudnia kellett arról, hogy ez egy valós terv,
hogy ezt ténylegesen keresztül akarják vinni. Viszont nem beszélhetnek ezzel kapcsolatban, hiszen el vannak köteleződve a brüsszeli álláspont irányába, amit támogatniuk kell.
Azt is tudják ugyanakkor, hogy a magyar társadalom többsége nem támogatja Ukrajna csatlakozását. Ezt az ellentmondást pedig úgy oldják fel, hogy
„sumákolnak” ebben a kérdésben
– emelte ki a szakértő. Szerinte ez nem új dolog, mint azt a Tiszából kiugrott Csercsa Balázs is megerősítette: a Tisza Pártban van egy
„kifelé zajló kommunikáció, és van egy belső, a kettő pedig teljesen más eltér egymástól”.
Mint Dornfeld hangsúlyozta: „Magyar Péter tipikus politikai szemfényvesztést folytat ebben a kérdésben is és össze-vissza beszél”.
