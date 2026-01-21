Ft
Bajnokok Ligája döntő Puskás aréna

Megkérdezték Orbán Viktort, ki fog nyerni Budapesten – ezt válaszolta

2026. január 21. 16:03

Magyarországon mindenkinek megvan a határozott véleménye a fociról. Orbán Viktorral sincs ez másként.

2026. január 21. 16:03
null

Hat hétnyi várakozás után újraindult a labdarúgó Bajnokok Ligája, amelynek döntőjét Magyarországon rendezik. A Puskás Arénáig vezető izgalmas úton már az alapszakasz 7., utolsó előtti fordulójánál járunk, január utolsó hetében végérvényesen eldől, melyik nyolc csapat jut automatikusan a nyolcaddöntőbe a 36 csapatos főtábláról, és mely együtteseknek kell még egy kőkemény párharcot vívniuk, hogy tovább reménykedhessenek a budapesti repülőjegyben. Orbán Viktor a közösségi oldalán rukkolt elő egy friss videóval: fókuszban a BL-döntő.

Orbán BL
Orbán Viktor is nagyon várja: május 30-án Budapest rendezheti a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét
Fotó: Franck Fife/AFP

A szervezők lázasan készülnek a május 30-i fináléra, amely óriási sportdiplomáciai sikert jelent hazánknak.

Ezt is ajánljuk a témában

Orbán Viktor a BL-döntőről

A csúcsmérkőzés előtt hatalmas futballfanatikusként Orbán Viktor miniszterelnök is elmondta a véleményét a kérdésben, hogy szerinte ki nyeri a magyarországi döntőt a sztárcsapatok versengésében! Rajta kívül a sportág hazai arcai közül Csányi Sándor, Gera Zoltán, Juhász Roland, Lőw Zsolt, Pintér Attila, Marco Rossi és Torghelle Sándor is előretekintett a közösségi oldalra feltöltött videó tanúsága szerint.

A Bajnokok Ligája az a sorozat, amelyben tökéletesen megjósolhatatlan, hogy mely csapatok érhetnek oda a döntőbe, a szuperszámítógép azonban különösebb tét nélkül meghatározta szubjektív erősorrendjét. A keretérték, a mutatott forma és a jelenlegi helyezés is sokat nyomott a latba, amely alapján a makulátlan mérleggel szereplő listavezető Arsenalt és a német óriás Bayern Münchent tartja a legesélyesebbnek a budapesti döntőben való részvételre. Az angol bajnok Liverpool végső győzelmére közben csupán 7 százalékot ad. Alighanem lenne, aki vitatkozna a megállapítással.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

