Pontot ért Sallai „gólpassza” – nem kellettek a volt fradisták a németek elpáholásához

Mint arról beszámoltunk, az első félidő legvégén Szoboszlai Dominik pimasz szabadrúgásgóljával szerezte meg a vezetést a Liverpool az Olympique Marseille elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-mérkőzésen. A 46. percben veszélyes helyről végezhetett el szabadrúgást az angol csapat: a labda mögé többen is odaálltak,

végül a magyar középpályás a hazaiakat meglepve a sorfal alatt helyezett a kapuba (0–1).

Szoboszlai korábban gólpasszt is adott, de azt az Ekitiké-találatot a VAR végül elvette.