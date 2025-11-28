„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – Tarr Zoltán a Tisza pesterzsébeti jelöltje

Íme a bizonyíték: a Tisza nem is titkolja, hogy hazugsággal akar választást nyerni
Hiába mondja Magyar Péter, hogy a Tisza az adócsökkentés kormánya lesz, párttársai többször is elszólták magukat.
Képviselőjelölt lett a Tisza Párt alelnöke, aki lerántotta a leplet Magyar Péter és a pártban újjáéledő balliberális holdudvar terveiről.
Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke, EP-képviselője lesz a Tisza Párt jelöltje Budapest 16 számú – Pesterzsébet, Soroksár – választókerületében, ahol jelenleg Hiller István, az MSZP volt elnöke az országgyűlési képviselő, Földesi Gyula pedig a kormánypártok választókerületi elnöke.
Tarr Zoltán neve mindenki számára ismerős, ő volt az, aki lerántotta a leplet Magyar Péter adóemelési terveiről, alátámasztva, hogy a Tisza Párt kiszivárgott, jelentős megszorításokat tartalmazó programja valóban létezik.
Tarr Zoltán a Tisza Párt alelnökét azért választott ki Magyar Péter, mert az általa szervezett Kossuth téri tüntetésen felszólalt, ezért elveszítette állását. A Tisza alelnökének etyeki beszéde az ellenzéki párt szempontjából sorsfordítónak bizonyult. Azt nyilatkozta,
nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk (...) Először választást kell nyerni, utána mindent lehet.
Ugyanezen a rendezvényen a Tarr Zoltán mellett ülő Dálnoki Áron, a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője megszavaztatta a jelenlévő tiszásokat, hogy a progresszív, vagy az egykulcsos adórendszert támogatják, majd megállapította, hogy 80 százalék a progresszív adózás mellett van. Ez egybevág azzal az Index által kiszivárogtatott dokumentummal, amelyből kiderül, hogy a Tisza brutális adómegszorításra készülhet.
Ezt is ajánljuk a témában
Hiába mondja Magyar Péter, hogy a Tisza az adócsökkentés kormánya lesz, párttársai többször is elszólták magukat.
Tarr úgy folytatta:
Ha ma erről beszélgetünk – nem itt, hanem valahol másutt –, akkor nem kérdés az emberek nagy százalékának, hogy természetszerűleg, ha mindenki ugyanannyit fizet, akkor az egy igazságos dolog. Nem?
A párt alelnökének beismerése óriási felháborodást váltott ki, sokáig az a hír járta, hogy Magyar Péter nem engedi nyilatkozni sem a politikust és mindent megtesz, hogy távol tartsa a nyilvánosságtól.
Azt követően, hogy Tarr Zoltán etyeki beszéde nyilvánosságra került, sorban jöttek a kritikák a szimpatizánsoktól is, így az is kérdéses volt, Tarr pozícióját meghagyja-e Magyar Péter, aki állítólag tajtékzott alelnöke felelőtlen, ám őszinte kijelentése miatt. Többen is úgy gondolták, Tarr szavai felértek Gyurcsány 2006-os öszödi beszédével. A politikus ugyanakkor ráirányította a figyelmet arra, hogy a Tisza Párt gazdasági programját valójában a korábbi MSZP-SZDSZ kormányokhoz köthető közgazdászok és egykori politikusok írják, egy Tisza-kormány pedig teljes, még a 2010 előtti időkhöz képest is radikális baloldali fordulatra tenne kísérletet, amely minden embernek jövedelemcsökkenéssel járna.
Nyitókép: Facebook