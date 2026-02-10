„Ti erőltettétek” – alaposan helyretette a balos médiát Kubatov Gábor a balmazújvárosi győzelem után
A Fidesz pártigazgatója szerint már hiába tagadják, a vesztes jelölt igenis tiszás volt.
Van még hova fejlődni.
„Hétvégén nemcsak Balmazújvárosban rendeztek választást, de a jóval kisebb jelentőségű Japánban is. Az elmúlt 70 évből 66-ot kormányon töltő LDP-t a földcsuszamlásszerű győzelem mellett kellemetlen meglepetés is érte. Mivel annyi jelöltje nyert egyéniben, akik listán is szerepeltek, hogy nem volt elég hosszú a listája, hogy betöltse a neki jutó helyeket, ezért 14 mandátumot át kellett adnia más pártoknak. Szóval van még hova fejlődni.”
Nyitókép: Philip FONG / AFP