Döntött a kormány: tavasztól fontos változás lép életbe a jogosítványoknál

Egy társadalmi egyeztetésre bocsátott kormányrendelet-tervezet értelmében 2026. március 1-től az állam átvállalná a jogosítványszerzés költségeit a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloktól. A támogatás a „B” (személygépkocsi) és „C” (tehergépkocsi) kategóriás vezetői engedélyek, valamint a Gépjárművezetői képesítési igazolvány (GKI) megszerzésére vonatkozik, és 2026. január 1-jéig visszamenőleg igényelheti majd minden gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedett gyerek és fiatal felnőtt.

A kormány ezzel a gyermekvédelmi gondozottak mobilitását és foglalkoztatottságát szeretné támogatni.