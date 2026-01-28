Ft
nézőpont intézet tisza párt magyar péter tarr zoltán kutatás intézkedés

Itt a Nézőpont legújabb kutatása: még a vártnál is rosszabbul áll a Tisza

2026. január 28. 09:52

Komoly pofon ez Magyar Péternek.

2026. január 28. 09:52
null

Mintegy 7,6 millió magyart, akár minden háztartást és családot sújthatnának a TISZA Pártnak tulajdonított megszorító tervek – írja a Nézőpont Intézet a legfrissebb kutatása alápján. Ismert: Tarr Zoltán, a TISZA EP-képviselője a párt etyeki fórumán arról beszélt, hogy a választás előtt sok mindenről nem szabad beszélni, mert abba belebukhatnak. „Választást kell nyerni, és utána mindent lehet” – hangoztatta Tarr. Az elhallgatott tervekre azóta csak a sajtóban kiszivárgott információk alapján lehet következtetni, amelyeket TISZA-közeli szakértők nyilatkozatai is megerősítenek.

A kutatóintézet leszögezi: a továbbiakban azokat az elképzeléseket hívjuk TISZA-tervnek, amelyek több sajtóorgánumban is megjelenítésre kerültek, illetve amelyeket a TISZA Párthoz köthető szakértők fogalmaztak meg, és amelyeket a nyilvánosságban a TISZÁ-nak tulajdonítanak.

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

A Nézőpont Intézet a felnőtt magyar társadalomra reprezentatív adatfelvétel alapján vizsgálta hat intézkedés – a rezsicsökkentés megszüntetése, az eb- és macskaadó bevezetése, a progresszív adóemelés, a 13. havi és 14. havi nyugdíj eltörlése, az szja-mentesség megszüntetése és a családi adókedvezmény csökkentése – érintetti körét.

A Nézőpont Intézet hat pontban foglalt össze a lényeget:

  1. 5,9 millió, eddig teljesen rezsicsökkentett gáz- vagy villanyfogyasztású háztartásban élő magyar fizetne magasabb, piaci árú rezsit
  2. 4,6 millió magyarnak kellene adót fizetnie kisállatai után
  3. 2,9 millió magyart érintene a progresszív adóemelés
  4. 2,5 millió nyugdíjastól vennék el a 13. és 14. havi nyugdíjat
  5. 800 ezer édesanya esne el a személyi jövedelemadó-mentesség lehetőségétől
  6. 200 ezer magyar családi adókedvezményét csökkentenék

A fenti intézkedések összesen akár 7,6 millió magyart érintenének. Bár a vizsgált intézkedések a kiszivárgó elképzeléseknek csak egy részét jelentik, már ezek is halmozottan sújtanák a magyar háztartások többségét – állapítja meg a Nézőpont.

Hozzáteszik: mintegy 1,2 millió magyart érintene legalább egy, további 3,7 millió magyart sújtana legalább kettő, s még 2,4 millió főt legalább három, több mint negyedmillió magyart pedig akár négy intézkedéscsoport.

Fotó: AFP/Kisbenedek Attila

