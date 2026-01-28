Itt a Nézőpont legújabb kutatása: még a vártnál is rosszabbul áll a Tisza

Mintegy 7,6 millió magyart, akár minden háztartást és családot sújthatnának a TISZA Pártnak tulajdonított megszorító tervek – írja a Nézőpont Intézet a legfrissebb kutatása alápján. Ismert: Tarr Zoltán, a TISZA EP-képviselője a párt etyeki fórumán arról beszélt, hogy a választás előtt sok mindenről nem szabad beszélni, mert abba belebukhatnak. „Választást kell nyerni, és utána mindent lehet” – hangoztatta Tarr. Az elhallgatott tervekre azóta csak a sajtóban kiszivárgott információk alapján lehet következtetni, amelyeket TISZA-közeli szakértők nyilatkozatai is megerősítenek.

A kutatóintézet leszögezi: a továbbiakban azokat az elképzeléseket hívjuk TISZA-tervnek, amelyek több sajtóorgánumban is megjelenítésre kerültek, illetve amelyeket a TISZA Párthoz köthető szakértők fogalmaztak meg, és amelyeket a nyilvánosságban a TISZÁ-nak tulajdonítanak.