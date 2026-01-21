Ft
Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Bajnokok Ligája Sallai Roland Szoboszlai Dominik

Pontot ért Sallai „gólpassza” – nem kellettek a volt fradisták a németek elpáholásához

2026. január 21. 22:37

Öngólt készített elő a magyar válogatott szélső Isztambulban. Sallai később Kovács István játékvezetőtől kapott egy sárga lapot is.

2026. január 21. 22:37
A labdarúgó Bajnokok Ligája 7. fordulójának szerdai játéknapja is tartogatott fordulatokat: a korai mérkőzéseken Isztambulban játszott 1–1-es döntetlent a Galatasaray és az Atlético Madrid. A törökök már a meccs legelején hátrányba kerültek, de egy öngóllal egyenlítettek a 20. percben – a beadás, azaz a „gólpassz” Sallai Roland nevéhez fűződik. A találat itt tekinthető meg VIDEÓN!

Sallai
Itt éppen sárga lapos figyelmeztetést kap Sallai Roland a spanyolok ellen
Fotó: Ozan Kose/AFP

Sallai-gólpassz, Szoboszlai-gól

Az augusztusban a Ferencvárost a playoffban búcsúztató Qarabag hazai pályán újabb bravúrt hajtott végre, 3–2-re legyőzte a Bundesliga-élcsapatnak számító Eintracht Frankfurtot. Az azerieknél egyik korábbi fradista sem lépett pályára: Kady Borges sérült, Samy Mmaee a cserepadon szurkolta végig a találkozót.

Mint arról beszámoltunk, az első félidő legvégén Szoboszlai Dominik pimasz szabadrúgásgóljával szerezte meg a vezetést a Liverpool az Olympique Marseille elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-mérkőzésen. A 46. percben veszélyes helyről végezhetett el szabadrúgást az angol csapat: a labda mögé többen is odaálltak,

végül a magyar középpályás a hazaiakat meglepve a sorfal alatt helyezett a kapuba (0–1).

Szoboszlai korábban gólpasszt is adott, de azt az Ekitiké-találatot a VAR végül elvette.

Bajnokok Ligája, 7. forduló
Galatasaray–Atlético Madrid 1–1
Qarabag–Eintracht Frankfurt 3–2
Atalanta–Athletic Bilbao 2–3
Bayern München–Union SG 2–0
Chelsea–Pafosz 1–0
Juventus–Benfica 2–0
Newcastle–PSV 3–0
Olympique Marseille–Liverpool 0–3
Slavia Praha–Barcelona 2–4

Fotó: Ozan Kose/AFP

