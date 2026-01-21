Ft
Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
Marco Rossi magyar válogatott MLSZ

„Rögeszmévé vált ez az ügy Magyarországon” – saját bőrén tapasztalta meg Rossi a kudarc hatásait

2026. január 21. 17:40

Olaszországban nyilatkozott a vb-selejtezős kudarcról a szövetségi kapitány. Marco Rossi azt is elárulta, nem ragaszkodott a nemzeti csapat kispadjához.

2026. január 21. 17:40
null

Hosszabb interjút adott Olaszországban a Nemzeti Sportnak Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, aki hosszú hallgatás után beszélt a kudarccal végződött vb-selejtezőről is. A beszélgetés teljes terjedelemben csütörtökön jelenik meg, de egy rövidebb ízelítő már napvilágot látott a lap különböző médiafelületein. Az olasz szakember ebben elárulja, a csapat és a szakmai stáb, valamint a szurkolók számára is rögeszmévé vált a vb-re jutás, így a dolgok alakulása valóságos átoknak tűnik.

ROSSI, Marco; SZOBOSZLAI Dominik
A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik és csapatkapitánya, Marco Rossi
Fotó: MTI/Illyés Tibor

A saját bőrömön érzem, mit jelent Magyarországnak a vb-re jutás kérdése. Sajnos megszállottan üldöztük és valóságos átokká vált”

– fogalmazott Rossi, aki azt is hozzátette, nem ragaszkodott minden áron a magyar válogatott kispadjához, mert úgy érzi, ha elengedte volna a kezét a szövetség, akkor vállalnia kellett volna a felelősséget az elbukott cél miatt.

Marco Rossi Szoboszlairól

A szövetségi kapitány hangsúlyozta, amíg a nemzeti együttes csapatkapitányában, Szoboszlai Dominikban megvan az elszántság, addig vezéregyénisége lesz ennek a gárdának.

Ő egy példakép. A magyar futball közelmúltjában nem sok olyan játékos akad, akinél a tehetség mellé ilyen akaraterő párosult”

– jelentette ki a Míster.

A teljes beszélgetés csütörtöktől érhető majd el.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

