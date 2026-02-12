Ft
nemzetgazdasági minisztérium támogatás cukrászda

Édes élet: tízmilliárd feletti állami támogatás érkezhet a cukrászoknak

2026. február 12. 14:30

A kormány a cukrászdákra is kiterjeszti az 5+1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet.

2026. február 12. 14:30
null

A kormány a cukrászdákra is kiterjeszti az 5+1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az MTI-vel szerdán.

A tárca kiemelte: a cukrászdák a hazai vendéglátás egyik stabil pillérét, a magyar gasztronómia fontos részét jelentik. Több mint 3000 cukrászda működik Magyarországon, bevételük meghaladja a 127 milliárd forintot. A kormány a Magyar Cukrász Ipartestület javaslatára az 5+1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet a cukrászdákra is kiterjeszti, ami 2026-ban összesen 9-12 milliárd forintnyi támogatást jelenthet a magyarországi cukrászdák számára.

Magyarország forrásainak nem Ukrajnában, hanem a magyar vállalkozásoknál, így a turisztikai ágazat szereplőinél van a helye

– írták.

Hangsúlyozták: a kormány kiemelten segíti a turizmus egyik legfontosabb húzóágazatának számító vendéglátó szektor helyzetét, és folyamatosan azon dolgozik, hogy a szektor szereplőinek mindennapi működését könnyebbé tegye. Az ágazat támogatása érdekében a kormány januárban elindította az 5+1 pontból álló 100 milliárd forintot megmozgató – éttermekre vonatkozó – vendéglátóipari akciótervet, ezáltal is hozzájárulva a hazai turizmus teljesítményének növeléséhez.

A tárca felidézte, hogy a Magyar Cukrász Ipartestület megkereste a Nemzetgazdasági Minisztériumot és január 28-án kérelmezte, hogy az akciótervet terjesszék ki a cukrászdákra. A kormány az ágazat igényét és szakmai észrevételeit elfogadva az 5+1 pontból álló akciótervet a cukrászdákra is kiterjeszti. Ez az idei évben nagyjából 9-12 milliárd forint támogatást jelenthet több mint 3000 cukrászda számára – olvasható a tájékoztatóban.

(MTI) 

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
justiceforhungary
2026. február 12. 14:52
mindennel nem érthetünk egyet...
Válasz erre
0
0
cinkegolyó
2026. február 12. 14:51
Cserébe a cukrászok vihetnének egy kis minőséget a süteményekbe, mert azokban egyre több a cukor és a műhab.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!