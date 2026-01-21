„Rögeszmévé vált ez az ügy Magyarországon” – saját bőrén tapasztalta meg Rossi a kudarc hatásait

Marco Rossi Szoboszlairól

A szövetségi kapitány hangsúlyozta, amíg a nemzeti együttes csapatkapitányában, Szoboszlai Dominikban megvan az elszántság, addig vezéregyénisége lesz ennek a gárdának.

Ő egy példakép. A magyar futball közelmúltjában nem sok olyan játékos akad, akinél a tehetség mellé ilyen akaraterő párosult”

– jelentette ki a Míster.