„Szoboszlai ikonná válhat Liverpoolban, de a Real mindent boríthat” – Sallói István a Mandinernek

Megtagadta az edzői utasítást Szoboszlai Dominik – leszedték a keresztvizet a magyar zseniről
Meglepő nyilatkozat a klubon belülről.
Liverpool–Manchester City-rangadót rendeznek a hétvégén az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. Sallói Istvánt a nagy meccsről, valamint a Premier League-ben szereplő magyar játékosokról is kifaggattuk.
Két nagy rangadót is rendeznek az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 25. fordulójában. Vasárnap a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool a Manchester Cityt látja vendégül – többek között erről a mérkőzésről is kikértük a liga állandó televíziós szakértőjeként dolgozó Sallói István véleményét.
Az élet úgy hozta, hogy a Liverpool és a Manchester City is egy Newcastle United elleni magabiztos győzelemmel hangolt a rangadóra: előbbi a PL előző fordulójában, utóbbi az Angol Ligakupa elődöntőjének visszavágóján győzte le otthon a Szarkákat.
„Mind a két csapat győzelmi kényszerben van: a Liverpool a BL-helyek miatt, amiért nagyon nagy csata zajlik, a City pedig még nem engedte el teljesen a bajnoki címért folyó küzdelmet, úgyhogy mind a két együttes számára egy nagyon fontos mérkőzés lesz, ugyanakkor mindkettő nagyon hullámzóan teljesít” – fogalmazott a Mandinernek Sallói István, a Spíler Tv állandó szakértője, aki döntetlenre számít.
A 13-szoros egykori magyar válogatott futballista úgy véli, Arne Slot vezetőedző kezdi megtalálni a csapatát, és hogy a formába lendülő Florian Wirtznek hol van a legjobb helye a pályán. A több poszton bevethető Szoboszlai ugyanakkor a sérülések miatt ismét kénytelen lesz jobbhátvédet játszani.
A Liverpool és a Manchester City az előző idény februárjában szintén megmérkőzött egymással: a Vörösök Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah vezérletével idegenben 2–0-ra nyertek, és 11 ponttal elléptek a második helyen álló Arsenaltól. Sokak szerint itt dőlt el a bajnoki cím sorsa, és a helyzet most is hasonló, mert egy Liverpool-győzelemmel az Ágyúsok előnye akár kilencpontosra is nőhet a Cityvel szemben, ami már-már behozhatatlannak tűnik.
Nem látom azokat a jeleket, amivel az Arsenal el tudná veszíteni ezt a bajnoki címet
– jelentette ki Sallói, aki 2025 nyara óta a magyar tulajdonú és szakvezetés által irányított szlovén másodosztályú éllovas, az NK Nafta sportigazgatója. – Az Ágyúsok a legkiegyensúlyozottabbak, Artetának nagyon bő a merítési lehetősége, jól van összerakva a taktika, jönnek vissza a sérültek, úgyhogy semmi jelét nem látom annak, hogy a végét ne bírnák, sőt ők inkább fogják bírni, mint a többiek.”
Hozzátette, ha a City nem nyerni meg a rangadót, az Arsenal pedig hozni tudja a papíron könnyebb meccsét, akkor az észak-londoniak behozhatatlan előnyre tesznek szert.
„Ezért is nagyon fontos a Citynek, hogy ezt a mérkőzést meg tudja nyerni, de a Bajnokok Ligája-helyek miatt – ami létkérdés – ugyanennyire fontos a Liverpoolnak is.”
A hírek szerint a Liverpool szeretné meghosszabbítani a magyar középpályás 2028 nyarán lejáró szerződését, de a tárgyalások még zajlanak.
A világ egyik legjobb csapatában van, és talán a legjobb bajnokságban is. Ha neki a Real Madrid a gyerekkori álma, és beérkezne onnan egy ajánlat, az mindent boríthat. De ő most egy nagyon erős Liverpoolban van, amelyben az egyik, de inkább a legjobb játékossá nőtte ki magát. Olyan lehetőség van a kezében, hogy egy nap akár csapatkapitány is lehet, ikonná válhat, és jelen állás szerint ezek megtörténhetnek, ami óriási dolog. Puskás Ferenc óta nem volt ilyen magasságokban magyar futballista, erre mindannyian nagyon büszkék lehetünk.”
Sallói Kerkez Milosról is szót ejtett, aki a kezdeti nehézségei ellenére egyre jobban játszik, a legutóbbi találkozón például gólpasszt adott, és élvezi Slot bizalmát.
Egy ilyen klubban senkinek nincs bérelt helye, mindig van konkurencia, és Kerkeznek is lesz a jövőben, de nekem nagyon pozitív, ahogyan most teljesít.
A rengeteg kritika, amit az elején kapott, olyan volt, mintha egy kicsit ráfogták volna a Liverpool gyengélkedését, ami teljesen unfair volt vele szemben. De ebből nagyon szépen kijött, megbízhatóan játszik, ráadásul szerintem még több is van benne, ami akkor jöhet ki belőle, ha még jobban stabilizálódik a helye a csapatban. Ebben az esetben az előre játékban még többet fog tudni hozzátenni, úgyhogy én nagy örömmel figyelem a fejlődését a Liverpoolban.”
Tóth Alex a harmadik mérkőzésére készül az AFC Bournemouthnál. A Liverpool ellen az utolsó percekre állt be, majd a Wolverhampton Wanderers otthonában is a végén küldte be Andoni Iraola vezetőedző.
„Szerintem nagyon nagy különbség volt a két meccs között. Az elsőnél hirtelen esett be a csapatba, szinte nem is edzett együtt a társakkal. A Premier League-ben nagyon nagy a tempó és az intenzitás, csereként beállva nehéz ezt felvenni.
A Wolves ellen azonban már sokkal komfortosabban mozgott, a második gól előtt volt egy szenzációs labdaszerzése és lövése is, ami az oldalhálóban kötött ki, de az fontos, hogy felért az akcióhoz. Minél többet edz együtt a társakkal, annál bátrabban meri majd bedobni az edző is.”
Az 59 éves Sallói szerint Iraola a Wolves vendégeként abban bízott, hogy a Bournemouth előbb lezárja a találkozót, de nem így történt, így a magyar középpályást sem merték előbb beküldeni.
Szép fokozatosan fogják őt felépíteni, erről fog szólni a tavasza. Én abban bízom, hogy a következő idényben már a legjobbját láthatjuk tőle. Nagyon jó helyre került, a magyar válogatott szempontjából is.
Óriási dolog, hogy három ilyen játékosunk, alapemberünk a világ legerősebb bajnokságában futballozik. A magyar foci szempontjából azonban az lenne az ideális, ha mondjuk tizenöten szerepelnének a Premier League-ben, a La Ligában vagy a Serie A-ban” – mondta Sallói, aki úgy véli,
számít a világ legerősebb bajnokságának.
A cél az, hogy minél több labdarúgónk legyen ezen a szinten, és akkor reális célkitűzés lehet, hogy ott legyünk a következő világbajnokságon.”
A hétvégén Manchester United–Tottenham Hotspur-összecsapást is rendeznek. A Vörös Ördögök Michael Carrick irányításával a városi riválist, a bajnoki cím várományosát és a Fulhamet is legyőzték, így felvetődött a kérdés, hogy vajon a dobogóra is odaérhetnek-e, amely a forduló előtt csupán öt pontra van tőlük.
„Én inkább azt mondom, hogy nem” – felelte Sallói, aki szerint az MU menetelésében nagy szerepe van az új edző kinevezésének, az új impulzusnak, de ezeken a meccseken a momentum is velük volt. A manchesteriektől idővel visszaesést vár, és úgy véli, ez elég lesz ahhoz, hogy ne végezzenek az első háromban.
„Ugyanakkor a BL-helyek egyike szerintem meglesz a Unitednek, ami a bajnokság első fele alapján szürreális dolog, mert akkor nem gondoltam volna, hogy esélye lehet odaérni. De Carrick csodát tett.”
Sallói úgy véli, az Európa-ligában (is) menetelő Aston Villa nem fogja bírni a tavaszt, olyannyira, hogy egészen a hatodik helyig visszaesik.
„Én azt sejtem, hogy az Aston Villa vissza fog esni a bajnokság végére. Eddig, amikor kellettek volna azok a bizonyos győzelmek az előrelépéshez, jött a betli. Szerintem a Chelsea, a United és a Liverpool is be fogja darálni. Közülük a Villa a leggyengébb. Eddig persze nagyon jól szerepelt, Emery nagyon szépen összerakta, pláne annak fényében, ahogyan indult az idény. Nem gondoltuk volna, hogy a birminghamiek ilyen jól fognak szerepelni, de szerintem jobban teljesítenek, nem ez a realitás. Itt van még a kettős terhelés is, márpedig a Premier League borzasztóan kemény, senki ellen nem mehetsz biztosra, nincs lazítási lehetőség. És a sérülések is közrejátszhatnak, egy-egy sérüléshullám pillanatok alatt megváltoztathat mindent.
Úgy érzem, a Chelsea fog odaérni a harmadik helyre, a Liverpool lesz a negyedik, az MU pedig az ötödik.”
Szót ejtett a Bajnokok Ligájáról is, amelynek alapszakaszából öt angol klub is egyenes ágon jutott be a nyolcaddöntőbe. Sallói már régóta azt várja, hogy a PL ereje a legrangosabb európai kupasorozatban is megmutatkozzon, és ez most megtörtént. A hatodik angol csapat, a Newcastle is a 12. helyen zárt, amivel továbbjutott, és majd a Liverpool által nemrég hat góllal kiütött azeri Qarabag ellen vívhatja ki a legjobb 16-ba kerülést.
Ezzel együtt én a Bayern Münchent nagyon erősnek tartom, úgyhogy egy Arsenal–Bayern München-versenyfutásra számítok.”
Angol Premier League
25. forduló
Pénteken
21.00: Leeds United–Nottingham Forest (Tv: Match4)
Szombaton
13.30: Manchester United–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)
16.00: Arsenal–Sunderland (Tv: Spíler1)
16.00: AFC Bournemouth–Aston Villa (Tv: Spíler2)
16.00: Burnley–West Ham United
16.00: Fulham–Everton
16.00: Wolverhampton Wanderers–Chelsea (Tv: Match4)
18.30: Newcastle United–Brentford (Tv: Spíler1)
Vasárnap
15.00: Brighton & Hove Albion–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
17.30: Liverpool–Manchester City (Tv: Spíler1)
Nyitókép: Thibaud Moritz/AFP, archív