Percek alatt megbukott a toronymagas Tisza-előny – ismét egy baloldali szakértő szólta el magát (VIDEÓ)

A beszélgetés során megkerülhetetlen volt a 21 Kutatóközpont kedden ismertetett mérése, amely 16 százalékos Tisza-előnyt mutat. Ennek kapcsán Benyó Rita azt a kérdést tette fel, hogy amennyiben ez a prognózis jönne be áprilisban, akkor a Fidesz visszacsúszna-e arra a szintre, mint 2010-ben at MSZP, mikor mikor a jelenlegi kormánypártok kétharmados történelmi győzelmet arattak felettük.

Erre Róna Dániel visszakozni kezdett, és kijelentette,

a kalkulációik szerint Magyar Péter pártjának még ennél is nagyobb fölényre lenne szüksége a kétharmadhoz.

„Ha 16 százalékkal megverné a Fideszt a listás szavazatok tekintetében, akkor sem lenne kétharmada. Inkább 17-19 százalékot becslünk ahhoz, hogy a Tiszának kétharmada legyen”.

Majd azzal folytatta, hogy a műsorvezető csak a biztos pártválasztók közötti különbséget emlegeti, de a pártot választani tudók között csak 10 százalék a különbség, és ez alapján tették meg a mandátumbecslést is.