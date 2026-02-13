Ft
02. 13.
péntek
Hont András botrány Magyar Péter

Pusztító iróniával döngölte a földbe Magyar Pétert Hont András

2026. február 13. 13:04

„Az Isten is miniszterelnöknek teremtette”.

2026. február 13. 13:04
null

Hont András is reagált közösségi oldalán Magyar Péter legújabb kábítószer-botrányára.

„Egy EP-mandátummal a zsebében a frissen kihívóvá vált politikai erő vezetőjeként elmegy bulikázni egy általa nem ismert helyre. Mindezt egy olyan hölgy invitálására, aki addigra a selyemmegváltó elmondása szerint legalább egyszer megzsarolta” – idézte fel saját szavaival az eseményeket Hont.

A helyen valami gyanús anyagot lát ugyan, meg szavaiból kivehetően feltételezi is, hogy ott boldogan cuccoznak, de ő átmegy a másik szobába (van ilyen?), és megdugja a nőt. Majd ott alszik másnap délig”

– hívta fel a figyelmet a történet Magyar Péter által ismertetett változatának számos kérdést felvető pontjaira.

Hont András ironikus csak így értékelte a Tisza-vezér sztoriját:

 Az Isten is miniszterelnöknek teremtette”.

Mint megírtuk, a történtekről Nagy Attila Tibor is kifejtette véleményét, nem kegyelmezve Magyar Péternek.

Hont András teljes posztja alább olvasható:

Nyitókép: Hont András Facebook-oldala

zsanett-kúnrum
2026. február 13. 14:10
ez már az önmerénylet?
Sacap
2026. február 13. 13:56
Peti szerintem elengedte már ezt a sztorit.Volt két jó éve. Elbohóckodik még kettőt Brüsszelben 10 milláért.Végül is nem olyan rossz ez.
packó_
2026. február 13. 13:55
Karácsonyra cserélik. Áprilisra.
ThunderDan
2026. február 13. 13:53
Ekrü123: Nemcsak azt HANGSÚLYOZTA (ki a frász kérdezte? senki), hogy KONSZENZUÁLIS, hanem azt is (ki a frász kérdezte? senki), hogy NAGYKORÚ. Aztán meg a KÁBÍTÓSZERNEK LÁTSZÓ ANYAG (ki a frász kérdezte? senki), amiből természetesen ő "becsszó" nem fogyasztott, de azért délig ott volt a drogtanyán. Mindezt csak mert egyezlen KÉP megjelent 3gy radnaimark.hu című weboldalon.
