Kiderült, melyik vezetői tulajdonságot tartják legtöbbre a fiatalok – meglepő dolgokra derült fény

Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók
Arról is lerántották a leplet, mi lesz majd a balos magyarázat arra az esetre, ha a fals jóslatok nem jönnek be.
Az előfeltételezésekkel ellentétben nem feltétlen fiatal vezetőkre vágynak.
Az Ifjúságkutató Intézet kutatása kimutatta, hogy a fiatalok elsősorban sokéves tapasztalatot várnak el egy jó vezetőtől. A három legfontosabb tulajdonsághoz tartozik még emellett a nemzeti elköteleződés és a nyelvtudás.
Az MCC Ifjúságkutató Intézete legújabb kutatásában azt vizsgálta, hogy a 15–39 éves magyar fiatalok milyen tulajdonságokat tartanak a legfontosabbnak egy felelős pozícióban lévő vezető esetében, illetve mi alapján ítélik meg leginkább a vezetői alkalmasságot manapság.
A válaszok alapján egyértelműen a sokéves tapasztalat bizonyult a legmeghatározóbb tényezőnek: a megkérdezettek 54 százaléka sorolta ezt a három legfontosabb vezetői ismérv közé. A jelentős tapasztalat iránti igény különösen a legfiatalabb korosztályban, a 15–17 évesek körében volt hangsúlyos, ahol ez az arány elérte a 62 százalékot. Ezzel szemben a fiatal életkort csupán a válaszadók 9 százaléka nevezte meg a jó vezető legfontosabb jellemzői között.
Ez alapján tehát megkérdőjeleződni látszik az az elképzelés, miszerint a fiatalok körében eleve népszerűbbek lennének a fiatal vezetők.
A jó vezető második legfontosabb ismérvének a nemzeti elköteleződés bizonyult, amelyet a fiatalok 40 százaléka sorolt a három legfontosabb tulajdonság közé. A liberális gondolkodás ennél jóval kisebb hangsúlyt kapott: mindössze 22 százalék emelte be a dobogós jellemzők közé. A nemzet iránti elkötelezettséget a vidéki fiatalok lényegesen nagyobb arányban (43%) tartották a TOP három vezetői erény egyikének, mint a budapestiek, akiknél ez az arány 30 százalék volt.
A harmadik legfontosabb vezetői tulajdonságként az idegen nyelv ismerete jelent meg a válaszokban. A felsorolt szempontokhoz képest jelentősen háttérbe szorult minden más tényező, például a nemi vagy vallási jellemzők, a kiemelkedő iskolai végzettség, illetve a családi háttér.
A reprezentatív felmérés 2025 végén készült. Az adatfelvétel önkitöltős, online kérdőív segítségével (CAWI) zajlott, amelynek keretében összesen 1000, a 15–39 éves korosztályba tartozó magyar állampolgárt kérdeztek meg.
Nyitókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)