Megtagadta az edzői utasítást Szoboszlai Dominik – leszedték a keresztvizet a magyar zseniről

a fiatal magyar középpályásnak eleinte nem nagyon tetszett, hogy mások akarják neki megmondani, hogyan eddzen: túlzott magabiztosságában úgy érezte, jobban tudja, mit kell csinálnia, mint maguk az edzők, és nem volt hajlandó végrehajtani a neki előírt egyéni edzéstervet.
„Szoboszlai Lipcséből jött, nagyon-nagyon jó szezonokkal a háta mögött. Nem ő az egyetlen játékos, aki ezt hiszi – lesznek még sokan mások –, de ő az ott mutatott minősége és klasszisa alapján azt gondolta, nem kell sok edzőtermi dolgot csinálnia ahhoz, hogy jól játsszon. Csakhogy ez itt a Premier League, teljesen más intenzitással.
Így szinte naponta zajlott köztünk egy-egy vita, ami nagyjából úgy nézett ki, hogy én elmondtam neki, szerintem miket kellene megcsinálnia, mire ő: nem, nem, nem, igen, igen, igen, nem, nem, igen”
– idézte fel Fairclough. Hozzátette: végül inkább ő „idomult” ehhez a furcsa játékhoz, s megpróbálta abból az irányból megközelíteni, hogy milyen fajta gyakorlatokat szeret Szoboszlai, így rakták végül össze az edzéstervet. Elvégre, mint mondta, a munkájának része a személyes oldal is, a különféle gyakorlatoknak a játékosokkal együtt kifejlesztése pedig az egyik legélvezetesebb részét képezte a liverpooli időszakának.