„Kár Sallaiért” – hatalmas vitát váltott ki a Galatasaray döntése, már az edzőnek is üzentek

A török Galatasaray szurkolóinál hatalmas vitát váltott ki a klub egyik téli igazolása. Az isztambuli labdarúgócsapat az idény végéig kölcsönvette a Bayern Münchentől azt a Sacha Boey-t, aki korábban már két és fél évet lehúzott náluk, és innen szerződött a bajorokhoz. Sokak szerint a 25 éves jobbhátvédre – aki a betegsége miatt ebben az évadban nem sokat játszott – nem volt szükség, ugyanis ezen a poszton remekül teljesít a magyar válogatott Sallai Roland.

Boey érkezése megosztotta a drukkereket. Egyesek szerint Sallai miatt nem volt rá szükség, mások viszont úgy vélik, a keret bővítése miatt jó döntés volt a tavaszra visszahozni. Sallai Roland egyébként alapembernek számít, és jobbhátvédként is nagyszerű teljesítményt nyújt, így kiérdemelte a Galata-szimpatizánsok szeretetét és bizalmát. Az új igazolást így kommentálták: