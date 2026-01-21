Megkérdezték Orbán Viktort, ki fog nyerni Budapesten – ezt válaszolta

A Bajnokok Ligája az a sorozat, amelyben tökéletesen megjósolhatatlan, hogy mely csapatok érhetnek oda a döntőbe, a szuperszámítógép azonban különösebb tét nélkül meghatározta szubjektív erősorrendjét. A keretérték, a mutatott forma és a jelenlegi helyezés is sokat nyomott a latba, amely alapján a makulátlan mérleggel szereplő listavezető Arsenalt és a német óriás Bayern Münchent tartja a legesélyesebbnek a budapesti döntőben való részvételre. Az angol bajnok Liverpool végső győzelmére közben csupán 7 százalékot ad. Alighanem lenne, aki vitatkozna a megállapítással.