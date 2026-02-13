Zelenszkij újra durván beavatkozna a magyar választásokba, íme Szijjártó csattanós válasza!

Ukrajna ismét megpróbál beleavatkozni a közelgő magyar választásokat. Más nem lehet a szándéka azzal, hogy Kijev továbbra sem engedélyezi a január 27-i, állítólagos orosz csapás miatt megrongálódott Barátság vezetéken át való kőolajszállítás újraindulását Magyarország felé.

A kormány nem hagyja szó nélkül Zelenszkijék döntését, amivel kapcsolatban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott: „ Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Barátság vezetéken való kőolajszállítás újraindításának megakadályozásával is a kormányt akarja nehéz helyzetbe hozni, de ez nem fog sikerülni.”