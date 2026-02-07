Kiszúrtak a magyarokkal, Szoboszlai kifakadt Liverpoolban

A magyar válogatottat sújtották talán a leginkább

A múlt hétvégén lezárult férfi kézilabda Európa-bajnokság egyik legnagyobb visszhangot kiváltó bírói tévedését éppen a magyar válogatott szenvedte el, amikor a társházigazda svédek elleni végjátékban videózást követően sem kapott meg egy jogos hétméterest egyenlő állásnál. Az ítélet ráadásul

alapjaiban befolyásolta a továbbjutási esélyeinket, hiszen a döntetlennel a matematikai sanszunk is elszállt a top hatba való bekerülésre, ezzel az olimpiai kvalifikációs világbajnokságra való automatikus részvételre is.

A két Bundesliga-játékvezető ezután már nem kapott több meccset az Eb-n, de ez minket aligha vigasztalt... Utólag aztán az is kiderült, hogy az izlandiak elleni vereség során is volt egy olyan bíró műhiba, amit „elméletileg megóvhattunk volna” rossz játékfolytatás miatt: „A szabály úgy szól, hogy ha valamilyen illetéktelen játékmegszakítás történik, akkor annak kell birtokolnia a labdát, akinél utoljára volt.