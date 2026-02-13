Zelenszkij újra durván beavatkozna a magyar választásokba, íme Szijjártó csattanós válasza!

Messzire gurult az ukrán külügyminiszter gyógyszere: szerinte Magyarországnak Moszkvánál kellene panaszkodnia a Barátság kőolajvezetéket ért támadások miatt
Andrij Szibiha arra szólította fel a magyar kormányt, hogy „nyissa ki a szemét”.
Az ukrán elnök továbbra is megakadályozza, hogy a kőolajszállítás újrainduljon hazánk felé, pedig a Barátság vezeték műszakilag alkalmas lenne rá.
Ukrajna ismét megpróbál beleavatkozni a közelgő magyar választásokat. Más nem lehet a szándéka azzal, hogy Kijev továbbra sem engedélyezi a január 27-i, állítólagos orosz csapás miatt megrongálódott Barátság vezetéken át való kőolajszállítás újraindulását Magyarország felé.
A kormány nem hagyja szó nélkül Zelenszkijék döntését, amivel kapcsolatban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott: „ Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Barátság vezetéken való kőolajszállítás újraindításának megakadályozásával is a kormányt akarja nehéz helyzetbe hozni, de ez nem fog sikerülni.”
A minisztériumi közlemény hangsúlyozza továbbá, hogy mindössze 58 nap van hátra a magyar parlamenti választásig, de Ukrajna továbbra is megpróbálja befolyásolni annak végkimenetelét. A Barátság vezetéken való kőolajszállítás újraindításának megakadályozásával ugyanis Magyarország energiaellátásának biztonságát akarják kockáztatni. Méghozzá politikai alapon, a jelenlegi kormányt nehéz helyzetbe hozva, hiszen az újraindításnak semmiféle műszaki vagy technikai gátja nincsen.
Szijjártó Péter úgy véli, teljesen egyértelmű,
hogy mindezzel Zelenszkij a Tisza Pártot próbálja minél jobb helyzetbe hozni a kampányban.
A saját érdekei szerint, ami nem más, mint Magyar Péterék győzelme, hiszen ha a Tisza nyer, akkor megengedik, hogy „Magyarországot belerángassák a háborúba”, „a magyarok pénzét elvigyék Ukrajnába”, illetve támogatnák Ukrajna EU-tagságát is.
A szuverén nemzeti kormány azonban nem hagyja mindezt szó nélkül, és minderre nemet mond Brüsszelnek, közvetve Ukrajnának – szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter.
És azt is, hogy Zelenszkij példátlanul durva lépése ellenére a kormány garanciát vállal a Magyarország zavartalan és biztonságos energiaellátására.
Az elmúlt hónapban egy-egy orosz légi támadás megrongálta a Barátság-kőolajvezeték ukrajnai szakaszát Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint, ezért a Magyarországot és Szlovákiát ellátó vezetéken jelenleg nem érkezik olaj. Az X közösségi oldalon az ukrán politikus egy fotót is közzétett, mely szerinte a vezeték ellen január 27-én történt találat után készült. Szibiha szerint a támadás az olajáramlást is leállította a vezetéken – derül ki a Bloomberg összefoglalójából.
