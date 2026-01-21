„Rögeszmévé vált ez az ügy Magyarországon” – saját bőrén tapasztalta meg Rossi a kudarc hatásait

Megkérdezték Orbán Viktort, ki fog nyerni Budapesten – ezt válaszolta
Magyarországon mindenkinek megvan a határozott véleménye a fociról. Orbán Viktorral sincs ez másként.
Olaszországban nyilatkozott a vb-selejtezős kudarcról a szövetségi kapitány. Marco Rossi azt is elárulta, nem ragaszkodott a nemzeti csapat kispadjához.
Hosszabb interjút adott Olaszországban a Nemzeti Sportnak Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, aki hosszú hallgatás után beszélt a kudarccal végződött vb-selejtezőről is. A beszélgetés teljes terjedelemben csütörtökön jelenik meg, de egy rövidebb ízelítő már napvilágot látott a lap különböző médiafelületein. Az olasz szakember ebben elárulja, a csapat és a szakmai stáb, valamint a szurkolók számára is rögeszmévé vált a vb-re jutás, így a dolgok alakulása valóságos átoknak tűnik.
A saját bőrömön érzem, mit jelent Magyarországnak a vb-re jutás kérdése. Sajnos megszállottan üldöztük és valóságos átokká vált”
– fogalmazott Rossi, aki azt is hozzátette, nem ragaszkodott minden áron a magyar válogatott kispadjához, mert úgy érzi, ha elengedte volna a kezét a szövetség, akkor vállalnia kellett volna a felelősséget az elbukott cél miatt.
A szövetségi kapitány hangsúlyozta, amíg a nemzeti együttes csapatkapitányában, Szoboszlai Dominikban megvan az elszántság, addig vezéregyénisége lesz ennek a gárdának.
Ő egy példakép. A magyar futball közelmúltjában nem sok olyan játékos akad, akinél a tehetség mellé ilyen akaraterő párosult”
– jelentette ki a Míster.
A teljes beszélgetés csütörtöktől érhető majd el.
