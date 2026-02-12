Súlyos balesetet szenvedett Molnár Gyula

A Demokratikus Koalíció megerősítette a 24.hu értesülését, miszerint balesetet szenvedett Molnár Gyula, a párt politikusa, akit jelenleg is kórházban ápolnak. A portál információi szerint Molnár egy családi eseményen zuhant le a lépcsőről, állapota súlyos. A DK közölte: a történtek ellenére továbbra is ő a párt jelöltje a 2026-os országgyűlési választáson a budapesti 18. egyéni választókerületben, amely a XI. kerület egy részét és Budafok–Tétényt foglalja magában.

Molnár Gyula hosszú politikai pályafutással rendelkezik: 1994 és 2010 között az MSZP országgyűlési képviselője volt, 2002-től nyolc éven át a XI. kerület polgármestereként dolgozott. 2016-ban az MSZP elnökévé választották, majd 2018-ban egyéni jelöltként ismét parlamenti mandátumot szerzett, de a párt gyenge választási eredménye után lemondott a pártvezetői posztról.