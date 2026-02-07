Ft
02. 07.
szombat
magyar válogatott heti összefoglaló Liverpool Sallai Roland Szoboszlai Dominik

Kiszúrtak a magyarokkal, Szoboszlai kifakadt Liverpoolban

2026. február 07. 06:13

Ezek voltak a hét legolvasottabb sporthírei a Mandineren. Rossz hírt kaptak Liverpoolban, Gruber Zsombor elárulta, mit mondott neki Varga Barnabás, miközben továbbra is téma a magyar férfi kézilabda-válogatottat sújtó bírói tévedések.

2026. február 07. 06:13
null

Az európai top labdarúgóligákban hétfő este zárult a téli transzferidőszak, a „deadline day” pedig szokás szerint eredményezett még néhány kései üzletet és meredek pletykát. Liverpoolban például az ismét kitörő jobbhátvéd-krízis nyomán megpróbáltak még pánikszerűen berántani egy Jeremie Frimpong/Conor Bradley-pótlást, a két legesélyesebb jelölt pedig a hírek szerint Lutsharel Geertruida (Sunderland) és Sallai Roland (Galatasaray) lett volna. Végül egyikből sem lett semmi, így jó eséllyel újra Szoboszlai Dominiknek kell majd hátraköltöznie a jobb szélre – a magyar középpályás viszont már egyre jobban unja, hogy szeretett pozíciója helyett folyton neki kell beugrania a védelembe tüzet oltani...

 

SALLAI Roland; SZOBOSZLAI Dominik magyarország
A magyar válogatott két oszlopa, Szoboszlai Dominik és Sallai Roland egyelőre biztosan nem lesz egymás klubtársa / Fotó: MTI/Illyés Tibor

Ezt is ajánljuk a témában

A magyar válogatottat sújtották talán a leginkább

A múlt hétvégén lezárult férfi kézilabda Európa-bajnokság egyik legnagyobb visszhangot kiváltó bírói tévedését éppen a magyar válogatott szenvedte el, amikor a társházigazda svédek elleni végjátékban videózást követően sem kapott meg egy jogos hétméterest egyenlő állásnál. Az ítélet ráadásul 

alapjaiban befolyásolta a továbbjutási esélyeinket, hiszen a döntetlennel a matematikai sanszunk is elszállt a top hatba való bekerülésre, ezzel az olimpiai kvalifikációs világbajnokságra való automatikus részvételre is.

A két Bundesliga-játékvezető ezután már nem kapott több meccset az Eb-n, de ez minket aligha vigasztalt... Utólag aztán az is kiderült, hogy az izlandiak elleni vereség során is volt egy olyan bíró műhiba, amit „elméletileg megóvhattunk volna” rossz játékfolytatás miatt: „A szabály úgy szól, hogy ha valamilyen illetéktelen játékmegszakítás történik, akkor annak kell birtokolnia a labdát, akinél utoljára volt.

Bár az izlandiak folytatták a játékot, abban az időpontban nem náluk volt a labda, így a magyaroknak kellett volna következniük”

– mondta el utólag Bonifert Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetségi Játékvezetői Albizottságának elnöke.

Ezt is ajánljuk a témában

Fradi: a Varga-utód felemelkedése?

Idei első győzelme alkalmával rögtön egy „hatpontos” rangadósikernek örülhetett a Ferencváros, amely a tabellán közvetlen rivális Paks otthonában csikarta ki a három pontot Gruber Zsombor góljának köszönhetően. A Fradi fiatal magyar támadója utóbb a Nemzeti Sportnak elárulta, sajnálja Varga Barnabás Athénba távozását, mert rengeteget tanult tőle, de egyrészt örül az előrelépésének, másrészt annak, hogy a válogatott gólvágó tulajdonképpen őt jelölte ki utódjául:

Az ősszel, amikor még itt játszott, a tizenegyeseknél mondta is, most még ő van kijelölve első számú végrehajtónak, de ha eligazol, vegyem át a helyét. Igyekszem megfelelni ennek az örökségnek.”

Szombaton pedig jön a derbi: a bajnoki címvédő FTC a változatlanul az alsóházban küszködő Újpest együttesét fogadja a Groupama Arénában.

Ezt is ajánljuk a témában

Liverpoolban imádkoznak, hogy ez a hír ne legyen igaz

A hét második felében lett még nagyobb jelentősége annak, hogy a Liverpool végül mégsem igazolt jobbhátvédet a téli transzferidőszakban. A sportsérülésekre specializálódott szakértő, Ben Dinnery legalábbis ekkor azt nyilatkozta az Anfield Indexnek, elképzelhető, hogy a január elején súlyos térdsérülést szenvedő Conor Bradleyt nemhogy erre az idényre, de a teljes naptári évre elveszítették a Vörösök. Az északír szárnyvédő már eleve rosszat sejtető, kontakt nélküli sérülése után ugyanis 

a vizsgálatok azt mutatták, hogy szalagsérülés és csontkárosodás is történt: nagyon komoly elülső keresztszalag-sérülésről van szó.”

Ez természetesen véletlenül sem egyenlő azzal, hogy Szoboszlai Dominiknek a teljes 2026-ot jobboldali védőként kellene lehúznia, de az valószínűnek tűnik, hogy amíg Joe Gomez nem épül fel, addig igenis a sokoldalú magyar játékmesternek kell helyettesítenie sérült társait. 

Ezt is ajánljuk a témában

Szoboszlaiékra nagy rangadó vár

A hétvégén két nagy rangadót is rendeznek a Premier League-ben. Vasárnap a Liverpool a Manchester Cityt látja vendégül, a Mandiner többek között erről a mérkőzésről is kikérte a liga állandó televíziós szakértőjeként dolgozó Sallói István véleményét.

Az egykori magyar válogatott játékos ikszes mérkőzést vár, de ami fontosabb, ő is úgy véli, nem tesz jót az Szoboszlainak, hogy a védelem szélén kell játszania. Szerinte a bajnokság a rangadó végkifejletétől függetlenül már eldőlt, mert nem látja azt, az Arsenal hogyan tudná innen elveszíteni az aranyérmet.


Szoboszlairól hosszabban beszélt, úgy véli, jó helyen van Liverpoolban, de ha a Real Madrid bejelentkezne érte, az mindent boríthat.

Olyan lehetőség van a kezében, hogy egy nap akár csapatkapitány is lehet, ikonná válhat, és jelen állás szerint ezek megtörténhetnek, ami óriási dolog. Puskás Ferenc óta nem volt ilyen magasságokban magyar futballista, erre mindannyian nagyon büszkék lehetünk.”

Kerkez Milosról és Tóth Alexről is szót ejtett, mindkettejükkel kapcsolatban pozitív érzései vannak.

Kerkez egyre jobban teljesít, míg Tóth szempontjából most az a legfontosabb, hogy szépen felépítsék őt Bournemouthban.

Sallói szerint a Premier League-et

  1. az Arsenal nyeri meg,
  2. a Manchester City lesz a második,
  3. a Chelsea a harmadik,
  4. a Liverpool a negyedik,
  5. a Manchester United az ötödik,
  6. a jelenleg harmadik Aston Villa pedig egészen a hatodik helyig visszacsúszik.

A Bajnokok Ligájában a végső győzelemre legnagyobb esélyesnek az Arsenalt és a Bayern Münchent tartja.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Thibaud Moritz/AFP

