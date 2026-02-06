Ceglédi Zoltán nem bírta ki: ő is végzett egy kutatást, az eredménytől a Publicusnál is lefagytak

Ceglédi Zoltán a Facebook-oldalán fakadt ki annak kapcsán, hogy „ma [pénteken, 2026. 02. 06-án] 10:40-kor jelent meg a 21 Kutatóközpont szombathelyi kutatása, mely alapján a tiszás induló Rápli Róbert egyértelműen vezet (37), a fideszes Vámos Zoltán a második (31), az ex-DK-s független Czeglédy Csaba a harmadik (15).”

A 21 Kutatóközpont kutatása mellett „ma 13:07-kor jelent meg a Publicus szombathelyi kutatása. Ez alapján, ha Rápli Róbert nem indulna, akkor Czeglédy Csaba nyerne Vámos Zoltán előtt szűk egy százalékponttal, 34-33 százalék arányban. Ha Rápli indul és Czeglédy nem, akkor az adatok szerint Vámos Zoltán nyerne egy százalékponttal, 35-34 arányban.”