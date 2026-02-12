Édes élet: tízmilliárd feletti állami támogatás érkezhet a cukrászoknak

Megüzenték Von der Leyennek: súlyos hátrány éri a magyarokat, azonnal cselekednie kell a Bizottságnak
A kormány a cukrászdákra is kiterjeszti az 5+1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet.
A tárca kiemelte: a cukrászdák a hazai vendéglátás egyik stabil pillérét, a magyar gasztronómia fontos részét jelentik. Több mint 3000 cukrászda működik Magyarországon, bevételük meghaladja a 127 milliárd forintot. A kormány a Magyar Cukrász Ipartestület javaslatára az 5+1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet a cukrászdákra is kiterjeszti, ami 2026-ban összesen 9-12 milliárd forintnyi támogatást jelenthet a magyarországi cukrászdák számára.
Hangsúlyozták: a kormány kiemelten segíti a turizmus egyik legfontosabb húzóágazatának számító vendéglátó szektor helyzetét, és folyamatosan azon dolgozik, hogy a szektor szereplőinek mindennapi működését könnyebbé tegye. Az ágazat támogatása érdekében a kormány januárban elindította az 5+1 pontból álló 100 milliárd forintot megmozgató – éttermekre vonatkozó – vendéglátóipari akciótervet, ezáltal is hozzájárulva a hazai turizmus teljesítményének növeléséhez.
A tárca felidézte, hogy a Magyar Cukrász Ipartestület megkereste a Nemzetgazdasági Minisztériumot és január 28-án kérelmezte, hogy az akciótervet terjesszék ki a cukrászdákra. A kormány az ágazat igényét és szakmai észrevételeit elfogadva az 5+1 pontból álló akciótervet a cukrászdákra is kiterjeszti. Ez az idei évben nagyjából 9-12 milliárd forint támogatást jelenthet több mint 3000 cukrászda számára – olvasható a tájékoztatóban.
