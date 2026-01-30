Ft
Rapid Wien Ferencváros Bolla Bendegúz FTC

Folytatódhat a Fradi magyarosítása: válogatott játékosért tettek ajánlatot

2026. január 30. 11:20

Bolla Bendegúzt a télen nem akarja elengedni a Rapid Wien. Az osztrák klub a hírek szerint visszautasította a Ferencváros első ajánlatát a magyar válogatott játékosért.

2026. január 30. 11:20
null

Az osztrák Sky információi szerint a Rapid Wien visszautasította a Ferencváros első, írásos ajánlatát Bolla Bendegúzért. Markus Katzer, a bécsi klub sportigazgatója csütörtökön azt mondta, a télen nem szeretnék elengedni a 34-szeres magyar válogatott játékost.

Bendi abszolút alapember, nagyon fontos játékosunk. Nem tudom, hogy egy ilyen játékos számára a téli átigazolás megfelelő lépés-e

– mondta a sportvezető.

A klubváltás tehát lehet, hogy most még meghiúsul, de a Sky megjegyzi, 

a nyári átigazolás már egyáltalán nem tűnik kizártnak, mert a magyar futballista szerződése jövő nyáron lejár a Rapidnál.

BOLLA Bendegúz
Bolla Bendegúz eddig 34-szer lépett pályára a magyar válogatottban (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Bolla 2021-ben állt légiósnak, a Fehérvártól az angol Wolverhampton vásárolta meg, amely kétszer is kölcsönadta Svájcba, előbb a Grasshoppersnek, majd a Servette-nek. A Rapid 2024 nyarán szerződtette, s azóta 72 mérkőzésen négy gólt és öt gólpasszt jegyzett az együttes színeiben.

A jobbhátvédként, jobb oldali szárnyvédőként, sőt szükség esetén jobb oldali támadóként is bevethető Bolla posztján a Ferencvárosnak jelenleg két játékosa van, közülük 

  • Cebrail Makreckisnek – a Transfermarkt adatbázisa szerint – a mostani idény végén lejár a szerződése, 
  • míg a tavaly nyáron érkező Cadu az utóbbi időben többször is a bal oldalon szerepelt.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

 

