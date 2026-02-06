Ezt mondta Bolla Bendegúz a Fradi érdeklődéséről és a drámai magyar–írről

A Bollát foglalkoztató rapid ejtette ki a Kl selejtezőjében a magyar ETO FC-t / Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Klubszinten sem zárt jó őszt Bolla, ugyanis az SK Rapid öt fordulóval az alapszakasz vége előtt csupán a hetedik helyen áll a 12 csapatos bajnokságban, és ha nem tud legalább egy helyet javítani, akkor a rájátszásban a bennmaradásért kell küzdenie.

„Jócskán alulteljesített a csapat, nem méltó a Rapidhoz a hetedik helyünk a bajnokságban. Főleg a keret minősége alapján. A téli edzőváltás után, amikor Peter Stöger (a Fradi volt vezetőedzője – a szerk.) ment, és Johannes Hoff Thorup jött, új útra léptünk. A felkészülést már a dán trénerrel végeztük, tetszik a futballról alkotott elképzelése, illik a csapathoz, ugyanakkor megvannak még a rossz beidegződéseink, amikkel mielőbb le kell számolnunk.”

A Rapid a harmadik számú európai kupasorozatban sem brillírozott, hiszen a 36 együttest felvonultató Konferencia-ligában az utolsó mérkőzésén szerzett egy pontjával az utolsó helyen zárt.