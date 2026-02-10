Kiderült, melyik vezetői tulajdonságot tartják legtöbbre a fiatalok – meglepő dolgokra derült fény

A jó vezető második legfontosabb ismérvének a nemzeti elköteleződés bizonyult, amelyet a fiatalok 40 százaléka sorolt a három legfontosabb tulajdonság közé. A liberális gondolkodás ennél jóval kisebb hangsúlyt kapott: mindössze 22 százalék emelte be a dobogós jellemzők közé. A nemzet iránti elkötelezettséget a vidéki fiatalok lényegesen nagyobb arányban (43%) tartották a TOP három vezetői erény egyikének, mint a budapestiek, akiknél ez az arány 30 százalék volt.

A harmadik legfontosabb vezetői tulajdonságként az idegen nyelv ismerete jelent meg a válaszokban. A felsorolt szempontokhoz képest jelentősen háttérbe szorult minden más tényező, például a nemi vagy vallási jellemzők, a kiemelkedő iskolai végzettség, illetve a családi háttér.

A reprezentatív felmérés 2025 végén készült. Az adatfelvétel önkitöltős, online kérdőív segítségével (CAWI) zajlott, amelynek keretében összesen 1000, a 15–39 éves korosztályba tartozó magyar állampolgárt kérdeztek meg.

Nyitókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)