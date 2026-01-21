Pontot ért Sallai „gólpassza” – nem kellettek a volt fradisták a németek elpáholásához
Öngólt készített elő a magyar válogatott szélső Isztambulban. Sallai később Kovács István játékvezetőtől kapott egy sárga lapot is.
A labdarúgó Bajnokok Ligája 7. fordulójának szerdai játéknapja is tartogatott fordulatokat: a korai mérkőzéseken Isztambulban játszott 1–1-es döntetlent a Galatasaray és az Atlético Madrid. A törökök már a meccs legelején hátrányba kerültek, de egy öngóllal egyenlítettek a 20. percben – a beadás, azaz a „gólpassz” Sallai Roland nevéhez fűződik. A találat itt tekinthető meg VIDEÓN!
Sallai-gólpassz, Szoboszlai-gól
Az augusztusban a Ferencvárost a playoffban búcsúztató Qarabag hazai pályán újabb bravúrt hajtott végre, 3–2-re legyőzte a Bundesliga-élcsapatnak számító Eintracht Frankfurtot. Az azerieknél egyik korábbi fradista sem lépett pályára: Kady Borges sérült, Samy Mmaee a cserepadon szurkolta végig a találkozót.
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését
Mint arról beszámoltunk, az első félidő legvégén Szoboszlai Dominik pimasz szabadrúgásgóljával szerezte meg a vezetést a Liverpool az Olympique Marseille elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-mérkőzésen. A 46. percben veszélyes helyről végezhetett el szabadrúgást az angol csapat: a labda mögé többen is odaálltak,
végül a magyar középpályás a hazaiakat meglepve a sorfal alatt helyezett a kapuba (0–1).
Szoboszlai korábban gólpasszt is adott, de azt az Ekitiké-találatot a VAR végül elvette.
Ezt is ajánljuk a témában
Bajnokok Ligája, 7. forduló
Galatasaray–Atlético Madrid 1–1
Qarabag–Eintracht Frankfurt 3–2
Atalanta–Athletic Bilbao 2–3
Bayern München–Union SG 2–0
Chelsea–Pafosz 1–0
Juventus–Benfica 2–0
Newcastle–PSV 3–0
Olympique Marseille–Liverpool 0–3
Slavia Praha–Barcelona 2–4
Ezt is ajánljuk a témában
Szoboszlai ismét betalált szabadrúgásból – a Liverpool bevette Marseille-t
Szoboszlai Dominik ismét főszereplő volt!
Fotó: Ozan Kose/AFP