Folytatódhat a Fradi magyarosítása: válogatott játékosért tettek ajánlatot

a nyári átigazolás már egyáltalán nem tűnik kizártnak, mert a magyar futballista szerződése jövő nyáron lejár a Rapidnál.

Bolla Bendegúz eddig 34-szer lépett pályára a magyar válogatottban (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Bolla 2021-ben állt légiósnak, a Fehérvártól az angol Wolverhampton vásárolta meg, amely kétszer is kölcsönadta Svájcba, előbb a Grasshoppersnek, majd a Servette-nek. A Rapid 2024 nyarán szerződtette, s azóta 72 mérkőzésen négy gólt és öt gólpasszt jegyzett az együttes színeiben.

A jobbhátvédként, jobb oldali szárnyvédőként, sőt szükség esetén jobb oldali támadóként is bevethető Bolla posztján a Ferencvárosnak jelenleg két játékosa van, közülük