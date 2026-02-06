Ft
02. 06.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt 21 kutatóközpont ceglédi zoltán Hont András publicus Fidesz

Ceglédi Zoltán nem bírta ki: ő is végzett egy kutatást, az eredménytől a Publicusnál is lefagytak

2026. február 06. 19:10

Aztán megjött Hont is, ő pedig 3 megoldást is kínált az esetre.

2026. február 06. 19:10
null

Ceglédi Zoltán a Facebook-oldalán fakadt ki annak kapcsán, hogy „ma [pénteken, 2026. 02. 06-án] 10:40-kor jelent meg a 21 Kutatóközpont szombathelyi kutatása, mely alapján a tiszás induló Rápli Róbert egyértelműen vezet (37), a fideszes Vámos Zoltán a második (31), az ex-DK-s független Czeglédy Csaba a harmadik (15).” 

A 21 Kutatóközpont kutatása mellett „ma 13:07-kor jelent meg a Publicus szombathelyi kutatása. Ez alapján, ha Rápli Róbert nem indulna, akkor Czeglédy Csaba nyerne Vámos Zoltán előtt szűk egy százalékponttal, 34-33 százalék arányban. Ha Rápli indul és Czeglédy nem, akkor az adatok szerint Vámos Zoltán nyerne egy százalékponttal, 35-34 arányban.”

Ceglédi pedig ezeket az ordenáré nagy különbségeket nem bírta szó nélkül, s az ő maga kutatását is publikálta: „ma 18:13-kor jelent meg Ceglédi Zoltán zuglói kutatása: 

ha minden, itthon fellelhető alkoholt összead és jól beoszt, akkor talán meg lehet oldani, hogy április 12-ig már ne kúrja fel ezeken magát, de valószínűbb, hogy külső helyszíneken is meg kell fordulni ilyen célzattal.”

Aztán megjött Hont András is

Hont megjegyezte kollégájának, hogy – bár közli majd vele személyesen is – de az esetmegoldása roppant egyszerű: „1. Az ember eleve »külső helyszínek« tőszomszédságában lakik. 2. Nem néz közvélemény-kutatást. (3. Közvélemény-kutatásokat ad el hülye megrendelőknek, és nyit belőle egy kocsmát).”

röviden megjegyzem

Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont vezetője – miközben a legfrissebb kutatásában a teljes népesség körében 7, a pártot választani tudók között 10, a biztosan részt vevő pártválasztóknál 16 százalékpont a Tisza Párt előnye a Fidesz előtt, addig egy podcast-műsorban bevallotta, „simán el tudom képzelni, hogy a Fidesz nyer, nem lenne óriási meglepetés”.

 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Ceglédi Zoltán eredeti illusztrációja a posztjából
Forrás: Facebook

 

