01. 26.
hétfő
01. 26.
hétfő
Galatasaray Bajnokok Ligája Sallai Roland

A legnagyobb világsztárokkal egy lapon emlegetik a magyar kulcsembert

2026. január 26. 14:20

Pályaedzője azt nyilatkozta róla, még nem világsztár, de már nagyon közel áll hozzá. Sallai Roland erre egy hét alatt két gólpasszt is adott a Galatararayban.

2026. január 26. 14:20
null

Kiváló napokon van túl a Galatasaray magyar válogatott labdarúgója, Sallai Roland. A török klubban rendre jobbhátvédként játszó szélső előbb a Bajnokok Ligájában az Atlético Madrid, majd a bajnokságban a Karagümrük ellen is adott egy gólpasszt (a BL-ben nem klasszikust, öngól lett a beadásából).

Erről a két kulcsmegmozdulásáról még nem is tudott az isztambuli csapat pályaedzője, Ismael Garcia Gomez, amikor a spanyolok elleni meccs előtti napon arról kérdezték, kire kellene figyelnie Diego Simeone együttesének, aki nem annyira ismert játékos, de gondot okozhat. Gomez úgy nyilatkozott, mintha pontosan tudta volna, milyen hét vár a magyar futballistára – szúrta ki a Csakfoci.

„Számomra egyértelműen Sallai Roland a válasz. Ő fejlődött a legtöbbet az előző évhez képest. Több poszton is bevethető, rendkívül szorgalmas, alázatos, és nagyon gyorsan tanul. Minden csapat számára kifejezetten értékes játékos.”

Sallai Roland
Sallai Roland beadásából öngól született. Fotó: Burak Basturk / Middle East Images / Middle East Images via AFP

Sallai Roland világsztár lehet

Ezután olyat mondott, amitől tényleg leesik az állunk:

Lehet, hogy még nem világsztár, de nagyon közel áll hozzá. Fizikailag, mentálisan és minőségben is olyan szinten van, hogy bármely bajnoksághoz alkalmazkodni tudna. A legjobb játékosaink Osimhen és Sané, de ha még egy nevet kell mondanom, akkor egyértelműen Sallait választom.”

Sallai Roland az elmúlt heti teljesítményével minden sorozatot figyelembe véve 2 gólnál és 6 gólpassznál jár az idényben – védőként. A Galatasaray szerdán a Manchester City vendégeként lép pályára a Bajnokok Ligájában.

Nyitókép: Burak Basturk / Middle East Images / Middle East Images via AFP

