Döntött a kormány: tavasztól fontos változás lép életbe a jogosítványoknál

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Ha Brüsszel a jelenlegi irányba megy tovább, az életveszély. Egész Európára nézve – értékeltek az elemzők. És bizonyítékoknak sincsenek híján.
A támogatás január 1-jéig visszamenőleg is igényelhető.
Egy társadalmi egyeztetésre bocsátott kormányrendelet-tervezet értelmében 2026. március 1-től az állam átvállalná a jogosítványszerzés költségeit a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloktól. A támogatás a „B” (személygépkocsi) és „C” (tehergépkocsi) kategóriás vezetői engedélyek, valamint a Gépjárművezetői képesítési igazolvány (GKI) megszerzésére vonatkozik, és 2026. január 1-jéig visszamenőleg igényelheti majd minden gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedett gyerek és fiatal felnőtt.
A kormány ezzel a gyermekvédelmi gondozottak mobilitását és foglalkoztatottságát szeretné támogatni.
A támogatás kiterjed a képzések díjára, valamint a vezetői engedély kiállításának költségére is. A jogosultság nem vonatkozik a javítóintézeti nevelésben részesülőkre és az utógondozói ellátásból érintett javítóintézeti fiatalokra. Az elszámolás és támogatás igénylése a fenntartó által előlegezett költségek megtérítésére vonatkozik, függetlenül attól, hogy a fiatal sikeresen teljesíti-e a képzést és vizsgákat.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán