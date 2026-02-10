„Hétvégén nemcsak Balmazújvárosban rendeztek választást, de a jóval kisebb jelentőségű Japánban is. Az elmúlt 70 évből 66-ot kormányon töltő LDP-t a földcsuszamlásszerű győzelem mellett kellemetlen meglepetés is érte. Mivel annyi jelöltje nyert egyéniben, akik listán is szerepeltek, hogy nem volt elég hosszú a listája, hogy betöltse a neki jutó helyeket, ezért 14 mandátumot át kellett adnia más pártoknak. Szóval van még hova fejlődni.”