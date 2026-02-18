Ft
állami gondozott vezetői engedély támogatás gyermekvédelem

Döntött a kormány: tavasztól fontos változás lép életbe a jogosítványoknál

2026. február 18. 06:38

A támogatás január 1-jéig visszamenőleg is igényelhető.

2026. február 18. 06:38
null

Egy társadalmi egyeztetésre bocsátott kormányrendelet-tervezet értelmében 2026. március 1-től az állam átvállalná a jogosítványszerzés költségeit a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloktól. A támogatás a „B” (személygépkocsi) és „C” (tehergépkocsi) kategóriás vezetői engedélyek, valamint a Gépjárművezetői képesítési igazolvány (GKI) megszerzésére vonatkozik, és 2026. január 1-jéig visszamenőleg igényelheti majd minden gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedett gyerek és fiatal felnőtt.

A kormány ezzel a gyermekvédelmi gondozottak mobilitását és foglalkoztatottságát szeretné támogatni.

A támogatás kiterjed a képzések díjára, valamint a vezetői engedély kiállításának költségére is. A jogosultság nem vonatkozik a javítóintézeti nevelésben részesülőkre és az utógondozói ellátásból érintett javítóintézeti fiatalokra. Az elszámolás és támogatás igénylése a fenntartó által előlegezett költségek megtérítésére vonatkozik, függetlenül attól, hogy a fiatal sikeresen teljesíti-e a képzést és vizsgákat.

Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán 

 

