MCC Ifjúságkutató Intézet felmérés kutatás

Kiderült, melyik vezetői tulajdonságot tartják legtöbbre a fiatalok – meglepő dolgokra derült fény

2026. február 10. 15:45

Az előfeltételezésekkel ellentétben nem feltétlen fiatal vezetőkre vágynak.

2026. február 10. 15:45
null

Az Ifjúságkutató Intézet kutatása kimutatta, hogy a fiatalok elsősorban sokéves tapasztalatot várnak el egy jó vezetőtől. A három legfontosabb tulajdonsághoz tartozik még emellett a nemzeti elköteleződés és a nyelvtudás.

Az MCC Ifjúságkutató Intézete legújabb kutatásában azt vizsgálta, hogy a 15–39 éves magyar fiatalok milyen tulajdonságokat tartanak a legfontosabbnak egy felelős pozícióban lévő vezető esetében, illetve mi alapján ítélik meg leginkább a vezetői alkalmasságot manapság.

A válaszok alapján egyértelműen a sokéves tapasztalat bizonyult a legmeghatározóbb tényezőnek: a megkérdezettek 54 százaléka sorolta ezt a három legfontosabb vezetői ismérv közé. A jelentős tapasztalat iránti igény különösen a legfiatalabb korosztályban, a 15–17 évesek körében volt hangsúlyos, ahol ez az arány elérte a 62 százalékot. Ezzel szemben a fiatal életkort csupán a válaszadók 9 százaléka nevezte meg a jó vezető legfontosabb jellemzői között.

Ez alapján tehát megkérdőjeleződni látszik az az elképzelés, miszerint a fiatalok körében eleve népszerűbbek lennének a fiatal vezetők.

A jó vezető második legfontosabb ismérvének a nemzeti elköteleződés bizonyult, amelyet a fiatalok 40 százaléka sorolt a három legfontosabb tulajdonság közé. A liberális gondolkodás ennél jóval kisebb hangsúlyt kapott: mindössze 22 százalék emelte be a dobogós jellemzők közé. A nemzet iránti elkötelezettséget a vidéki fiatalok lényegesen nagyobb arányban (43%) tartották a TOP három vezetői erény egyikének, mint a budapestiek, akiknél ez az arány 30 százalék volt.

A harmadik legfontosabb vezetői tulajdonságként az idegen nyelv ismerete jelent meg a válaszokban. A felsorolt szempontokhoz képest jelentősen háttérbe szorult minden más tényező, például a nemi vagy vallási jellemzők, a kiemelkedő iskolai végzettség, illetve a családi háttér.

A reprezentatív felmérés 2025 végén készült. Az adatfelvétel önkitöltős, online kérdőív segítségével (CAWI) zajlott, amelynek keretében összesen 1000, a 15–39 éves korosztályba tartozó magyar állampolgárt kérdeztek meg.

Nyitókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

 

socialismo-e-muerte
2026. február 10. 17:07
A legújabb és legdinamikusabb gyakorlati terep a nyílt forráskódú szoftver közösségek. Nyelvtudás szükséges. A nyílt forráskódú szoftverek fenntartható karbantartásához és fejlesztéséhez erőforrásokra van szükség, de nem lehet mindent ingyen csinálni, mert ez véges erőforrás a piacon. Az új kisérleti közösségszervezés 3 alappilléren nyugszik, az önkéntességen, átlátható munkán és jutalmon. Önkéntesek, juniorok és szeniorok.
masikhozzaszolo
2026. február 10. 16:44 Szerkesztve
Egy szép nagy, új irodában együtt vagyok a könyvelő csajjal, én mint fejlesztőmérnök, ketten. A főnök bejön valamiért. Válaszolok. Cseng ai IP telefon a könyvelőnél. Én nem veszem fel, én nem szoktam telefonálni, engem se keresnek. Miért nem veszem fel? És ő felvesz. Hát nem, a könyvelő nincs itt. Leteszi. Mondom: ezt onnan is megtudja a hívó, ha nem veszik fel a telefont. Ja, tulajdonképpen igazam van. Nyilván más a helyzet nála, vagy az értékesítésnél, ahol megjön egy dubai telefon, hogy a 100 darabos tenderen induljunk ám, mert jó az amit csinálunk.
