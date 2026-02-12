Erre senki sem számított: Lengyelország könyörtelenül megtámadhatja Magyarországot

Waldemar Żurek lengyel igazságügyi miniszter bejelentette, hogy Lengyelország fontolóra veszi Magyarország beperlését az Európai Unió Bíróságán Zbigniew Ziobro volt lengyel miniszter magyarországi politikai menedékjoga miatt – írja a Do Rzeczy.

Żurek szerint az ügy Brüsszelben is komoly aggodalmat kelt,

és hangsúlyozta: az uniós tagállamok nem bíznak Orbán Viktor kormányában és a magyar igazságszolgáltatásban. Żurek hozzátette, hogy jogi lépések mellett akár szankciókat is kilátásba helyezhetnek Magyarországgal szemben.