Pusztító iróniával döngölte a földbe Magyar Pétert Hont András

Kíméletlenül kiosztotta Magyar Pétert, felidézte sorozatos botrányait a politikai elemző (VIDEÓ)
Volt belőle néhány.
Hont András is reagált közösségi oldalán Magyar Péter legújabb kábítószer-botrányára.
„Egy EP-mandátummal a zsebében a frissen kihívóvá vált politikai erő vezetőjeként elmegy bulikázni egy általa nem ismert helyre. Mindezt egy olyan hölgy invitálására, aki addigra a selyemmegváltó elmondása szerint legalább egyszer megzsarolta” – idézte fel saját szavaival az eseményeket Hont.
A helyen valami gyanús anyagot lát ugyan, meg szavaiból kivehetően feltételezi is, hogy ott boldogan cuccoznak, de ő átmegy a másik szobába (van ilyen?), és megdugja a nőt. Majd ott alszik másnap délig”
– hívta fel a figyelmet a történet Magyar Péter által ismertetett változatának számos kérdést felvető pontjaira.
Hont András ironikus csak így értékelte a Tisza-vezér sztoriját:
Mint megírtuk, a történtekről Nagy Attila Tibor is kifejtette véleményét, nem kegyelmezve Magyar Péternek.
Hont András teljes posztja alább olvasható:
