02. 06.
péntek
02. 06.
péntek
magyar válogatott Sacha Boey Galatasaray Sallai Roland szurkolók

„Kár Sallaiért” – hatalmas vitát váltott ki a Galatasaray döntése, már az edzőnek is üzentek

2026. február 06. 17:16

Jobbhátvéd érkezett a Galatasarayhoz. A szurkolók elkezdtek aggódni Sallai Roland játéklehetősége miatt.

null

A török Galatasaray szurkolóinál hatalmas vitát váltott ki a klub egyik téli igazolása. Az isztambuli labdarúgócsapat az idény végéig kölcsönvette a Bayern Münchentől azt a Sacha Boey-t, aki korábban már két és fél évet lehúzott náluk, és innen szerződött a bajorokhoz. Sokak szerint a 25 éves jobbhátvédre – aki a betegsége miatt ebben az évadban nem sokat játszott – nem volt szükség, ugyanis ezen a poszton remekül teljesít a magyar válogatott Sallai Roland.

Boey érkezése megosztotta a drukkereket. Egyesek szerint Sallai miatt nem volt rá szükség, mások viszont úgy vélik, a keret bővítése miatt jó döntés volt a tavaszra visszahozni. Sallai Roland egyébként alapembernek számít, és jobbhátvédként is nagyszerű teljesítményt nyújt, így kiérdemelte a Galata-szimpatizánsok szeretetét és bizalmát. Az új igazolást így kommentálták:

Sallai posztjára érkezett Boey
Sallai posztjára érkezett Boey /Fotó: Ina Fassbender/AFP, archív

„Edző, ne nyúlj Sallaihoz! Nagyszerű formában van.”

„Kár Sallaiért, minden meccsen kiad magából mindent.”

„A Galatasaray leigazolta Boey-t, de ez a srác (Sallai – a szerk.) minden poszton zseniálisan teljesít. Páratlan az önbizalma, te vagy a király!” – idézte az egyik drukkert a Magyar Nemzet, amely utána Ugur Karakullukcu újságíró véleményét is megosztotta:

„Sallai teljesítménye ellenére nyáron 30 millió fizetett a csapat Singóért, most pedig Boey-t hozták ide... Kedvelem a franciát, de az sem világos, hogy a formáját és az egészségi állapotát tekintve ki tudja-e szorítani Sallait. Aztán a szurkolók dühösek lesznek, amikor a klub azt kommunikálja, hogy nincs pénz a középpályára.”

Sallai nagyszerű formának örvend

Sallai a mostani idényben kétszer annyi tétmérkőzésen (30) játszott, mint Boey, és ezeken egy gólt és hat gólpasszt jegyzett. A Transfermarkt statisztikája szerint a 30-ból 26 meccsen is jobbhátvédként szerepelt.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Ozan Kose/AFP, archív

 

