„Szoboszlai ikonná válhat Liverpoolban, de a Real mindent boríthat” – Sallói István a Mandinernek



A hétvégén Manchester United–Tottenham Hotspur-összecsapást is rendeznek. A Vörös Ördögök Michael Carrick irányításával a városi riválist, a bajnoki cím várományosát és a Fulhamet is legyőzték, így felvetődött a kérdés, hogy vajon a dobogóra is odaérhetnek-e, amely a forduló előtt csupán öt pontra van tőlük.

„Én inkább azt mondom, hogy nem” – felelte Sallói, aki szerint az MU menetelésében nagy szerepe van az új edző kinevezésének, az új impulzusnak, de ezeken a meccseken a momentum is velük volt. A manchesteriektől idővel visszaesést vár, és úgy véli, ez elég lesz ahhoz, hogy ne végezzenek az első háromban.

„Ugyanakkor a BL-helyek egyike szerintem meglesz a Unitednek, ami a bajnokság első fele alapján szürreális dolog, mert akkor nem gondoltam volna, hogy esélye lehet odaérni. De Carrick csodát tett.”

Sallói úgy véli, az Európa-ligában (is) menetelő Aston Villa nem fogja bírni a tavaszt, olyannyira, hogy egészen a hatodik helyig visszaesik.



„Én azt sejtem, hogy az Aston Villa vissza fog esni a bajnokság végére. Eddig, amikor kellettek volna azok a bizonyos győzelmek az előrelépéshez, jött a betli. Szerintem a Chelsea, a United és a Liverpool is be fogja darálni. Közülük a Villa a leggyengébb. Eddig persze nagyon jól szerepelt, Emery nagyon szépen összerakta, pláne annak fényében, ahogyan indult az idény. Nem gondoltuk volna, hogy a birminghamiek ilyen jól fognak szerepelni, de szerintem jobban teljesítenek, nem ez a realitás. Itt van még a kettős terhelés is, márpedig a Premier League borzasztóan kemény, senki ellen nem mehetsz biztosra, nincs lazítási lehetőség. És a sérülések is közrejátszhatnak, egy-egy sérüléshullám pillanatok alatt megváltoztathat mindent.

Úgy érzem, a Chelsea fog odaérni a harmadik helyre, a Liverpool lesz a negyedik, az MU pedig az ötödik.”

Szót ejtett a Bajnokok Ligájáról is, amelynek alapszakaszából öt angol klub is egyenes ágon jutott be a nyolcaddöntőbe. Sallói már régóta azt várja, hogy a PL ereje a legrangosabb európai kupasorozatban is megmutatkozzon, és ez most megtörtént. A hatodik angol csapat, a Newcastle is a 12. helyen zárt, amivel továbbjutott, és majd a Liverpool által nemrég hat góllal kiütött azeri Qarabag ellen vívhatja ki a legjobb 16-ba kerülést.

Ezzel együtt én a Bayern Münchent nagyon erősnek tartom, úgyhogy egy Arsenal–Bayern München-versenyfutásra számítok.”

Angol Premier League

25. forduló

Pénteken

21.00: Leeds United–Nottingham Forest (Tv: Match4)

Szombaton

13.30: Manchester United–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)

16.00: Arsenal–Sunderland (Tv: Spíler1)

16.00: AFC Bournemouth–Aston Villa (Tv: Spíler2)

16.00: Burnley–West Ham United

16.00: Fulham–Everton

16.00: Wolverhampton Wanderers–Chelsea (Tv: Match4)

18.30: Newcastle United–Brentford (Tv: Spíler1)

Vasárnap

15.00: Brighton & Hove Albion–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

17.30: Liverpool–Manchester City (Tv: Spíler1)

Nyitókép: Thibaud Moritz/AFP, archív