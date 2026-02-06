Ezt mondta Bolla Bendegúz a Fradi érdeklődéséről és a drámai magyar–írről

Folytatódhat a Fradi magyarosítása: válogatott játékosért tettek ajánlatot
Klubja azonban most még nem akarja eladni a futballistát.
Bolla Bendegúz az elmúlt fél évéről beszélt. A magyar válogatott labdarúgó a klubcsapatában sem tudott vigasztalódni.
Bolla Bendegúz, az osztrák az SK Rapid magyar válogatott labdarúgója terjedelmes interjút adott a Büntetőnek. A 26 éves szélső nehéz őszi szezonon van túl, nemzeti csapatunk mellett a klubcsapatában is rossz élményeket gyűjtött.
Bollával kapcsolatban felröppentek olyan hírek, hogy a Ferencváros szeretné hazacsábítani, de a Rapid elutasította az ajánlatot. Arról is lehetett olvasni, hogy az olasz első osztályú Udinese is érdeklődött iránta, de végül maradt a bécsieknél.
„Mindig igyekszem függetleníteni magam a különböző átigazolási pletykáktól, de annyit elárulhatok, hogy nyitott kommunikáció van köztem és a klubom között, és abban maradtunk, hogy a télen kizárólag akkor hagyom el a Rapidot, ha olyan ajánlat érkezik, amely mindenkinek megfelelő – árulta el a Büntetőnek Bolla. –
A mai Ferencvárost senkinek sem kell bemutatni, odahaza a legdominánsabb együttes, egy ideje pedig már az európai főtábla állandó résztvevője, mondhatni nemzetközileg is meghatározó klub. Megtisztelő, ha a Fradi érdeklődik egy játékos iránt, ugyanakkor a Rapid sportigazgatója az első perctől leszögezte, alapemberként számolnak velem. Nehéz helyzetben van a csapat, nem zártuk valami fényesen az őszt, a téli átigazolási időszak pedig már csak olyan, hogy elég bajosan lehet egy-egy játékost pótolni.”
Az Udinese megkeresését így kommentálta:
Egész életemben azért dolgoztam, hogy topligás csapatba kerüljek, de ahogy az előbb is mondtam, tisztában voltam vele, hogy nehezen engedne el a Rapid. Mindenesetre jó visszajelzés, hogy a Parma után egy másik olasz egyesület érdeklődését is felkeltettem.
Túl vagyunk rajta, most már csak a klubomra koncentrálok, arra, hogy közösen minél jobb szezont zárjunk. Remélem, idővel sikerül megugrani ezt a lépcsőfokot, és az öt európai topliga egyikébe szerződhetek, addig azonban mindent megteszek a Rapid sikeréért.”
Elmondása szerint még nem tudta túltenni magát az írek elleni vereségen, amellyel eldőlt, nemzeti csapatunk megint nem lesz ott a világbajnokságon.
A lelkem mélyén továbbra is gyötör, és egy ideig még alighanem így lesz. Nem is szívesen beszélek róla… Ahhoz még túlontúl fáj
– fogalmazott Bolla, aki szerint ekkora csalódásban még nem volt része. – Az a típus vagyok egyébként, aki magában igyekszik rendezni a dolgokat, az első napokban senkivel sem beszéltem az átéltekről. Emlékszem, kaptam két szabadnapot, de ki sem mozdultam a fehérvári házunkból. Belül persze pörögtek a gondolatok, de nem akartam senkivel sem megosztani.”
Hozzátette: Troy Parrott harmadik gólját soha többé nem akarja látni. A mérkőzéssel kapcsolatban két tanulságot vont le:
Klubszinten sem zárt jó őszt Bolla, ugyanis az SK Rapid öt fordulóval az alapszakasz vége előtt csupán a hetedik helyen áll a 12 csapatos bajnokságban, és ha nem tud legalább egy helyet javítani, akkor a rájátszásban a bennmaradásért kell küzdenie.
„Jócskán alulteljesített a csapat, nem méltó a Rapidhoz a hetedik helyünk a bajnokságban. Főleg a keret minősége alapján. A téli edzőváltás után, amikor Peter Stöger (a Fradi volt vezetőedzője – a szerk.) ment, és Johannes Hoff Thorup jött, új útra léptünk. A felkészülést már a dán trénerrel végeztük, tetszik a futballról alkotott elképzelése, illik a csapathoz, ugyanakkor megvannak még a rossz beidegződéseink, amikkel mielőbb le kell számolnunk.”
A Rapid a harmadik számú európai kupasorozatban sem brillírozott, hiszen a 36 együttest felvonultató Konferencia-ligában az utolsó mérkőzésén szerzett egy pontjával az utolsó helyen zárt.
Ugyanazt tudom mondani, amit a hetedik helyre: gyalázatos. Az volt a célunk, hogy a kieséses szakaszba jussunk, nagyon nem jött össze. Ebből is látszik, hogy valami nem működött nálunk az ősszel.”
Végezetül szó esett a tetoválásairól is. Elárulta, csináltatott volna még egyet, ha kijutottak volna a világbajnokságra, erről ígéretet is tett, de ez még várat magára. Kiderült, melyik a legfontosabb tetoválása. Az első.
„Már kiskoromban találkoztam ezzel a mondattal, mindvégig ott motoszkált a fejemben, és amikor eljött az ideje, magamra tetováltattam. Úgy szól, hogy »az életben csak egyféle siker létezik, ha úgy élhetsz, ahogy te szeretnél«.
Magamra fordítva, nekem mindig az volt az álmom, hogy futballistává váljak, idővel azonban az álom módosult, és most már azt szeretném, hogy topligás játékos legyek. Oda igyekszem eljutni, akkor teljesedne be valójában az álmom. Az lenne nekem az abszolút siker.”
Nyitókép: Illyés Tibor/MTI/MTVA