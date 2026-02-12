Erre senki sem számított: Lengyelország könyörtelenül megtámadhatja Magyarországot

„Nyíltan hadat üzentek Magyarországnak” – végre megszólalt Orbán Viktor
Betelt a pohár a magyar miniszterelnöknél.
Nyíltan hátba szúrhatja hazánkat Tusk kormánya.
Waldemar Żurek lengyel igazságügyi miniszter bejelentette, hogy Lengyelország fontolóra veszi Magyarország beperlését az Európai Unió Bíróságán Zbigniew Ziobro volt lengyel miniszter magyarországi politikai menedékjoga miatt – írja a Do Rzeczy.
Żurek szerint az ügy Brüsszelben is komoly aggodalmat kelt,
és hangsúlyozta: az uniós tagállamok nem bíznak Orbán Viktor kormányában és a magyar igazságszolgáltatásban. Żurek hozzátette, hogy jogi lépések mellett akár szankciókat is kilátásba helyezhetnek Magyarországgal szemben.
