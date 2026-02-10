Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
02. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választások Hont András Japán

Hétvégén nemcsak Balmazújvárosban rendeztek választást

2026. február 10. 14:42

Van még hova fejlődni.

2026. február 10. 14:42
null
Hont András
Hont András
Facebook

„Hétvégén nemcsak Balmazújvárosban rendeztek választást, de a jóval kisebb jelentőségű Japánban is. Az elmúlt 70 évből 66-ot kormányon töltő LDP-t a földcsuszamlásszerű győzelem mellett kellemetlen meglepetés is érte. Mivel annyi jelöltje nyert egyéniben, akik listán is szerepeltek, hogy nem volt elég hosszú a listája, hogy betöltse a neki jutó helyeket, ezért 14 mandátumot át kellett adnia más pártoknak. Szóval van még hova fejlődni.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Philip FONG / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók

Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók
Tovább a cikkhezchevron
az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
luisbathhelena
2026. február 10. 15:43
Mégse kerdojelezik meg a japán demokráciát. Sem a mexikóit ahol az Intézményes Forradalmi Part 1929-2000ig kormányzott (csekély 71 evig). Fidesznek meg van pár évtizede....
Válasz erre
0
0
kalmanok
2026. február 10. 15:39
No meg Portugáliában, igaz putrióták.
Válasz erre
0
0
canadian-deplorable
2026. február 10. 15:17
Nagyon tetszett amikor a japán miniszterelnök hölgy kijelentette, hogy Japánban nem lesznek muszlim temetők. A muszlimok menjenek haza és otthon temessék el a halottaikat.
Válasz erre
2
0
kapor tyütyü
•••
2026. február 10. 15:07 Szerkesztve
Ne tévesszen meg senkit, hogy a Japán Liberális Demokrata Pártnak ilyen ronda neve van: kőkemény nemzeti jellegű, jobboldali tömörülés, közük sincs a mi liberálisainkhoz. Amúgy a világháborús kapitulációjuk után 1955-től ők kormányoztak zsinórban. Aztán volt egy-egy kis váltás - ha jól tudom - próbálkoztak mással is a Felkelő Nap Országában, de mára visszalengett az inga és ismét a patrióta erők irányítják Nippont. Nekik jó, nekünk meg mi közünk hozzá. Bírom a japánokat. Nem sokat gatyáznak, nagy nép, nagy kultúrával. Van bennük egy kis beteges agydarabka, de hát ami nekünk furcsa, az nekik megszokott, ezt így kell elfogadni.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!