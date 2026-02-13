Ft
02. 13.
péntek
Választások beavatkozás zelenszkij kőolajszállítás tisza párt barátság 2026 Szijjártó Péter

Zelenszkij újra durván beavatkozna a magyar választásokba, íme Szijjártó csattanós válasza!

2026. február 13. 08:18

Az ukrán elnök továbbra is megakadályozza, hogy a kőolajszállítás újrainduljon hazánk felé, pedig a Barátság vezeték műszakilag alkalmas lenne rá.

2026. február 13. 08:18
null

Ukrajna ismét megpróbál beleavatkozni a közelgő magyar választásokat. Más nem lehet a szándéka azzal, hogy Kijev továbbra sem engedélyezi a január 27-i, állítólagos orosz csapás miatt megrongálódott Barátság vezetéken át való kőolajszállítás újraindulását Magyarország felé. 

A kormány nem hagyja szó nélkül Zelenszkijék döntését, amivel kapcsolatban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott: „ Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Barátság vezetéken való kőolajszállítás újraindításának megakadályozásával is a kormányt akarja nehéz helyzetbe hozni, de ez nem fog sikerülni.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A minisztériumi közlemény hangsúlyozza továbbá, hogy mindössze 58 nap van hátra a magyar parlamenti választásig, de Ukrajna továbbra is megpróbálja befolyásolni annak végkimenetelét. A Barátság vezetéken való kőolajszállítás újraindításának megakadályozásával ugyanis Magyarország energiaellátásának biztonságát akarják kockáztatni. Méghozzá politikai alapon, a jelenlegi kormányt nehéz helyzetbe hozva, hiszen az újraindításnak semmiféle műszaki vagy technikai gátja nincsen.

Szijjártó Péter úgy véli, teljesen egyértelmű, 

hogy mindezzel Zelenszkij a Tisza Pártot próbálja minél jobb helyzetbe hozni a kampányban.

A saját érdekei szerint, ami nem más, mint Magyar Péterék győzelme, hiszen ha a Tisza nyer, akkor megengedik, hogy „Magyarországot belerángassák a háborúba”, „a magyarok pénzét elvigyék Ukrajnába”, illetve támogatnák Ukrajna EU-tagságát is.

A szuverén nemzeti kormány azonban nem hagyja mindezt szó nélkül, és minderre nemet mond Brüsszelnek, közvetve Ukrajnának – szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter. 

És azt is, hogy Zelenszkij példátlanul durva lépése ellenére a kormány garanciát vállal a Magyarország zavartalan és biztonságos energiaellátására.

Ki támadott?

Az elmúlt hónapban egy-egy orosz légi támadás megrongálta a Barátság-kőolajvezeték ukrajnai szakaszát Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint, ezért a Magyarországot és Szlovákiát ellátó vezetéken jelenleg nem érkezik olaj. Az X közösségi oldalon az ukrán politikus egy fotót is közzétett, mely szerinte a vezeték ellen január 27-én történt találat után készült. Szibiha szerint a támadás az olajáramlást is leállította a vezetéken – derül ki a Bloomberg összefoglalójából. 

 Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

recipp
2026. február 13. 10:00
És azért beszélnek egyre több és egyre hangosabb hülyeséget, mert azt remélik, hogy az ukrán államot bele tudják provokálni valami olyan reakcióba, amit aztán itthon fel tudnak használni a saját nyájuk elhülyítésére Nem értenek ugyanis két, egyenként is elég fontos dolgot. . Az egyik, hogy Ukrajna számára Magyarország a legkevésbé fontos szomszéd. Nyilván kellemetlen, amit Budapest az EU-n belül csinál, de valójában sokkal kevésbé jelentős, mint bármelyik másik szomszédos állam. Kijevnek sokkal fontosabb fenntartani a jó viszonyt a kulcsfontosságú katonai és energetikai tranzitország szomszédokkal, Lengyelországgal és Romániával, a fontos katonai beszállító (bizony ám!) Szlovákiával, vagy a humanitárius és gazdasági szempontból is fontos szomszéddal, Moldovával. Magyarország a többi szomszédhoz képest olyasmi, mint a tüske a köröm alatt: kellemetlen, de valójában semmi dráma.
recipp
2026. február 13. 09:58
Tény :Az olaj-gázvezetékek katonai célpontok ,mert abból finanszírozza Putyin és pincsije Orbán a háborút Ugyanis természetesen Ukrajna sem fog megtámadni egy NATO tagállamot. Elsősorban azért, mert az ukrán kormány és társadalom elkötelezetten törekszik a NATO-tagság elérésére, mert hosszú távon ettől remélik, hogy tartós védelmet ad az orosz agresszió ellen. Másrészt azért nem, mert a NATO tagjaival való politikai, gazdasági és katonai együttműködés létfontosságú abban, hogy Ukrajna fenn tudjon maradni és fel tudja tartóztatni az orosz agressziót. Harmadrészt pedig azért, mert az egész Magyarország-probléma egyszerűen nem ér annyit Kijev számára, hogy emiatt kockáztassa az együttműködést az EU-val és a NATO-val. . Nincs tehát semmiféle valós katonai veszély. Egyedül a magyar kormány - és nemcsak a hivatásos propagandisták, de a jobb sorsa érdemes Gulyás Gergely is - igyekszik úgy tenni, mintha bármiféle katonai fenyegetést jelentene Ukrajna Magyarországra.
recipp
2026. február 13. 09:54
Monte Carlo te még élsz vén szardarab ?Ezt érdemes tisztázni: nem, Ukrajna nem fenyegeti katonai lerohanással Magyarországot (a magyar kormány viszont hülyeségeket beszél NATO-tagként biztonságban vagyunk. Senki, tényleg senki nem fenyegeti Magyarországot katonai támadással. Sem Ukrajna, sem más állam. Emléxem rád recipkoki 2024. március 08. 13:03 Monte Carlo Orbán 2010 Merkel,Barosónak Brüsszelben : Európának fejet kéne hajtani Magyarország két egymás után következő kormánya -Gyurcsány-Bajnai -milyen Európában egyedülálló világbajnok módon kezelte a pénzügyi hitelválságot ,az IMF mentette meg az gazdaságot a 2001-es Orbán devizahitel,felelőtlen adósságvállalásai-Gripenek bérlése,PPP hitelek stb..magyarul ,a devizahitelek okozta devizakiáramlás miatt az MNB -nek nem maradt devizája a kltgvetés fedezésére ,ezért kellett az IMF hitel...másnap betették az MNB be és elmúlt a veszély részvényeire... bújj vissza a jómeleg orbánakolba ,az való neked nem a kommentelés höhöö..
akyokushinkaimestere
2026. február 13. 09:52
recipp 2026. február 13. 09:48 .Vicc, ma Ausztriában, a soproni határnál a drágább nyugati köolajból, a benzin ára 1.413 eur/liter volt, azaz 532,7 Ft/liter középárfolyammal számolva, eközben Sopronban 560 Ft/l." Hazudsz most jártam ausztriában, fiorentinában, és átszámolva 1440 ft volt a gázolaj és 1700 ft a benzin ,és kötelező kávé fogyasztás van a benzinkutakon 5 euró/ pohár áron.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!