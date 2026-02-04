Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
02. 04.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
nézőpont intézet Tisza Párt magyar péter válasz online mráz ágoston sámuel 21 kutatóközpont róna dániel fidesz közvélemény-kutatás

Percek alatt megbukott a toronymagas Tisza-előny – ismét egy baloldali szakértő szólta el magát (VIDEÓ)

2026. február 04. 18:14

Komoly vita alakult ki a várható listás szavazatok számait illetően Mráz Ágos Sámuel és Róna Dániel között.

2026. február 04. 18:14
null

A Válasz Online legutóbbi podcast műsorában rámutattak arra, hogy bár már csak bő tíz hét van hátra a választásig, de közvélemény-kutatásokban merőben ellentétes számokat láthatunk.

A műsorvezető, Benyó Rita Róna Dániellel, a 21 Kutatóközpont és Mráz Ágoston Sámuellel, a Nézőpont Intézet igazgatójával olyan kérdésekre kereste választ többek között, hogy mi számít mérésnek, mi becslésnek, illetve mit lehet kezdeni a bizonytalanokkal.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Leleplezték Török Gábor titkát: múltbéli mondata tette nevetségessé

Leleplezték Török Gábor titkát: múltbéli mondata tette nevetségessé
Tovább a cikkhezchevron

Róna a műsor elején azzal igyekezett tompítani intézete Tiszához való kötődését, hogy elmondta, más pártoknak is dolgoztak már korábban, bár konkrétan egyiket sem nevezte meg. Kérdésre ugyanakkor azt elárulta, hogy egy Tisza-sziget meghívását elfogadta, és részt is vett a rendezvényükön.

Mennyi is az annyi?

A beszélgetés során megkerülhetetlen volt a 21 Kutatóközpont kedden ismertetett mérése, amely 16 százalékos Tisza-előnyt mutat. Ennek kapcsán Benyó Rita azt a kérdést tette fel, hogy amennyiben ez a prognózis jönne be áprilisban, akkor a Fidesz visszacsúszna-e arra a szintre, mint 2010-ben at MSZP, mikor mikor a jelenlegi kormánypártok kétharmados történelmi győzelmet arattak felettük.

Erre Róna Dániel visszakozni kezdett, és kijelentette,

a kalkulációik szerint Magyar Péter pártjának még ennél is nagyobb fölényre lenne szüksége a kétharmadhoz.

„Ha 16 százalékkal megverné a Fideszt a listás szavazatok tekintetében, akkor sem lenne kétharmada. Inkább 17-19 százalékot becslünk ahhoz, hogy a Tiszának kétharmada legyen”.

Majd azzal folytatta, hogy a műsorvezető csak a biztos pártválasztók közötti különbséget emlegeti, de a pártot választani tudók között csak 10 százalék a különbség, és ez alapján tették meg a mandátumbecslést is.

Vagyis, a saját mutatójában sem hisz a liberális kutató.

Ha azt kérdezed, hogy mi az a számsor, ami legjobban közelíti egy hipotetikus, most vasárnapi választás eredményét, akkor a 10 százalék pontot mondanám.

 (...) Egy jövőbeli viselkedést nehezebb mérni, mint egy jelenbeli véleményt. Ezek miatt a módszertani problémák miatt gondolom ezt” – jelentette ki a 21 Kutatóközpont igazgatója.

Sántítanak a számok

A műsor legvégén egy kisebb vita kerekedett a résztvevők között, mivel Mráz Ágoston Sámuel szerint mind Róna, mind Benyó azt sejtette, hogy a Fidesz győzelmére már nincs esély. Erre a 21 Kutatóközpont vezetője úgy reagált, hogyha az a kérdés, hogy ki fog nyerni, akkor erre az a válasza, hogy nem tudja. „Simán el tudom képzelni, hogy a Fidesz nyer, nem lenne óriási meglepetés” – tette hozzá.

„Tíz százalékpont a különbség, de az én kalkulációm szerint 5 százalékponttal kell nyernie a Tiszának ahhoz, hogy abszolút többsége legyen, ha a Mi Hazánk is bejut a parlamentbe. Ez egy listás preferencia. 

A választási rendszer olyan, hogy a Tiszának nagyon meg kell nyerni. Ha csak kicsit nyeri meg, és mondjuk csak 2 százalékkal kap többet mint a Fidesz, akkor valószínűbb, hogy a Fidesznek lesz több mandátuma” 

– magyarázta Róna Dániel. 

Itt Mráz közbevetette, hogy ez azért van, mert a városokba koncentrálódik a szavazat.

A Tisza Párthoz húzó közvélemény-kutató arra is kitért, hogy a másik ok, hogy még több idő hátra van, a következő hetekben pedig megérkezik a 13. havi nyugdíj, a 14. havi első negyede, illetve a nettó fizetés emeléseket is kézhez kapják a magyar polgárok.

„Ezek valószínűleg éreztetni fogják a hatásukat, ha február végén is ugyanazt mérnénk, mint most, mást mondanék” – tekintett előre Róna Dániel.

Nem mert konkrét számot mondani Róna Dániel

Valamivel később hozzáfűzte, hogy azt nagyon valószínűtlennek tartja, hogy 7 százalékkal többet kap listán a Fidesz, mint a Tisza. „Nem vagyok jós, nem tudom, mi fog történni. Ha nem történik rendkívüli, akkor ez tényleg ellent mondana az adatainknak. S ha 7 százaléknál többel fog nyerni a Fidesz, akkor azt mondom, hogy a január végi mérésünk nem volt jó” – húzta alá. 

Itt a Nézőpont Intézet igazgatója azt a kérdést tette fel vitapartnerének, hogy akkor a 16 százalékból mennyi az igaz. Majd az a kérdés is elhangzott, hogy mennyivel fog a Tisza listán nyerni. „Tíz százalékkal?” – kérdezte.

Erre Róna úgy válaszolt, hogy 

nem azt mondtam, hogy 10 százalékkal fog, hanem, hogy most ennyivel vezet.

 Azt, hogy mennyivel fog, azt nem tudom. (...) Azt gondolom, hogy picit esélyesebb a Tisza, de nem annyival, amennyire tűnik” – fogalmazott.

Mráz Ágoston Sámuel ezután próbált egy mandátumbecslést kihúzni kollégájából. Róna Dániel végül azt felelte, ha most vasárnap lenne, akkor az a 10 százalékos különbség lenne szerinte, amit a 21 Kutatóközpont mér. 

A Nézőpont Intézet vezetője itt leszögezte, hogy a megérzése szerint a Fidesz 5 vagy 7 százalékponttal nyerni fog. Erre Róna csak annyit mondott, hogy ő „nem ilyen bátor”, nem mert konkrét számot mondani, de annyit megkockáztatott, hogy egy picit több esélyét látja annak, hogy a Tisza megnyeri a választást. De a végeredménnyel kapcsolatban azt is megjegyezte, hogy 

messze több mint egy-két százalékot adna arra, hogy a Fidesz kerül többségbe.

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:

Még Puzsér Róbert is kinevette Róna cégét

A 21 Kutatóközpont és a Tisza Párt kapcsolata azért is kiemelten fontos kérdés, mivel a kutatóközpont nem egyszerűen a manipulációs kerekasztalba tömörülő elemzőcégek egyike, hanem ők jegyzik a Tiszának leginkább kedvező adatokat. 

Ők mérték először a Tisza előnyét 2024 októberében, emellett tavaly decemberben olyan mértékű vezetést tulajdonítottak Magyar Péteréknek, amilyet még „a Tisza legelkötelezettebb hívei sem tudtak komolyan venni” – emlékeztetett a Magyar Nemzet

Felidézték, hogy Puzsér Róbert például manipulációt emlegetve egyenesen kinevette az elemzőcéget, miután az decemberben azt publikálta, hogy 17 százalékpont a Tisza előnye a biztosan részt vevő pártválasztóknál, a teljes népesség körében pedig nyolc százalékponttal vezet a párt.

Ezzel szemben a Nézőpont Intézet nemrég azt mérte, hogy egy most vasárnapi országgyűlési választáson a Fidesz–KDNP a listás szavazatok 47 százalékát, míg a Tisza Párt a 40 százalékát szerezné meg.

Nyitókép: Képernyőfotó

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
LevEDIa
2026. február 04. 19:00
Ezek tényleg nem közvéleményt kutatnak, hanem elmentek "jós"-nak. Esküszöm, Baba Vanga vagy Nostradamus is megirigyelné őket. És talán Róna Dániel még az értelmesebb ....
Válasz erre
1
0
5m007h 0p3ra70r
2026. február 04. 18:50
» S ha 7 százaléknál többel fog nyerni a Fidesz, akkor azt mondom, hogy a január végi mérésünk nem volt jó« 🤣🤣🤣🤣🤣 A lófaszt fogod azt mondani. Vidékizni meg M1-ezni fogsz, mint legutóbb, meg azelőtt.
Válasz erre
0
0
Toma78
2026. február 04. 18:47
Tessék Orsós úr pedofil botrányáról nyilatkozni nyomorult Tiszás trollok? Ki a pedofil, kik fogadják maguk közé a gyerekbaszókat?; Pedofil Tiszás moslékok!🖕👎
Válasz erre
2
0
Sróf
2026. február 04. 18:43
Szánalmas. Az időjárás-jelentések szoktak kb. így hangozni. A hőmérséklet 10-16 fok körül alakul, a szél bizonyos területeken fokozódhat, helyenként csapadék is előfordulhat.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!