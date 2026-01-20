Nem hagyja magára az éttermeket a kormány – új fejlesztési programot jelentett be Nagy Márton

A kormány egy 5+1 elemből álló speciális támogatási csomagot fogadott el, amelynek célja a magyarországi éttermek nehéz helyzetének enyhítése – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebook-oldalán.

A bejelentés szerint a kormány rendkívüli, mintegy 100 milliárd forintos támogatással kíván segíteni a hazai vendéglátóhelyeknek, különös tekintettel az éttermekre.

A Gazdasági Kabinet legutóbbi ülésén áttekintették a turisztikai szektor múlt évi eredményeit és az idei kilátásokat. Az értékelés alapján egyértelművé vált, hogy a vendéglátóipar – és ezen belül különösen az éttermek – továbbra is komoly kihívásokkal küzd, ezért célzott intézkedésekre van szükség. A Magyar Nemzet azt írta, korábbi adatok szerint az elmúlt években több ezerrel csökkent az éttermek és büfék száma Magyarországon, ami riasztó tendenciát jelez. A kormány ezért döntött a szektor soron kívüli, extra támogatása mellett, hiszen a vendéglátás mintegy százezer magyar család megélhetését biztosítja. A csomag részletei jelenleg még kidolgozás alatt állnak.