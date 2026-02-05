Ft
02. 05.
csütörtök
Liverpool Szoboszlai Dominik Jürgen Klopp

Megtagadta az edzői utasítást Szoboszlai Dominik – leszedték a keresztvizet a magyar zseniről

2026. február 05. 17:12

Egykori erőnléti edzője árult el egy-két kulisszatitkot Szoboszlai Dominikről. Jordan Fairclough szerint amikor a magyar játékmester Liverpoolba került, eleinte egyáltalán nem akarta elfogadni a neki megírt egyéni edzéstervet.

2026. február 05. 17:12
null

Érdekes kritikát fogalmazott meg Szoboszlai Dominikről egykori erőnléti edzője. Azt gondolnánk, ha a fáradhatatlan magyar „erőgéppel” kapcsolatban valamire biztosan nem lehet panasz, akkor az az edzésmunkája, ám Jordan Fairclough most kicsit azért árnyalta a képet. A szakember 2018 és 2025 között volt az akkor még Jürgen Klopp vezette Liverpool erőnléti edzője, és a minap elárult néhány kulisszatitkot a klub háza tájáról. 

frimpong szoboszlai liverpool
Szoboszlai edzésmunkája ma már aligha kérdőjelezhető meg Liverpoolban (Fotó: AFP/Peter Parks)

A Liverpoolba kerülése után túl magabiztos volt

Ebbe az intervallumba esett bele Szoboszlai Dominik RB Leipzigtől Liverpoolba szerződése is 2023 nyarán, és Fairclough szerint kezdetben akadtak gondok a magyar játékos angliai hozzáállásával. A szigetország-szerte elismert szakember az egyik liverpooli internetes csatornának, a Redmen TV-nek nyilatkozott, a Magyar Nemzet Rousing the Kop-cikkszemléje alapján pedig 

a fiatal magyar középpályásnak eleinte nem nagyon tetszett, hogy mások akarják neki megmondani, hogyan eddzen: túlzott magabiztosságában úgy érezte, jobban tudja, mit kell csinálnia, mint maguk az edzők, és nem volt hajlandó végrehajtani a neki előírt egyéni edzéstervet.

 „Szoboszlai Lipcséből jött, nagyon-nagyon jó szezonokkal a háta mögött. Nem ő az egyetlen játékos, aki ezt hiszi – lesznek még sokan mások –, de ő az ott mutatott minősége és klasszisa alapján azt gondolta, nem kell sok edzőtermi dolgot csinálnia ahhoz, hogy jól játsszon. Csakhogy ez itt a Premier League, teljesen más intenzitással. 

Így szinte naponta zajlott köztünk egy-egy vita, ami nagyjából úgy nézett ki, hogy én elmondtam neki, szerintem miket kellene megcsinálnia, mire ő: nem, nem, nem, igen, igen, igen, nem, nem, igen”

 – idézte fel Fairclough. Hozzátette: végül inkább ő „idomult” ehhez a furcsa játékhoz, s megpróbálta abból az irányból megközelíteni, hogy milyen fajta gyakorlatokat szeret Szoboszlai, így rakták végül össze az edzéstervet. Elvégre, mint mondta, a munkájának része a személyes oldal is, a különféle gyakorlatoknak a játékosokkal együtt kifejlesztése pedig az egyik legélvezetesebb részét képezte a liverpooli időszakának. 

Nyitókép: AFP/Oli Scarff

 

gullwing
2026. február 05. 18:20
végül inkább ő „idomult" ..... s megpróbálta abból az irányból megközelíteni, milyen fajta gyakorlatokat szeret Szoboszlai, így rakták végül össze az edzéstervet. Ezt úgy mondják hogy pedagógia....🤣🤣🤣🤣
Kétes
2026. február 05. 17:37
A sztori első fele kitaláció! A második felében van/lehet némi igazság. Egy játékos (aki sok mindent látott) és sok mindenen keresztül ment többnyire ismeri saját testét, izomzatát. Nem ragozom, de pl. nem az erőnléti edző szokott a meccs alatt a sérült játékos körül sertepertélni!
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. február 05. 17:37
KI NEM SZARJA LE?
