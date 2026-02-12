Ft
02. 12.
csütörtök
Brüsszel Lengyelország Magyarország Zbigniew Ziobro Orbán Viktor Európai Unió

Erre senki sem számított: Lengyelország könyörtelenül megtámadhatja Magyarországot

2026. február 12. 11:57

Nyíltan hátba szúrhatja hazánkat Tusk kormánya.

2026. február 12. 11:57
null

Waldemar Żurek lengyel igazságügyi miniszter bejelentette, hogy Lengyelország fontolóra veszi Magyarország beperlését az Európai Unió Bíróságán Zbigniew Ziobro volt lengyel miniszter magyarországi politikai menedékjoga miatt – írja a Do Rzeczy.

Żurek szerint az ügy Brüsszelben is komoly aggodalmat kelt,

és hangsúlyozta: az uniós tagállamok nem bíznak Orbán Viktor kormányában és a magyar igazságszolgáltatásban. Żurek hozzátette, hogy jogi lépések mellett akár szankciókat is kilátásba helyezhetnek Magyarországgal szemben.

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Hohokam
2026. február 12. 14:56
Nyugi, polákok - az EU parlamentben is ott ez a mocskos Salis, biztos védelemben, nálunk meg a ti politikai boszorkányüldözésetek elől menekülő politikusotok. Ez van. Tudjátok, jogállam meg efféle, amit mindenki máshogy szeret értelmezni.
madre79
2026. február 12. 14:12
Nekem lengyel eleim vannak! A dédim megtépte volna ezt a szemét Tuskot!
sargalettaparadicsomnempiros
2026. február 12. 13:59
A V4-eket is tönkrevágta a dagadt.
Türelem
2026. február 12. 13:49
Már várom a német csapatok varsói bevonulását.......
