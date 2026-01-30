Folytatódhat a Fradi magyarosítása: válogatott játékosért tettek ajánlatot

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre
„Ha egy lépés távolságból nézzük, akkor érzi mindenki” – fogalmazott a szakértő.
Bolla Bendegúzt a télen nem akarja elengedni a Rapid Wien. Az osztrák klub a hírek szerint visszautasította a Ferencváros első ajánlatát a magyar válogatott játékosért.
Az osztrák Sky információi szerint a Rapid Wien visszautasította a Ferencváros első, írásos ajánlatát Bolla Bendegúzért. Markus Katzer, a bécsi klub sportigazgatója csütörtökön azt mondta, a télen nem szeretnék elengedni a 34-szeres magyar válogatott játékost.
Bendi abszolút alapember, nagyon fontos játékosunk. Nem tudom, hogy egy ilyen játékos számára a téli átigazolás megfelelő lépés-e
– mondta a sportvezető.
A klubváltás tehát lehet, hogy most még meghiúsul, de a Sky megjegyzi,
a nyári átigazolás már egyáltalán nem tűnik kizártnak, mert a magyar futballista szerződése jövő nyáron lejár a Rapidnál.
Bolla 2021-ben állt légiósnak, a Fehérvártól az angol Wolverhampton vásárolta meg, amely kétszer is kölcsönadta Svájcba, előbb a Grasshoppersnek, majd a Servette-nek. A Rapid 2024 nyarán szerződtette, s azóta 72 mérkőzésen négy gólt és öt gólpasszt jegyzett az együttes színeiben.
A jobbhátvédként, jobb oldali szárnyvédőként, sőt szükség esetén jobb oldali támadóként is bevethető Bolla posztján a Ferencvárosnak jelenleg két játékosa van, közülük
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka