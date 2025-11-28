„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – Tarr Zoltán a Tisza pesterzsébeti jelöltje

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke, EP-képviselője lesz a Tisza Párt jelöltje Budapest 16 számú – Pesterzsébet, Soroksár – választókerületében, ahol jelenleg Hiller István, az MSZP volt elnöke az országgyűlési képviselő, Földesi Gyula pedig a kormánypártok választókerületi elnöke.

Tarr Zoltán neve mindenki számára ismerős, ő volt az, aki lerántotta a leplet Magyar Péter adóemelési terveiről, alátámasztva, hogy a Tisza Párt kiszivárgott, jelentős megszorításokat tartalmazó programja valóban létezik.