Percek alatt megbukott a toronymagas Tisza-előny – ismét egy baloldali szakértő szólta el magát (VIDEÓ)

Itt a Nézőpont legújabb kutatása: még a vártnál is rosszabbul áll a Tisza
Komoly pofon ez Magyar Péternek.
Komoly vita alakult ki a várható listás szavazatok számait illetően Mráz Ágos Sámuel és Róna Dániel között.
A Válasz Online legutóbbi podcast műsorában rámutattak arra, hogy bár már csak bő tíz hét van hátra a választásig, de közvélemény-kutatásokban merőben ellentétes számokat láthatunk.
A műsorvezető, Benyó Rita Róna Dániellel, a 21 Kutatóközpont és Mráz Ágoston Sámuellel, a Nézőpont Intézet igazgatójával olyan kérdésekre kereste választ többek között, hogy mi számít mérésnek, mi becslésnek, illetve mit lehet kezdeni a bizonytalanokkal.
Róna a műsor elején azzal igyekezett tompítani intézete Tiszához való kötődését, hogy elmondta, más pártoknak is dolgoztak már korábban, bár konkrétan egyiket sem nevezte meg. Kérdésre ugyanakkor azt elárulta, hogy egy Tisza-sziget meghívását elfogadta, és részt is vett a rendezvényükön.
A beszélgetés során megkerülhetetlen volt a 21 Kutatóközpont kedden ismertetett mérése, amely 16 százalékos Tisza-előnyt mutat. Ennek kapcsán Benyó Rita azt a kérdést tette fel, hogy amennyiben ez a prognózis jönne be áprilisban, akkor a Fidesz visszacsúszna-e arra a szintre, mint 2010-ben at MSZP, mikor mikor a jelenlegi kormánypártok kétharmados történelmi győzelmet arattak felettük.
Erre Róna Dániel visszakozni kezdett, és kijelentette,
a kalkulációik szerint Magyar Péter pártjának még ennél is nagyobb fölényre lenne szüksége a kétharmadhoz.
„Ha 16 százalékkal megverné a Fideszt a listás szavazatok tekintetében, akkor sem lenne kétharmada. Inkább 17-19 százalékot becslünk ahhoz, hogy a Tiszának kétharmada legyen”.
Majd azzal folytatta, hogy a műsorvezető csak a biztos pártválasztók közötti különbséget emlegeti, de a pártot választani tudók között csak 10 százalék a különbség, és ez alapján tették meg a mandátumbecslést is.
Vagyis, a saját mutatójában sem hisz a liberális kutató.
Ha azt kérdezed, hogy mi az a számsor, ami legjobban közelíti egy hipotetikus, most vasárnapi választás eredményét, akkor a 10 százalék pontot mondanám.
(...) Egy jövőbeli viselkedést nehezebb mérni, mint egy jelenbeli véleményt. Ezek miatt a módszertani problémák miatt gondolom ezt” – jelentette ki a 21 Kutatóközpont igazgatója.
A műsor legvégén egy kisebb vita kerekedett a résztvevők között, mivel Mráz Ágoston Sámuel szerint mind Róna, mind Benyó azt sejtette, hogy a Fidesz győzelmére már nincs esély. Erre a 21 Kutatóközpont vezetője úgy reagált, hogyha az a kérdés, hogy ki fog nyerni, akkor erre az a válasza, hogy nem tudja. „Simán el tudom képzelni, hogy a Fidesz nyer, nem lenne óriási meglepetés” – tette hozzá.
„Tíz százalékpont a különbség, de az én kalkulációm szerint 5 százalékponttal kell nyernie a Tiszának ahhoz, hogy abszolút többsége legyen, ha a Mi Hazánk is bejut a parlamentbe. Ez egy listás preferencia.
A választási rendszer olyan, hogy a Tiszának nagyon meg kell nyerni. Ha csak kicsit nyeri meg, és mondjuk csak 2 százalékkal kap többet mint a Fidesz, akkor valószínűbb, hogy a Fidesznek lesz több mandátuma”
– magyarázta Róna Dániel.
Itt Mráz közbevetette, hogy ez azért van, mert a városokba koncentrálódik a szavazat.
A Tisza Párthoz húzó közvélemény-kutató arra is kitért, hogy a másik ok, hogy még több idő hátra van, a következő hetekben pedig megérkezik a 13. havi nyugdíj, a 14. havi első negyede, illetve a nettó fizetés emeléseket is kézhez kapják a magyar polgárok.
„Ezek valószínűleg éreztetni fogják a hatásukat, ha február végén is ugyanazt mérnénk, mint most, mást mondanék” – tekintett előre Róna Dániel.
Valamivel később hozzáfűzte, hogy azt nagyon valószínűtlennek tartja, hogy 7 százalékkal többet kap listán a Fidesz, mint a Tisza. „Nem vagyok jós, nem tudom, mi fog történni. Ha nem történik rendkívüli, akkor ez tényleg ellent mondana az adatainknak. S ha 7 százaléknál többel fog nyerni a Fidesz, akkor azt mondom, hogy a január végi mérésünk nem volt jó” – húzta alá.
Itt a Nézőpont Intézet igazgatója azt a kérdést tette fel vitapartnerének, hogy akkor a 16 százalékból mennyi az igaz. Majd az a kérdés is elhangzott, hogy mennyivel fog a Tisza listán nyerni. „Tíz százalékkal?” – kérdezte.
Erre Róna úgy válaszolt, hogy
nem azt mondtam, hogy 10 százalékkal fog, hanem, hogy most ennyivel vezet.
Azt, hogy mennyivel fog, azt nem tudom. (...) Azt gondolom, hogy picit esélyesebb a Tisza, de nem annyival, amennyire tűnik” – fogalmazott.
Mráz Ágoston Sámuel ezután próbált egy mandátumbecslést kihúzni kollégájából. Róna Dániel végül azt felelte, ha most vasárnap lenne, akkor az a 10 százalékos különbség lenne szerinte, amit a 21 Kutatóközpont mér.
A Nézőpont Intézet vezetője itt leszögezte, hogy a megérzése szerint a Fidesz 5 vagy 7 százalékponttal nyerni fog. Erre Róna csak annyit mondott, hogy ő „nem ilyen bátor”, nem mert konkrét számot mondani, de annyit megkockáztatott, hogy egy picit több esélyét látja annak, hogy a Tisza megnyeri a választást. De a végeredménnyel kapcsolatban azt is megjegyezte, hogy
messze több mint egy-két százalékot adna arra, hogy a Fidesz kerül többségbe.
A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:
A 21 Kutatóközpont és a Tisza Párt kapcsolata azért is kiemelten fontos kérdés, mivel a kutatóközpont nem egyszerűen a manipulációs kerekasztalba tömörülő elemzőcégek egyike, hanem ők jegyzik a Tiszának leginkább kedvező adatokat.
Ők mérték először a Tisza előnyét 2024 októberében, emellett tavaly decemberben olyan mértékű vezetést tulajdonítottak Magyar Péteréknek, amilyet még „a Tisza legelkötelezettebb hívei sem tudtak komolyan venni” – emlékeztetett a Magyar Nemzet.
Felidézték, hogy Puzsér Róbert például manipulációt emlegetve egyenesen kinevette az elemzőcéget, miután az decemberben azt publikálta, hogy 17 százalékpont a Tisza előnye a biztosan részt vevő pártválasztóknál, a teljes népesség körében pedig nyolc százalékponttal vezet a párt.
Ezzel szemben a Nézőpont Intézet nemrég azt mérte, hogy egy most vasárnapi országgyűlési választáson a Fidesz–KDNP a listás szavazatok 47 százalékát, míg a Tisza Párt a 40 százalékát szerezné meg.
Nyitókép: Képernyőfotó
Ezt is ajánljuk a témában
Komoly pofon ez Magyar Péternek.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ellenzék a jelek szerint már készül Magyar Péter csúfos vereségére.