A legnagyobb világsztárokkal egy lapon emlegetik a magyar kulcsembert

Erről a két kulcsmegmozdulásáról még nem is tudott az isztambuli csapat pályaedzője, Ismael Garcia Gomez, amikor a spanyolok elleni meccs előtti napon arról kérdezték, kire kellene figyelnie Diego Simeone együttesének, aki nem annyira ismert játékos, de gondot okozhat. Gomez úgy nyilatkozott, mintha pontosan tudta volna, milyen hét vár a magyar futballistára – szúrta ki a Csakfoci.