Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány nagy márton gazdasági kabinet

Nem hagyja magára az éttermeket a kormány – új fejlesztési programot jelentett be Nagy Márton

2026. január 20. 17:30

Óriási összeghez juthatnak a vendéglátók.

2026. január 20. 17:30
null

A kormány egy 5+1 elemből álló speciális támogatási csomagot fogadott el, amelynek célja a magyarországi éttermek nehéz helyzetének enyhítése – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebook-oldalán.

A bejelentés szerint a kormány rendkívüli, mintegy 100 milliárd forintos támogatással kíván segíteni a hazai vendéglátóhelyeknek, különös tekintettel az éttermekre.

A Gazdasági Kabinet legutóbbi ülésén áttekintették a turisztikai szektor múlt évi eredményeit és az idei kilátásokat. Az értékelés alapján egyértelművé vált, hogy a vendéglátóipar – és ezen belül különösen az éttermek – továbbra is komoly kihívásokkal küzd, ezért célzott intézkedésekre van szükség. A Magyar Nemzet azt írta, korábbi adatok szerint az elmúlt években több ezerrel csökkent az éttermek és büfék száma Magyarországon, ami riasztó tendenciát jelez. A kormány ezért döntött a szektor soron kívüli, extra támogatása mellett, hiszen a vendéglátás mintegy százezer magyar család megélhetését biztosítja. A csomag részletei jelenleg még kidolgozás alatt állnak. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép forrása: MTI/Kovács Attila

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
molga8
2026. január 20. 18:46
Nem kéne 6000-ért adni egy rántotthúst krumplival, és akkor nem naponta 2 vendégük lenne. Érdekes, ahol 3000-ért adják ugyanezt, ugyanabban a városban, ott teltház van. Túl éhesek voltak az étterem tulajok, szép lassan ünnepi alkalmakra korlátozták le a vendégeik étterem látogatási kedvét. Tisztelet a kivételnek.
Válasz erre
2
0
auditorium
2026. január 20. 17:57
A vendéglátóipar a németeknél is stagnált, sőt egyre több étterem zárt volna be, de a kormányuk 7%-ra vitte le a MWSt-t (a német AFA-t), igy könnyebben tudnak ismét lábra állni. Az utóbbi két-három évben az élelmiszer, a szállitás, az energia 2O-3O%-kal lett drágább. A fényes nyugaton is egyre többen mennek az ingyenkonyhára vagy az élelemelosztó központokba tartós élelemért.
Válasz erre
0
0
jump-ing
2026. január 20. 17:54
Vajon mewlíyik zsírdisznó lesz a reklámarc? (orbánc vagy nagy)
Válasz erre
2
0
akitiosz
2026. január 20. 17:51
A másik ok a nehéz helyzetre, amiről viszont maga a vendéglátás tehet, tehát önhibájából saját magát hozta nehéz helyzetbe az az, hogy a saját hagyományaival ellentétben már nem ad enni a vendégeknek, csak jelképesen. Törvényt kellene hozni, hogy az éttermek felnőtteknek felnőtt adagot kötelesek adni. Akkora adagot, amekkorát manapság szoktak adni, csak fél áron, gyerekadagként árusíthatnak. Ez pedig állami feladat lenne. Enélkül nem fog javulni a vendéglátás. Étterembe étkezni járnának az emberek. Ami egyszerűen lehetetlen a koncentrációs tábori méretű adagok miatt. Szóval a legeslegminimálisabb elvárásnak annak kellene lennie az éttermekkel szemben, hogy adnak rendesen enni a hozzájuk betérő vendégeknek. Ebben tessék intézkednie az állam bácsinak!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!